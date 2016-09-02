公众环境意识的觉醒——化工行业面临的挑战和机遇

经济观察网 巴斯夫集团董事甘尚杰 (Sanjeev Gandhi)/文 中国公众环境意识的提升显而易见。今天，各地政府一系列的规划将带来很多化工厂的搬迁和关闭，这是带来长期后果的战略性决策。但同时，每一次改变都会对当地社区造成影响。对于我们行业以外的人，化工行业往往被视作神秘和危险的行业。 这造成了大家日益熟知的“邻避(NIMBY)”运动，或者说：不要在我家后院(Not In My Back Yard)。

同样的运动40、50年前就在欧美国家发生过。今天，全球公众对于我们行业的可持续发展期待更高、更复杂了。即便是在经济走弱，市场环境动荡不安的情况下，对可持续发展的投入不仅不能松懈，还要进一步加强。例如，巴斯夫不断增长的全球研发开支的一半被用于开发帮助客户减少温室气体、节省资源的解决方案，以及优化我们的生产流程。

在过去的几十年里面，企业可持续发展理念从符合法规、减少环境影响，衍变为融入企业的价值创造，到业务模式创新和企业使命的变革等。巴斯夫从化工行业的重要一份子成长为全球领先的化工公司，其可持续发展的理念和举措也在不断丰富，从1972年在德国总部成立环境部门，1987在德国出版第一份环境报告，1992年承诺遵守全球化工行业自发的“责任关怀”行动的原则，1999年发明生态效益分析工具，2000年成为联合国全球契约创始成员，2003根据全球报告倡议的要求出版经济、环境、社会综合报告，到2015年借周年庆邀请全球上千名科学家、环保组织、行业代表甚至建筑师、艺术家、导演参与巴斯夫的可持续发展头脑风暴活动，巴斯夫逐步把可持续发展从风险控制提升到价值创造。

可持续发展的挑战因为各地的社会发展阶段而有所不同。例如在中国人们关心的是化工厂的排放对空气和水的污染，而在欧洲气候保护、生物多样性、水资源利用效率等话题已经成为更重要的议题。不论在世界各地，巴斯夫的原则是提高透明度和与当地利益相关方的沟通，例如员工代表对话、社区咨询委员会、家庭和社区开放日、年报数据公开以及在社交媒体和网友的沟通。同时，巴斯夫不断改善工艺流程提高能源效率、降低环境影响，而且有不少产品开始采用可再生原料生产。

在中国，巴斯夫推动或参与了国际化学品制造商协会和中国石油化工联合会组织的多项推动化工行业可持续发展的行动，推广化学品运输道路安全、社区沟通、负责任的供应链等“责任关怀”理念。在过去两年里巴斯夫的生产网络拓展到中国西部，旨在服务中西部地区数亿人口的发展需求，并和本土行业的领先者强强联手。我们在重庆成立了当地第一个社区咨询委员会，和周边社区的16位环保人士、居民代表每年定期交流，受到中国政府部门的认可。我们在2014年11月和今年8月分别在重庆和新疆库尔勒举行的开放日，两地都有上百位当地居民参观了我们的工厂。在上海我们通过和上海、北京、广州、重庆、南京五地环境组织的对话，分享了我们对工业VOC排放控制的知识。在上海的亚太创新园，巴斯夫化学工程工艺研发人员为巴斯夫在中国的投资项目提供支持。

而可持续发展为我们带来的业务机会也具有地域性。从资源利用的角度，很多发展中国家首要的问题是发展和生活水平的提高，而包括德国、美国在内的发达国家提高资源利用效率是首要的问题，而中国的特殊性在于两者都非常重要，为创新解决方案带来巨大的潜在市场。从消费者关注点的角度，中国消费者更关注食品、消费品安全等，发达国家的消费者当然也关注这些，但同时他们也关注企业社会责任、供应链包容性等等。这些在中国也会慢慢兴起。巴斯夫不断优化自己的产品组合，使其更加满足可持续发展的需求，同时利用遍布全球的研发人员、客户网络及其他合作伙伴推动符合当地需求的解决方案。

例如巴斯夫为中国客户开发了聚氨酯复合材料用于塑料电线杆的生产，重量不到普通杆塔的四分之一，在近年来的台风中，数万根水泥和钢铁塔杆倒下，塑料塔杆随风摇曳而屹立不倒，这是由巴斯夫中国本土研发团队主导完成的创新。又如，去年在美国亮相的巴斯夫和海尔、美国宇航公司一起开发的磁制冷酒柜，因为免去了传统的压缩机，不仅没有噪音，还把能源效率提高35%，其中的功能材料是巴斯夫和荷兰一所大学一起开发的；又如，在我们150周年的全球研讨活动中，中国站的重点之一是垃圾资源化利用，城市的垃圾哪里去？农田的有机肥哪里来？巴斯夫和多家垃圾分类环境组织以及学术专家展开了一整天的极创(Jamming)，探索如何连接城市和农村，提供解决方案。2016年1月全球先进材料和系统研究总部搬迁至上海浦东的亚太创新园，进一步加强和中国客户、科研机构的合作。而今年巴斯夫电池材料总部也已搬迁至浦东基地，满足中国等全球电动车市场不断增长的需求。

总之，为了创造化学新作用，追求可持续发展的未来，我们必须首先建立起信任和与所有利益相关方的良好的关系，一来维护公众给予我们的经营许可，二来保持开放的心态，从而为我们的客户创造更多符合他们环境、社会、经济目标的解决方案。可持续解决方案是我们重要的竞争力之一。

而且，我们在中国积极推动化工行业的合作，改善管理方法。当行业领袖的投资决策更加明智，产能过剩就能避免，我们可以优化产品结构，增强对可持续性的关注，珍惜宝贵的资源，减少浪费。