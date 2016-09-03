保监会副主席黄洪:保险有效供给尚未形成 百姓获得感不强

经济观察网 记者 姜鑫 “保险行业关于服务多层次社会保障体系建设和承接政府职能转变需求，满足老龄化、个性化、高端化、网络化消费需求意识的过程中，相应的有效供给尚未形成，老百姓的真实感受就是获得感不强。”在9月3日由和讯网主办的首届中国寿险发展论坛上，保监会副主席黄洪表示，应该顺应趋势坚持规律，加快推进人身保险业供给侧改革。

黄洪表示，从国家需求层面看，保险业发展由需要国家逐渐转变为国家需要。从社会需求层面看，保险消费需求的主导结构和层次结构，消费者的年龄结构和消费习惯已经发生变化。但行业关于服务多层次社会保障体系建设和承接政府职能转变需求，满足老龄化、个性化、高端化、网络化消费需求意识的过程中，相应的有效供给尚未形成，老百姓的真实感受就是获得感不强。据中国保险技术信息公司对全国各保险机构的保单登记数据显示，目前登记的保单大概是14亿张，数量看起来非常庞大，大概每一个中国人有一张保单。但实际上大概我们用长期寿险的标准来衡量，13.7亿的，真正购买了长期寿险保单的只有4千多万人。

黄洪认为，有14亿张保单是因为大量的保单都是短期的，特别是短期意外险。总的来讲，老百姓对我国寿险业的改革发展成就是肯定的，但同时老百姓的获得感并不强，这一点我们从长期寿险保单的覆盖能力可以看得出来。在市场化国家，一般一个人最少有一份长期寿险保单，或者是两到三份的长期寿险保障，而国内现在只有不到5千多万人口拥有长期寿险保单。

当下中国经济正在经历一个速度变化、结构调整、重力转换的复杂转型过程。从表面上看是总量问题和周期性矛盾，实际上是供给体系的创新能力无法适应消费需求的变化，是结构性的有效供给不足，这是宏观经济面临的普遍问题，保险行业也不例外。不能因为眼下保险业发展迅速、资产规模快速扩张就对改革有所懈怠。只有居安思危、预见未来，才能拥有未来、站上保险强国的舞台。

黄洪表示，谈人身保险行业供给侧结构性改革，首先要遵循行业的经营规律，顺应行业的发展趋势。从行业在国民经济体系中的定位和角色中寻求调整的路径和方向。

遵循行业发展的经营规律，要坚持保险姓保。人身保险的本质是我为人人，人人为我，是将个人的生存、健康、养老等风险应用大数法则，通过保险公司转为众人共担的风险转移和分散机制。人身保险公司起源于风险保障，并在不断丰富、完善个人和团体风险保障体系中取得发展，这是行业安身立命之本，也是行业的核心价值所在。即便后来衍生出的储蓄和财富管理功能，也是服从和服务于风险保障的核心功能，有主次之分，先后之别。推进行业结构性改革，必须始终坚持风险保障加长期储蓄的根本定位，坚持保险姓保，绝不能舍本逐末，更不能本末倒置。

顺应行业发展的趋势，重视财富管理也十分重要。

据了解，现代人身保险起源之初只有意外险、定期寿险、暂存保障类业务。后来扩展到终身寿险、养老保险、储蓄与保障成为人身保险的天然成份。1956年，荷兰的保险公司针对人们对财富保值增值的要求开发了全球第一张投资连结保险，就是我们促成的投连险。这一险种迅速在欧洲热卖，我们以英国为例，目前投连险在英国保险市场的份额超过50%。1979年，美国的保险公司针对美国经济滞胀，投保人大量用保单贷款进行投资等情况开发了全球第一张万能险，将寿险功能进一步延伸到财富管理。美国寿险协会统计显示，万能险1979年在美国诞生后大受欢迎，到1985年即获得了38%的市场份额，此后常年保持在35%-40%的市场份额，是美国保险市场的主流险种业务。万能险、投连险自2000年引入我国就引起了保险消费者的青睐，经过快速发展，市场份额已经超过三成。

由此可以看出，万能险、投连险产生于经济环境变化，产生于消费者的真实需求，是保险保障功能的延伸。如果行业供给侧结构性改革不能顺应财富管理的发展趋势，人身保险行业在金融发展格局中必然会边缘化。

黄洪还称，要顺应经济社会的发展变化，服务根本需求，随着财富的增长和生活水平的提高以及人口的老龄化，老百姓不仅需要当前占行业垄断地位的寿险长期，还需要长期福利保险、养老保险以解决养老后顾之忧，需要大力发展健康保险缓解随年岁增长的医疗支出压力。据世界卫生组织统计，全球的医疗支出中，老年人医疗支出占全球医疗总支出60%，全球的老年人人数大概平均占10%左右。也就是说，10%的老年人享有了全部医疗支出的60%，90%的中青年人享有医疗费用总支出的40%，这就是我们看到发展健康保险的极端重要性，也显示出健康保险的无限发展空间。

同时，广大老百姓也希望寿险保单中积累的现金价值能够更加灵活的参与分享经济发展的成果，人身保险产品和服务只有真正解决人民群众生活中的这些痛点，让老百姓有获得感，老百姓才会真正买账。一切不以消费者真实需求为出发点的产品都是花架子，一切不以满足消费者核心诉求为宗旨的营销活动都是无用功。推动行业供给侧结构性改革，就是要把消费者真实的人身保险需求照顾好、实现好、维护好，这样行业才能获得永不衰竭的持续发展动力。

在黄洪看来，在推进人身保险行业供给侧结构性改革的过程中，必须要顺大势而为，按规律办事，从需求出发，主动作为。