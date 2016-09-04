金砖国家领导人非正式会晤 习近平主席致欢迎辞中4个细节不可错过

经济观察网 橙鉴李佳佩／文 金砖国家领导人非正式会晤9月4日上午在杭州举行，国家主席习近平出席并致欢迎辞。在欢迎辞中有哪些细节不可错过？

1、习近平主席特别欢迎了特梅尔总统加入金砖国家合作这个大家庭，欢迎这位新成员。

因为特梅尔实际在当天才刚刚接任转正成为巴西总统，下午马不停蹄乘专机到中国，我们要去拉美怎么转机都得在飞机上二十多个小时，也是长途跋涉，说明大家非常看中这一次二十国领导人的会议，而且也看重金砖会议。刚才习近平主席讲话当中还反映出要鼓舞士气增加信心，特别强调发展中国家，特别是金砖国家之间的协调与沟通重要性。

2、习近平主席提到新兴市场国家和发展中国家群体性崛起是当代国际关系中意义深远的。

新兴经济体国家群体性崛起，正在改变世界全球力量格局。通常讲这叫做多极化在发展，多极化在发展是什么意思？就是发展中国家群体性崛起以后对世界力量有一个平衡这一种关系，这也得益于发展中国家本身联合自强，首先要联合自强，不能妄自菲薄。现在我觉得国际上有一种声音，唱衰发展中国家甚至金砖国家，习近平主席讲话当中提到我们在国际社会当中，国际关系当中因为发展中国家崛起这是一个标志性的变化，这一点至关重要。

3、习近平主席说金砖国家是发展中国家的领头羊，我们要做好自己的工作。对于G20国家杭州峰会开幕前的非正式会晤有怎样的观察带给我们？

正在进行的金砖国家领导人的非正式会晤，像一个 同班同学聚会 ，因为下午整个年级要聚会，同班先要聚会一下，过去几年来从莫斯科开G20时已经形成一个惯例。同班同学聚会有一点比喻色彩。为什么这样说？首先大家知道谁跟谁分一个班往往不是自己决定，可能由于分或者其他的因素分到一个班，分到一个班之后大家处着觉得感情越来越融洽，不仅仅过去有相似得分，地域、经济发展状况、其他一些因素，后来培养出感情而且培养出一种责任感，因此这种同班同学的聚会就慢慢成了定期的。

为什么这一次进行的叫做非正式会议？2015年开始俄罗斯成为金砖国家轮值国，2016年印度，有正式的金砖国家领导人会晤，所以这个峰会之前举行的会晤被称为非正式会晤。

但耐人寻味的是其实这个班级同学 也面临各种各样议论的声音 ，比如制造这个概念的奥尼尔表达说如果现在再给我一个机会，不会把他们分到一个班，可能只选择一个中国留下来。从一些数据角度来说这个班同学的确面临考验，有的要考研究生，有的大学毕业不了，甚至有的留级，分数出现一些状况。比如巴西去年经济增长是-3.8%，今年状况恐怕也好不了哪里，可能是-3以上数据；俄罗斯由于能源价格等等导致这几年它的速度也不是很高。因此大家对金砖这样一个含金量有很多议论，现在含金量有所不足今后是否还能够长期在一个班。

但金砖五国却越来越在这个感情深厚过程中承担某种责任，这一个班的聚会不仅有非正式的，过后不久在印度还有正式的，这一个班显然相处还是相当融洽的。

4、习近平主席提到新兴市场国家和发展中国家群体性崛起是当代社会关系中意义深远的问题之一。当前世界经济确实面临很多问题，如何看待金砖国家在目前的全球治理和世界经济发展当中一个作用？

我们更多注意力谈金，围绕金的时候，连制造这个概念的奥尼尔都会有不同看法，这几个国家的领导人 更加看重是未来砖所要扮演角色，如何让世界经济的发展，我们成为稳定之砖，如何让世界政治的发展我们成为一种稳定之砖。

非正式会晤一开始的时候，习近平主席一个非常简短的讲话，但是在非常简短讲话当中已经透露出对金砖中间这一个砖，这个稳定之砖这样的一种重视，越来越把这五个金砖国家看作是新兴市场和发展中国家的一个代表和领头羊，因此我们如何去扮演好自己的这种角色，让自己的含金量增加， 更重要的是你作为一个领头羊能带着整个新兴市场发展中国家在这个世界上拥有经济的话语权、政治的话语权。

附习近平主席欢迎辞全文：

各位同事大家上午好！

尊敬的莫迪总理，祖马总统，尊敬的特梅尔总统，尊敬的普京总统，很高兴同大家相距在杭州西湖畔，首先我对各位同事的到来表示热烈欢迎，同时欢迎特梅尔总统加入金砖国家合作的大家庭，并祝贺巴西举办了一届成功精彩的奥运会。

杭州素有人间天堂美誉，吸引无数中外游客，杭州既有千年古都历史气韵，钟灵毓秀的自然风光，也有锐意进取的创新活力和海纳百川的开放胸怀，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，是当代国际关系中意义最为深远的变化之一。

金砖国家是新兴市场国家和发展中国家的领头羊，也是二十国集团重要成员。我们要顺应历史潮流，把握国际大势，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用，在国际治理中占据更加主动有利的地位。

各位同事，今年以来在五国一道努力下，在主席国印度大力推动下，金砖国家合作保持良好发展势头，领域进一步拓展，成果进一步显现，特别在人文交流方面可谓丰富多彩亮点纷呈，我期待着今天的非正式会晤取得丰硕成果，为我们共同出席今天下午开幕的二十国集团领导人杭州峰会做好准备，也为一个月以后在印度举行金砖国家领导人第八次会晤奠定基础。

（文章综合整理自：新华网 第一财经）