经济观察网 记者 姜鑫 安邦的知名度，起源于并购。带着“野蛮人”称谓，安邦不但在国内左冲右突，更在海外市场留下资本的印记。

2016年8月31日，荷兰保险公司VIVAT公布了上半年业绩通报，这也是在公司被安邦收购后的第一份成绩单。扭亏为盈的业绩表明，安邦引入的商业模型和管理经验取得了承销，同时也意味着在国家“一带一路”的战略指导下，从资本输出到管理经验输出，中国企业的国际化步伐进入了“走出去”的2.0时代。

管理模式输出见效

据了解，VIVAT保险公司是荷兰前六大保险公司之一，拥有超过100年的经营历史，于2015年7月嫁入安邦集团。接手VIVAT之后，安邦保险立即对其进行了全方位的战略评估，有针对性地将先进的管理经验输入给VIVAT，包括全面引入共赢的商业模型、打造更扁平化的组织结构、聘请更专业的国际管理团队、更贴近市场的激励机制、简化的运营流程和标准化的评估机制，从而降低运营成本 ，提升盈利能力。

VIVAT的首席执行官Ron van Oijen表示：“安邦保险激活了VIVAT的发展活力，裁撤亏损业务，优化资产配置，从产品创新、服务创新、渠道创新，打造VIVAT的核心商业模式，提升其盈利能力；同时，通过优化治理结构和组织架构，优化人员配置，保障各项战略举措切实有效且长久的执行。”

围绕以客户为中心的核心战略，VIVAT以提升客户满意度为目标展开工作部署，从之前的公司会议聚焦内部流程转到聚焦市场、客户群和关注竞争对手上。公司相关人士介绍称，为了完成上述目标，中方和荷方的董事会成员逐一拜访重要客户，主要讲述公司的战略转型，倾听客户需求，针对性地定制客户服务方案，取得了客户的认同和信任。在此基础上，VIVAT又在服务客户方面采取了诸多创新举措，例如在安邦保的技术支持和协助下，VIVAT在苹果商店上线旗下保险品牌Reaal开发出的全新掌上应用，用户可以在手机上自助计算保费、申请理赔，足不出户进行保险产品咨询。高效的移动互联网服务，不但令客户耳目一新，也实现了实现了在线保费迅速增长。

在资产端，VIVAT也向安邦吸取了经验。参照安邦保险长期稳定收益的价值投资理念，VIVAT考虑到欧洲的整体市场环境，以及短期内经济波动的风险，大量配置了回报稳健的德国债券。这一配置，在近期波动及不确定性的欧洲市场环境中取得了相当好的投资收益。长期稳健的投资符合安邦一贯以来的投资策略，重点考虑属地化的市场环境来选择不同的风险偏好资产进行配置。可以说，VIVAT很好的继承了安邦保险以价值投资为核心的投资理念，在欧洲资产配置上探索出了一条新的道路。

CEO Ron van Oijen表示，“母公司以客户为中心的运营理念的顺利落地荷兰市场，给了他极大的信心；同时荷兰市场充满了活力与机会，他对VIVAT的未来发展极为看好，VIVAT的良性发展必然为公司带来越来越好的利润表现。

数据显示，2016年上半年VIVAT实现净利润超过5.78亿欧元（约合43.12亿元人民币），偿付能力II达到182%，在市场中处于领先位置。

海外化步伐升级

“ VIVAT之所以能够被迅速“改造”成功，根本原因在于安邦先进管理理念的注入和运营效率的提升。为了有效降低运营成本， VIVAT有针对性地进行了以产品线为核心的组织构架调整，以扁平化的网状治理结构进行人员配置和授权，大幅缩短决策管理链条，提升团队效能，全面预算管理真正将每笔预算的使用追踪到责任人，加强了对费用支出的审核和采购的集中管控，对每笔费用的使用情况进行效果评估。这些具有安邦管理特色的结构改革切实提高了VIVAT的运营效率，提升公司的竞争力，最终引导公司按着利润导向完成了良性增长。荷兰金融服务业网站 Amweb.nl对VIVAT所进行的改革计划进行了一项民意调查，超过半数的受访者认同改革的必要性，一些人认为这样的改革早就应该实施。改革在短时间内就让VIVAT保险公司焕发了生机。VIVAT2015年底的业绩显示，其各项业绩指标均大幅上涨，盈利1.09亿欧元，成功实现扭亏为盈。截止2016年上半年VIVAT实现净利润超过5.78亿欧元，偿付能力水平更是从接手前的115%增长到182%。

与以往中国企业多在亚、非、拉等经济欠发达地区进行资源型并购不同， VIVAT这家欧洲保险业的百年老店在中资企业安邦的管理下重获新生，正是安邦管理经验和国际资源整合能力领先最有力的证明，也说明了中国企业全球化发展的道路在逐步优化。对此，专家认为，中国企业以资本输出为前提进行海外“圈地”的1.0版本，已经被商业模型和管理文化输出的2.0版本所取代，过去由日本企业代表亚洲先进企业管理水平的历史正在被越来越多的以安邦保险为代表的中国企业改写。在“一带一路“国家战略的大背景下，面对国际环境难得的投资机遇，中国企业将会在全球产业整合中发挥愈发重要的积极作用。

有观察人士发现，“一带一路”战略是中国企业构筑新经济下海外版图的重要契机。至今，安邦的海外并购已经横跨欧、美、亚三大洲，稳健布局“一带一路”战略的重要节点。不仅在荷兰，安邦的管理经验在去年收购的韩国东洋人寿也迅速取得了成功。在并购完成后不到一年，东洋人寿就交出自1989年成立以来的最佳业绩，创下历史记录。该公司披露的上半年业绩显示，今年1-6月，公司实收保费收入达3.7万亿韩元，同比增幅高达90.7%；实现净利润1518亿韩元，同比增长19%，整体实收保费收入和净利润已经分别完成全年目标的79.6%和96%。

安邦保险只是中国企业走出去的一个缩影，以坚定、自信、稳健的步伐推动中国企业在海外收购中的良性发展。在尊重国际公司的不同文化背景和历史传承以外，中国企业也应利用自己发展多年的经验与优势，识别并购企业的品牌价值和管理缺陷，共享管理经验、共同进行产品和服务创新，最终实现共赢，这也是安邦“共享、共创、共赢“的经营理念在全球资源整合中的成功。

安邦保险集团董事长兼CEO吴小晖先生表示：“在全球化背景下，中国企业走出去已是常态。安邦带着无比的诚意来到海外市场，为投资企业带来安邦人在中国市场实践中总结出的先进管理经验和以互联网为基础的新产品和服务，与并购企业进行融合，在拓展自己的海外业务同时也为世界经济增长、国际经济合作、全球化金融服务，提供新动力，在国际社会中实践安邦共创、共享、共赢的经营理念。“