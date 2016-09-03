与G20交易占中国外贸半壁江山 新版图如何影响企业

经济观察报 张文扬/文 9月初，二十国集团领导人(G20)峰会和二十国集团工商(B20)峰会将在杭州西湖之畔“背靠背”举行。作为G20峰会四大议题之一的“强劲的国际贸易和投资”，成为关注的热点。

国际货币基金组织（IMF）4月将今年全球经济增长预估从3.4%下调至3.2%，这已经是连续数次下调。4月7日，世界贸易组织（WTO）也预测，今年的全球贸易增长将连续第五年低于3%。7月8日，WTO在上海首次发布的全球贸易景气指数显示，当期全球贸易景气指数为99，略低于趋势水平。

7月，G20贸易部长会议批准了《G20全球贸易增长战略》，旨在通过协调贸易投资政策，采取便利化措施降低贸易成本，增加贸易融资等举措，扭转贸易增长下滑的趋势，推动国际贸易的发展。世界贸易组织（WTO）副总干事易小准说，“在贸易和投资领域还存在很大的合作潜力和余地。”

全球80%外贸怎么做

目前,二十国集团(G20)贸易额占全球80%，中国与G20国家之间的贸易额占中国进出口总额的50%以上。

中国商务部部长高虎城在7月10日召开的2016年二十国集团（G20）贸易部长会议上表示，G20主要任务正逐步从危机应对向长效治理转变，贸易投资议题成为继金融、财政之后，G20合作机制的又一支柱。在成立于2010年、各国工商界参与全球经济治理和推动世界经济增长的重要平台的B20会议上，贸易投资、中小企业发展等议题也被广泛提出。

中国企业进军海外市场的步伐在加快。欧盟国家中，2015年意大利轮胎企业倍耐力被中国化工收购；2016年年中机器人企业库卡被美的集团收购。G20峰会前夕，在9月1日北京的一场新闻发布会上，中国欧盟商会主席伍德克则表示希望中欧双方可以在2017年完成包含市场开放、全面互惠对等内容的《中欧双边投资协定》的磋商。伍德克称，由于中国开放市场进展缓慢，他担心“贸易保护主义情绪正在欧洲官员中间滋生”。

WTO在今年6月发布的G20政策定期监测报告显示，在截至今年5月中旬的7个月内，G20经济体出台了145项保护主义措施，为2009年以来最高。其中，反倾销措施占全球贸易限制措施的绝大部分，多数反倾销调查集中在金属、化工等行业。G20贸易总额约占全球贸易额八成，在引领全球贸易长期增长方面起到重要作用。

商务部贸易救济调查局副局长刘丹阳表示：“贸易摩擦依然存在。”

8月30日，在中国机电产品进出口商会平衡车分会成立仪式上，中国机电商会电动平衡车分会透露，自2015年底以来，美国连续对中国平衡车发起了3宗“337调查”。“337调查”措施十分严厉，只要是不应诉或者败诉就无法进入美国市场。尤其是普遍排除令这一最具杀伤力的手段，一旦签发，列入其中的产品不论来源、产地、进口商、所有人、销售商等，均一律不得进入美国进行销售。

“去年是只要有货就有人要，根本不用考虑销量问题，现在的销量暴跌了9成左右，基本没有什么订单了。”一位平衡车企业负责人对经济观察报说。

海外投资与合作之路同样不是一帆风顺的。7月28日，英国决定重新评估中资企业参与投资欣克利核电站。8月19日，澳大利亚拒绝了中国企业竞标该国规模100亿澳元(77亿美元)的电网项目。

8月27日，外交部发言人陆慷表示，历次二十国集团领导人峰会都会针对贸易和投资保护主义制定具体政策，这次杭州峰会也不例外，且中国还将推动制定杭州行动计划。

作为G20杭州峰会的轮值主席国，中方今年推动将贸易投资摆上G20议程，并为此打造了G20贸易部长会议和贸易投资工作组等机制化平台。

投资基础设施

9月4至5日，二十国集团(G20)领导人第十一次峰会即将在杭州举行。“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”成为热议主题。

对于联动发展的理解，中国国家主席习近平在2013年9月题为《共同维护和发展开放型世界经济》的讲话中已经指出，强劲增长的世界经济来源于各国共同增长，呼吁各国树立命运共同体意识，真正认清“一荣俱荣、一损俱损”的连带效应。

中国外交部国际经济司司长张军此前就提高G20在世界经济事务中的作用撰文时谈到，要倡导联动式发展，让处于全球价值链、供应链、产业链上不同位置的国家都能发挥自身的优势，共享发展机遇，建立更加便捷的全球贸易、能源、物流等网络，减少增长的成本。

当前,许多G20成员均提出了基础设施互联互通倡议或投资计划,如欧盟提出的“欧洲基础设施联通计划”,南非提出的“跨国铁路走廊计划”,中国提出的“一带一路”战略等。

中国的企业正大举进击基础设施的投资。以欧盟国家为例，法国图卢兹机场、希腊比雷埃夫斯港口以及葡萄牙发电厂，都已被中国企业以收购多数股权的形式予以合作。

基础设施建设还包括互联网。中国和“一带一路”沿线国家在信息化领域的交流已经相当广泛。在云计算产业，浪潮集团是中国本土综合实力强大的大型IT企业之一。

浪潮集团董事长孙丕恕对经济观察报表示：“通过与俄罗斯企业签约云计算中心、助力印尼建设智慧城市、助力泰国建设媒体云、助力沙特椰枣基因研究等等，浪潮的重大项目已经覆盖了一带一路一半的国家。”在中国，这样积极“走出去”的企业还有很多家。

创新体现在贸易平台的发展变化中。在二十国集团（G20）杭州峰会的宣传视频中，阿里巴巴集团董事局主席马云重述其对在线世界贸易平台的支持。9月1日，作为中国第二大电商和葡萄酒销量最大平台的京东，与智利国际贸易关系总司（DIRECON）签署协议，在京东网站平台上共创智利葡萄酒专页。去年已经与阿里巴巴签署协议的智利贸易部副部长安德烈斯·雷波耶多表示，“这两个网站将对我们的贸易以及智利对中国的线上出口起到巨大的推动作用。”

2015年，尽管全球贸易增速放缓，但是中国跨境电商依然逆势成长。根据阿里巴巴跨境电子商务大数据，全年中国跨境电商（包括批发和零售）交易规模达4.8万亿元，同比增长28%，占中国进出口总额的19.5%。其中，中国跨境电商零售交易额达到7512亿元，同比增长69%。阿里研究院预计，到2020年，中国跨境电商交易规模将达12万亿元，占中国进出口总额的约37.6%；跨境电商零售出口额将达到约2.16万亿元，年均增幅34%。

阿里研究院编制的ECI指数（旨在反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度）显示，2015年，G20其他国家与中国的跨境电商连接指数排名前五位分别是：美国、英国、澳大利亚、法国、意大利。

G20新版图

“包容协调的全球价值链对于促进就业、投资有重要意义。发展中国家和中小企业有困难调整，要加强能力建设。”高虎城说，G20成员一致支持不同发展水平的国家和企业，特别是发展中国家和企业融入全球价值链。

这是中国首次举办G20峰会。除此之外，杭州峰会外交舞台还将见证多个“第一次”。这将是加拿大总理特鲁多、巴西总统特梅尔、英国首相特雷莎·梅等就任现职后首次来华。

加拿大总理特鲁多在8月30日的一场面向中国企业家的公开交流活动中表示：“任何忽视中国的经济政策都是短视和不负责任的。”特鲁多表示，加深与中国的交往，才可以实现加拿大自身的目的——“创造就业机会，夯实中产阶级，重振双边关系”。

8月31日下午，在亚洲基础设施投资银行总部，加拿大财政部长摩尔诺（Bill Morneau）宣布，加拿大正式申请加入亚投行。摩尔诺表示，“全球经济需要战略性合作。”亚投行行长金立群表示非常欢迎。他表示，目前正式申请加入亚投行的国家已经超过20家，到今年年底，亚投行成员国将超过90家。

从2009年开始，中国已经持续多年成为巴西最大贸易伙伴。目前有超过200家中资企业进入巴西，涉及石油、采矿、电力、制造业、金融、农业、服务业和批发零售业等领域。即便是在近期巴西经济低迷期间，中资企业投资巴西的步伐也丝毫没有减速。

英国当地时间9月1日，中国驻英国大使刘晓明在英国《每日电讯报》发表署名文章表示，G20杭州峰会将为中英全球合作提供新机遇。针对英国新任首相特蕾莎·梅就任后首次参与峰会这一事件，中国欧盟商会主席伍德克对经济观察报表示，英国脱欧以来的诸多问题将在峰会上被提出，特蕾莎·梅需要对此作出回应。

此次峰会还创造了G20历史上发展中国家参与度最高的记录。发展中国家在国际贸易中的地位不容小觑。其中，老挝国家主席本扬和泰国总理巴育，将代表包括柬埔寨在内的各东盟成员国和77国集团成员国，对贸易发展等共同关注的议题进行讨论和发表意见。

从G20受益的国家远不止G20成员国。在此次杭州峰会中，中国除了邀请二十国集团成员国之一南非外，还邀请了诸多非洲国家与组织参加会议。

新西兰不是G20成员，但应邀参加了今年7月在上海举行的G20贸易部长会议。会议探讨了制定G20全球贸易增长战略，并改善全球贸易治理，这是今年G20峰会预期将达成的重要成果之一，也是新西兰最关注的内容之一。“继续敞开自由贸易大门，对我们非常重要。新西兰期待从贸易和投资流的增长中获益。”新西兰驻华大使麦康年说。

8月29日至9月2日的“智利周”活动，正值G20峰会前夕。亚太地区特派大使、前总统弗雷率领由多名部长、副部长和大区主席等官员以及企业家组成的约150人大型代表团访华，他表示，“欢迎更多中国投资来到智利”。9月1日，28家智利食品企业（鲜果、海产品、葡萄酒、橄榄油等）和大约600家中国食品领域的进口商在北京进行了B2B商务会谈，平均每家智利企业会见了20家中国进口商。这些中国的进口商，大多数都是中小企业。智利经济部部长路易斯·费利佩对经济观察报说，“B2B会谈的目的在于，密切两国中小企业之间的人际关系和贸易往来。”

中国欧盟商会表示，外资企业在中国金融服务、医疗保健和物流等行业受到的限制，通常远大于中资企业在海外面临的限制。2016年7月新出台的《欧盟对华新战略要素》中提到：“欧盟希望中国放宽市场准入，让在华外企可以享有公平的经营和投资环境。”伍德克在提及下周末G20峰会时表示，在贸易探讨的议程中，还“会提到钢铁产能过剩的问题。”他认为国家补贴和地方保护主义是中国钢铁产能过剩中亟待考虑的因素。伍德克还补充道，需求的疲软和迟迟无法推动改革使得“欧盟也是问题中的一部分。”