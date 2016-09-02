国务院研究室综合司巡视员范必：钢铁国内有效需求充足 应扩大钢铁消费

经济观察网 实习记者 董瑞强 8月26日，国务院研究室综合司巡视员范必在第33次文津圆桌研讨会上表示，“所谓供给侧结构性改革，并非一侧发力，而是供需两端发力，化解当前钢铁煤炭产能过剩也需要从供给和需求两方面进行分析和采取措施”。

此前，2016年中央经济工作会议和《政府工作报告》在部署供给侧改革任务时都明确强调，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，通过提高供给水平来扩大消费，为经济发展提供新动力。

供给侧体制改革滞后



从钢铁煤炭产能过剩的供给侧来看，钢铁煤炭产能过剩既有经济周期、国际经济低迷等外因，也有体制改革滞后的内在因素。

“其一，国企缺乏自我约束机制，加剧了产能扩张；其二，按规模审批的投资管理体制，易对新增产能形成逆向调节；其三，我国以流转税为主的税收体制，成为地方政府发展重化工业的内在动力。”范必说。

作为国有经济占比较高的行业，近年来，钢铁煤炭国有企业的资产规模增长较快，但上缴的国有资本预算总量变化不大。也就是说，国企将大量收入用于投资，而不是交给国家用于一般公共预算。

范必表示，“其主要原因是对国企的考核偏重资产规模，而非股东回报。资产排名靠后的企业易被同行企业兼并重组，所以国企大都愿意将收入用于投资，扩大资产规模。”

此外，按主管部门要求，国企投资方向原则上不能偏离主营业务，钢铁煤炭企业只能再投钢铁煤炭，这在很大程度上就加剧了产能过剩。

自改革开放以来，虽经多轮投融资体制改革，但却一直未改变中央与地方按投资规模划分项目审批权限的做法。中国钢铁产能3亿吨时就开始控制规模，国家有关部门很少批准新项目，但这并不能制止产能扩张。

范必认为，其内在机理是，国家不批准大项目，土地、银行贷款等一系列配套就很难落实。各地在难以上马大项目的情况下，只能根据现有条件上马规模小一些的项目。

重化工业的特点是规模越大边际成本越低、规模效益越明显。在经济快速增长的情况下，这些达不到经济规模的企业效益尚可，一旦经济增速放缓，成本压力就会明显增加甚至出现亏损，从全行业看就表现为产能过剩。

“因此，国家有关部门对新上项目控制得越严，越容易产生不符合经济规模的项目，越会降低产业集中度，影响行业的整体效益。”范必说。

此外，以流转税为主的税收体制，是地方政府发展重化工业的内在动力所在。很多钢铁煤炭企业已严重亏损，却仍在持续经营，甚至得到地方政府的财力支持，因为地方政府除了要防止大量下岗造成的社会问题外，防止税源枯竭也是其所要考量的重要原因。

范必表示，“钢铁煤炭企业往往是地方政府重要的税收来源，看上去企业经营亏损，但给地方政府的税收不会少交缴。只要企业资金链不断，就有可能存续到市场好转的时候，这样未来的税源就能有保证。地方政府普遍事权多、财权小、财力薄弱，很难下决心出清产能、消灭僵尸企业。如果以流转税为主的税收制度不变，地方政府发展重化工业的动力就不会消失。”

国内有效需求充足



从钢铁煤炭产能过剩的需求侧来看，供给过剩与需求不足是一个问题的两个方面。目前，我国对钢铁煤炭仍有大量的有效需求，但由于多种原因没有带动供给的增加。

范必表示，在钢铁方面，我国钢铁消费水平远低于发达国家水平。随着城镇化推进，基础设施建设、房屋建筑、地下管廊建设等仍需要消耗很多的钢铁。

从发展阶段来看，工业化中后期，对钢铁需求仍可保持较高水平。日本在1973年成为全球最大的钢材生产国，此后尽管经济增速下台阶，但其钢铁生产仍持续维持在1亿吨以上水平，到现在已经40年。

“我国经济长期向好局面没有改变，传统产业改造升级、新兴产业加速发展、城乡基础设施改进等都需要大量钢铁产品。从技术水平上看，我国的钢铁行业的过剩产能不都是落后产能，新建项目仍有较强市场竞争力。”范必说。

对于如何通过扩大需求，化解过剩产能，范必认为光伏产业的经验值得借鉴。

自2011年起，随着美国出台“双反”惩罚性关税和欧盟启动对华“双反”调查，中国光伏组件在国际市场的份额大幅萎缩，光伏产能严重过剩。化解光伏产能过剩没有采用行政办法去产能，而是积极支持国内使用光伏发电。

具体措施包括：利用可再生能源附加基金、“金太阳工程”和“屋顶光伏计划”的资金，专项补贴光伏发电；改变补贴方式，从补贴装机改为补贴发电量，从补贴发电端改为补贴用户端，放大带动效应；通过招标降低光伏补贴成本。与此同时，2013年，通过总理外交，打掉了欧盟“双反”，中国光伏重返欧洲市场。

“正是在政府的努力下，保住了国内国际两个市场，中国光伏产业在世界上保持了领先地位，并且成为全球光伏发电投资、装机规模第一的国家，过剩产能得到充分利用，促进了国内能源结构优化。”范必说。

扩大钢铁消费



在化解钢铁煤炭产能过剩的政策性建议方面，范必认为有三点值得思考：一是提高标准扩大钢铁消费；二是调整电价带动电煤消费；三是加快煤炭电力供给侧改革步伐。

范必说，“在宏观经济管理中，主要采用需求管理手段解决短期问题、周期问题，将供给管理作为长期管理工具。对钢铁煤炭也应当从这两个方面出发，长短结合采取措施。”

对于如何提高标准扩大钢铁消费，范必表示，当前应坚决落实《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕6号），大幅提高建筑钢结构应用比例，推进钢材在汽车、机械装备、电力、船舶等领域扩大应用和升级。住房建设主管部门应修订相关建筑标准，包括延长建筑使用寿命、提高建筑用钢材标准；交通部门应提高交通设施标准，新建桥梁要以钢结构为主；投资主管部门在审核扩大内需的投资项目时，对新建项目使用钢材的数量、质量，以及项目寿期等方面应提出要求，从而扩大钢铁需求。

范必表示，在钢铁煤炭领域弱化按规模审批，鼓励以先进生产能力淘汰落后生产能力，进而推动企业的兼并重组。同时，要允许和鼓励钢铁煤炭国企出售资产，从事其它更有效益的行业，而不是在本行业继续扩张产能。

此外，“要加快推进既定的财税体制改革，抓紧划分中央和地方事权和支出责任；完善地方税体系，建立地方主体税种，切实提高直接税比重，减少地方大规模从钢铁煤炭这些过剩产能中增收的动力。”范必说。