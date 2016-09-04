五个数字 十大金句教你看懂习近平B20峰会主旨演讲

经济观察网 记者 李佳佩 9月3日15时，2016年二十国集团工商界活动（B20峰会）在杭州国际会议中心开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。全面深入阐述了对中国经济、世界经济和全球经济治理的看法和主张。中国经济行不行？中国为世界经济开出了什么药方？全球经济治理要抓哪些重点？你真的都看懂了吗？橙鉴将通过5个关键数字十大金句，带你读懂习近平B20峰会主旨演讲。

五个关键数字

“4”：中国在过去几十年经历了大发展、大变化，概况来说是4个进程

习近平首先回顾了他在浙江的工作经历，并以此为例介绍了中国改革开放的一系列发展进步。习近平说，在中国，像杭州这样的城市有很多，在过去几十年经历了大发展、大变化，许许多多普通家庭用勤劳的双手改变了自己的生活。这一点一滴的变化，集合起来就是磅礴的力量，推动着中国发展进步，折射出中国改革开放的伟大进程。

1、这是探索前行的进程：中国的发展注定要走一条属于自己的道路

一个13亿多人口的大国实现现代化，在人类历史上没有先例可循。中国的发展注定要走一条属于自己的道路。

2、这是真抓实干的进程：我们靠着拼劲、闯劲、干劲，靠着钉钉子精神，把中国建成世界第二大经济体

我们紧紧抓住经济建设这个中心不放松，与时俱进，开拓创新，靠着拼劲、闯劲、干劲，靠着钉钉子精神，把中国建成世界第二大经济体、最大货物贸易国、第三大对外直接投资国，人均国内生产总值接近8000美元。

3、这是共同富裕的进程：中国用几十年时间完成了其他国家几百年走过的发展历程

改革开放以来，中国有7亿多人口摆脱贫困，13亿多人民的生活质量和水平大幅度提升，用几十年时间完成了其他国家几百年走过的发展历程。

4、这是中国走向世界、世界走向中国的进程：中国的朋友遍布世界

我们奉行独立自主的和平外交政策，坚持对外开放的基本国策，敞开大门搞建设，从大规模引进来到大踏步走出去，积极推动建设更加公正合理的国际秩序，中国同外部世界的互动持续加深，中国的朋友遍布世界。

“5”：对于外界对中国经济3个疑问，习近平用5个“坚定不移”作出回答

对于中国经济走向，很多人都关心。有人怀疑中国经济能否实现持续稳定增长？有人疑虑中国能否把改革开放推进下去？还有人担心，中国能否避免陷入“中等收入陷阱”？

在演讲中，习近平用5个“坚定不移”作出了回答。他指出，今天的中国，已经站在新的历史起点上。在新的起点上，

1、我们将坚定不移全面深化改革，开拓更好发展前景

要在新常态下保持经济中高速增长，必须依靠改革。因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机。中国改革的方向已经明确、不会动摇；中国改革的步伐将坚定向前、不会放慢。

2、我们将坚定不移实施创新驱动发展战略，释放更强增长动力

抓住科技创新就抓住了发展的牛鼻子。我们清醒认识到，中国经济发展不少领域大而不强、大而不优，长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑经济增长和规模扩张的方式已不可持续。建设创新型国家和世界科技强国，是中国发展的迫切要求和必由之路。

3、我们将坚定不移推动绿色发展，谋求更佳质量效益

习近平多次说过，绿水青山就是金山银山，保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力。我们要建设天蓝、地绿、水清的美丽中国，让老百姓在宜居的环境中享受生活，切实感受到经济发展带来的生态效益。

4、我们将坚定不移推动公平共享，增进更多民众福祉

坚持以人民为中心，就要扎扎实实体现在经济社会发展各方面各环节。我们将更加注重公平公正，在做大发展蛋糕的同时分好蛋糕，从人民最关心最直接最现实的利益问题出发，让百姓有更多成就感和获得感。

5、我们将坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢

中国对外开放不会停滞，更不会走回头路。习近平特别指出，中国倡导的新机制新倡议，不是为了另起炉灶，更不是为了针对谁，而是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。

◎“4”：面对世界经济的风险挑战，中国提出4个药方

此次G20杭州峰会，外界对中国经济的发展尤为关注。习近平说，面对当前世界经济的复杂形势和风险挑战，国际社会对二十国集团、对杭州峰会抱有很高期待。中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。

基于此，他提出四点“中国方案”。

1、建设创新型世界经济，开辟增长源泉

中方把创新增长方式设定为杭州峰会的重点议题，推动制定《二十国集团创新增长蓝图》，目的就是要向创新要动力，向改革要活力，把握创新、新科技革命和产业变革、数字经济的历史性机遇，提升世界经济中长期增长潜力。

2、建设开放型世界经济，拓展发展空间

重回以邻为壑的老路，不仅无法摆脱自身危机和衰退，而且会收窄世界经济共同空间，导致“双输”局面。

3、建设联动型世界经济，凝聚互动合力

没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是必然选择。我们应该增进利益共赢的联动，推动构建和优化全球价值链，扩大各方参与，打造全球增长共赢链。

4、建设包容型世界经济，夯实共赢基础

消除贫困和饥饿，推动包容和可持续发展，不仅是国际社会的道义责任，也能释放出不可估量的有效需求。同时，全球产业结构调整给不同产业和群体带来了冲击。我们要正视和妥善处理这一问题，努力让经济全球化更具包容性。

◎“3”：二十国集团应该怎么做，习近平提出3条“行动倡议”

习近平说，一个行动胜过一打纲领。二十国集团成员应该同国际社会一道坚定信念、立即行动，从以下方面作出努力。

1、共同维护和平稳定的国际环境

各国安全紧密相关，没有哪个国家可以独善其身，也没有哪个国家可以包打天下。抛弃过时的冷战思维，树立共同、综合、合作、可持续的新安全观是当务之急。国强必霸的逻辑不适用，穷兵黩武的道路走不通。

2、共同构建合作共赢的全球伙伴关系

伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富，也是各国共同应对全球性挑战的选择。国家不论大小、强弱、贫富，都应该平等相待，既把自己发展好，也帮助其他国家发展好。大家都好，世界才能更美好。

3、共同完成全球经济治理

常言说，小智治事，大智治制。全球经济治理应该以开放为导向，坚持理念、政策、机制开放，适应形势变化，广纳良言，充分听取社会各界建议和诉求，鼓励各方积极参与和融入，不搞排他性安排，防止治理机制封闭化和规则碎片化。

◎“4”：全球经济治理重点抓什么？习近平提出“四个格局”

在当前世界经济的形势下，习近平指出，全球经济治理特别要抓住以下“四个格局”：

1、共同构建公正高效的全球金融治理格局，维护世界经济稳定大局；

2、共同构建开放透明的全球贸易和投资治理格局，巩固多边贸易体制，释放全球经贸投资合作潜力；

3、共同构建绿色低碳的全球能源治理格局，推动全球绿色发展合作；

4、共同构建包容联动的全球发展治理格局，以落实联合国2030年可持续发展议程为目标，共同增进全人类福祉！

十大金句

1、今天的中国，已经站在新的历史起点上。这个新起点，就是中国全面深化改革、增加经济社会发展新动力的新起点，就是中国适应经济发展新常态、转变经济发展方式的新起点，就是中国同世界深度互动、向世界深度开放的新起点。

2、要在新常态下保持经济中高速增长，必须依靠改革。因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机。中国改革的方向已经明确、不会动摇；中国改革的步伐将坚定向前、不会放慢。

3、中国在去产能方面，力度最大，措施最实，说到就会做到。

4、在新的起点上，我们将坚定不移推进公平共享，增进更多民众福祉。民惟邦本，本固邦宁。坚持以人民为中心，就要扎扎实实体现在经济社会发展各方面各环节。

5、我想特别指出的是，中国倡导的新机制新倡议，不是为了另起炉灶，更不是为了针对谁，而是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。

6、“轻关易道，通商宽农。”这是建设开放型世界经济的应有之义。中方把贸易和投资摆上二十国集团重要议程。我们推动二十国集团加强贸易和投资机制建设，制定全球贸易增长战略和全球投资指导原则，巩固多边贸易体制，重申反对保护主义承诺。

7、在经济全球化时代，各国发展环环相扣，一荣俱荣，一损俱损。没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是必然选择。

8、今年二十国集团首次把发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，首次就落实2030年可持续发展议程制定行动计划，首次就支持非洲国家和最不发达国家工业化开展合作，具有开创性意义。

9、和衷共济、和合共生是中华民族的历史基因，也是东方文明的精髓。中国坚定不移走和平发展道路。国强必霸的逻辑不适用，穷兵黩武的道路走不通。

10、这几天，正值钱塘江大潮，中国有个诗句“弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿。”我同各位一样，期待着二十国集团勇做世界经济的弄潮儿。相信在各方一道努力下，杭州峰会一定会取得成功！

（文章综合整理自人民日报、中国日报网）