诺和诺德CEO换帅 组织架构随即调整

经济观察网记者 王雪乔 去年刚刚评上全球最佳CEO TOP 100，索文森（Lars Rebien Sørensen）今年就要离任。9月1日，诺和诺德官方宣布，已经担任诺和诺德CEO一职16年的索文森将卸任，由诺和诺德企业发展带头人、执行副总裁Lars Fruergaard Jorgensen于2017年1月1日正式接任。

之所以能被《哈佛商业评论》评为全球最佳CEO，主要源自2000年索文森接管诺和诺德以来，公司给股东的回报已经超出10倍。这一时期，正好是糖尿病在全球范围内疯狂增长的时代，包括诺和诺德、礼来和赛诺菲在内的三巨头分食全球44.5%、39%和16.5%的胰岛素份额。

目前，诺和诺德已上市的胰岛素产品有胰岛素类似物，如：门冬胰岛素NovoRapid（速效）, 地特胰岛素Levemir（长效），预混胰岛素NovoMix，以及基因重组人胰岛素全系列产品。还有重磅降糖药人胰高糖素样肽-1类似物诺和力。2015年，诺和诺德的胰岛素销售额达111.92亿美元。

事实上，今年4月份诺和诺德仍宣称索文森将于2019年合同到期退休，如今提前离任也引来诸多猜想，外媒猜测认为自去年以来因公司业绩受到礼来、赛诺菲等冲击，索文森可能受到了来自董事会的整理。诺和诺德官方对经济观察报的回复称，索文森的合同虽然续签到2019年，但他此前已经表示并不会工作到合同期满。并与董事会主席达成一致，一旦董事会确认索文森的接任者，他就会正式离职。

接下来诺和诺德基金会和基金会控股的诺和公司董事会均将提名索文森，于2017年3月担任董事。

继任者Lars Fruergaard Jorgensen履历丰富，有多次海外任职经验，也有IT和信息方面的经验，凭借过去在管理中创建的卓越业绩和推动的改变，Lars Fruergaard Jorgensen成功从众多候选者中脱颖而出，当选下任CEO。官方称，接下来，公司希望在他的领导下，能够在全球医疗体系正在进行重大改革的环境中带领诺和诺德竞争。

同时发布的还有诺和诺德的重大组织架构变革，诺和诺德在全球的业务部门将划分成两个：北美运营部和国际运营部，这两个部门各占到诺和诺德全球销售额的50%。其中，大中国区属于诺和诺德国际运营部中5个业务区域之一，其他包括欧洲区，拉美区，非洲、亚洲、中东和大洋洲区，和日韩区。

诺和诺德是最早进入中国糖尿病治疗市场的国外制药企业，一直保持绝对的体量优势。尽管如此，诺和诺德的市场份额仍然受到来自礼来、赛诺菲，以及本土企业甘李等公司的威胁。数据显示，诺和诺德胰岛素产品在国内样本医院的销售额从2005年的1.79亿元增到2015年的7.28亿元，份额由2005年的70.07%逐年下降到2015年的47.84%。其中，胰岛素类似物市场份额逐年上升，2015年度为42.55%；重组胰岛素市场份额下降到2015年的63.68%。

但中国的胰岛素市场潜力巨大。根据IDF公布的数据，2015年中国糖尿病患病人数约为1.10亿人，中国已成为全球糖尿病患病人数最多的国家，中国的糖尿病人占世界总病人数的1/4；与此同时，中国糖尿病患者数量仍在持续快速增长。IDF预测2040年中国糖尿病患病人群数量将达到1.51亿人。

不过，因糖尿病的诊断率和治疗率偏低，我国胰岛素市场规模仅为世界胰岛素市场规模的6%左右（100亿人民币/250亿美元）。这也意味着中国胰岛素的市场规模还有3倍以上的空间。

为此，诺和诺德自两年前开始，即在天津和上海分别试点了“城市改变糖尿病”项目，与当地政府合作，将慢性疾病的防控纳入公众政策。诺和诺德大中国区总裁柯米拉向经济观察报展示了一些具体的数据。以天津为例，如果对糖尿病的状况不予以更多的干预，2040年糖尿病发病率可能会翻一番，相关的治疗费用方面也会增长250%。这对天津市政府而言这是非常大的需求。

此次诺和诺德的组织架构变革后，中国区的地位是否有提高，对中国区业务是否有影响？针对经济观察报的疑问，诺和诺德总部称，现在谈具体影响还为时过早，但总体而言，中国地区的成绩一直保持良好