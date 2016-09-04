"资产荒"时代 基金大腕告诉你哪些是优质资产？

经济观察网 记者 姜鑫 基金业协会最新数据显示，7月份，公募基金规模骤增3000多亿元，总规模达到达到8.28万亿元，距离去年底8.4万亿元的最高纪录仅一步之遥。然而，尽管市场上资金充裕，但优质资产缺成了稀缺资源，在“资产荒”的大背景下，该如何进行资产配置呢？

9月1日，在今日头条举办的“中国家庭资产配置之如何巧用基金为资产增值”主题沙龙上，济安金信总经理王群航，华夏基金首席策略分析师轩伟，华商基金投资管理部副总经理梁伟泓，诺安资本管理有限公司总裁赵磊就这一问题进行了回答。

在王群航看来，就基金来说，目前，ETF、权益类产品等都是比较受关注的品种，这也说明高风险品种比较受青睐。他预计，在人民币贬值预期环境下，QDII基金将迎来春天，而在保本基金监管日趋收紧的背景下，保本基金对投资者的吸引力日趋下降，产品数量会逐渐减少，收益逐渐降低。王群航还认为，分级基金的风险将再次积聚，未来转型为LOF或是最好的选择。而整个行业最值得展望的事，王群航认为是FOF（基金中的基金）的发展，他认为，未来私募FOF产品应该有三类，即私管私、私管公、私管混合，主流应是私管混合。公募FOF的产品理论上也应该有三类，即公管私、公管公、公管混合，但鉴于现在的法律不可能让公募投资者通过FOF绕道买私募，所以未来公募FOF产品的主流是公管公。

轩伟则比较看好海外债券市场、港股市场以及黄金。他认为，目前来说，海外债券市场投资机会比较清晰，有非常显著的套利空间，由于中国在海外主权信用评级相对较低，同一家中资企业在海外发债的票息远远高于国内发行的票息，所以在风险相同情况下，肯定是投资于海外债券收益更高。就估值来讲，轩伟认为香港市场现在仍然处于估值洼地，下半年深港通正式开通后，或继续给香港市场中小市值股票带来估值修复的机会。相比其他，轩伟认为黄金是避险资产之王。他表示越是经济疲软时越容易发生“黑天鹅事件”，例如英国脱欧事件，恐怖主义、极端主义的泛滥，全球化趋势逆转等。这种情况下，黄金作为避险资产在未来几年会逐渐得到加强或突出，所以黄金是货币最终的保险人。此外，轩伟还提到了A股有待挖掘的投资机会，例如定向增发、低估值和高股息率策略。

梁伟泓也看好债券市场，他认为，中长期的债券市场牛市基本趋势是不会改变的，如果最近市场有小调整，可能提供较好的入场机会。而债券基金若想做好收益，首先需要基金经理花时间研究信用风险，个券品种和收益率曲线估值洼地、债券偏差；其次，需要基金经理根据市场变化趋势在大类资产中做不同的配置。

赵磊青睐的是类资产投资，特别是REITs。他认为2016年是另类资产配置之年，“2011年和今年都是股债双杀的一年，而股债双杀必定会有另类资产的崛起”，而REITs就是其一。据公开数据，全球共27个国家有上市的REITs市场，800余只REITs产品在公开市场进行交易。目前，全球REITs总市值已经超1.3万亿美元，2003年-2013年市场年均复合增长15%，总市值占到全球上市房地产市值份额的5%。但是国内对REITs关注还是相对较少。他表示，除了REITs，还有黄金基金、油气能源、碳基金等另类资产，这些另类资产往往会在股债双杀之时，获得较好的收益。