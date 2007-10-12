李小鹏任交通运输部部长，杨传堂被免

新华社北京9月3日电
全国人民代表大会常务委员会决定任免的名单
（2016年9月3日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过）
免去杨传堂的交通运输部部长职务；
任命李小鹏为交通运输部部长。
人物履历：
李小鹏，男，汉族，1959年6月生，四川省成都市人，大学学历，工学学士学位，高级工程师。1985年5月加入中国共产党，1982年8月参加工作。
1978年10月入华北电力学院电力工程系发电厂及电力系统专业学习，获工学学士学位；
参加工作后历任国家电力科学研究院系统所技术员、助理工程师、工程师，计划经营处副处长，电力技术经济研究所所长；华能国际电力开发公司总经理助理、副总经理，华能国际电力股份有限公司副总经理；
1995年10月任华能国际电力开发公司副董事长、总经理兼华能国际电力股份有限公司副董事长、总经理；
1999年3月任华能国际电力开发公司董事长、总经理、党组书记，同年12月任中国华能集团公司董事、总经理、党组书记兼华能国际电力开发公司董事长、总经理，华能国际电力股份有限公司董事长；
2001年12月任国家电力公司副总经理兼中国华能集团公司董事长、总经理；
2002年12月任中国华能集团公司总经理、党组书记；2008年5月任山西省委常委，同年6月任副省长；
2010年6月任省委常委、副省长 （负责常务工作），省政府党组副书记，山西行政学院院长；
2011年11月1日，在中共山西省第十届委员会第一次全体会议上当选中共山西省委常委。2012年任山西省委副书记，代理省长。
十七大代表，十一届全国人大代表。
人物履历：
杨传堂，男，汉族，1954年5月出生，山东禹城人，中共党员，大学学历。
1984年12月起历任齐鲁石化公司党委副书记、党委副书记兼乙烯指挥部党委书记；
1987年8月起历任共青团山东省委副书记、书记兼省青年管理干部学院院长、山东省德州地委副书记、行署专员；
1993年11月起历任山东省委常委、西藏自治区党委常委、政府副主席、党委副书记、政府常务副主席、党委常务副书记兼党校校长；
2003年9月起历任青海省委副书记、副省长、代省长、省长；
2004年12月起任西藏自治区党委书记；
2006年5月起历任国家民族事务委员会副主任（正部长级）、党组副书记、党组书记；
2011年8月起任中华全国供销合作总社理事会主任、党组书记；
2012年7月起任交通运输部党组书记；
2012年8月起任交通运输部党组书记、部长。
第十六届中央候补委员、委员(2007.10.12递补)，第十七届中央委员，第十八届中央委员。
（来源：新华社、共产党新闻网）