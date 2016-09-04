G20为何花落杭州？

经济观察网讯

中国有句古话叫做“上有天堂下有苏杭”，在金风送爽日子里，应中国国家主席习近平邀请，出席此次G20峰会的G20成员、嘉宾国领导人及国际组织负责人将齐聚杭州，共同商讨加强政策协调、创新增长方式，更高效的全球经济金融治理，强劲的国际贸易和投资，包容和联动式发展和影响世界经济的其他突出问题。

G20成员既是世界上最具发展活力和创新潜力的群体，涵盖西方七国集团、金砖五国等世界经济实力最强的经济体，成员人口更占据世界三分之二，GDP占全球90%和贸易额占据80%。这样一次影响世界未来走向的重要会议选择在中国顺理成章，但可能有人会问，这样重要的会议为什么会选择在杭州召开？

早在2014年11月的布里斯班G20第九次领导人峰会上，就已确定将由中国举办2016年的G20峰会，中国成为2016年G20峰会主席国。当年的峰会上，习近平主席表示，作为2016年二十国集团领导人峰会主办国，中国愿意为推动世界经济增长作出更大贡献、发挥更大作用。而随着习近平主席在安塔利亚峰会上的郑重宣布，G20领导人峰会最终花落杭州，世界的目光才一下子汇聚到中国这一省会城市身上。

习近平主席在安塔利亚峰会上对杭州的赞誉是“风景如画，堪称人间天堂”，强调指出“杭州是历史文化名城，也是创新活力之城，相信2016年峰会将会给大家呈现一种历史和现实交汇的独特韵味”。

实际上这些年来，杭州早已不是“国际大都市”身边的小家碧玉，她不但是全球最大电子商务公司阿里巴巴的总部所在地，凭借互联网经济支撑杭州经济的快速发展，代表着世界未来经济发展的一种趋势，也集聚了全国超过三分之一的电子商务网站，在电子支付、云计算、快递、网络营销、信息技术、运营服务等领域，涌现出众多专业的电子商务服务商。如今，杭州的标签越来越集中显现为“天堂硅谷”。杭州已经成为一座“互联网+”的标杆城市。杭州既具历史文化底蕴，又具自然景观，更具创新活力。对照这次G20峰会“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”主题，更与杭州的综合气质相吻合。

B20就业工作组联合主席、国际雇主组织主席丹尼尔·富内斯·德·里奥哈日前在接受媒体采访时称，中国杭州将给G20峰会带来巨大改变。美丽杭州，历史上的繁华之地，今天的创新活力之城，将在G20历史和世界经济发展史上留下自己的印记。

（来源：新华社）