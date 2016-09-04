G20欧盟发布会：直面英国脱欧、恐怖主义、难民问题

经济观察网 橙鉴李佳佩／文 今天12时，欧盟代表团在G20峰会期间召开新闻发布会。欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克共同答记者问。

欧盟委员会主席容克





欧盟委员会主席容克表示，对于欧盟当前的经济，欧盟已经创造大约七百多万的工作岗位，经济形势比美国和英国要更好一些。关于英国脱欧的公投，如果英国想要免费的进入欧洲单一市场，包括各种优惠条件那就必须要接受人员自由流动。

欧洲理事会主席图斯克





欧洲理事会主席图斯克表示， G20峰会决定要通过解决恐怖主义的资金来源问题打击恐怖主义 ，我们必须加快寻找情报，找到恐怖主义资金运作和流通渠道。关于难民问题，我们必须要动员全球性的力量来应对难民问题，G20的成员，尽可能利用所有的机会来应对接纳难民，从而达成解决，而不仅仅只是欧洲的国家。

以下为会议实录：

欧盟委员会主席 容克：大家早上好，对于欧盟当前的经济，我们已经做了很多的工作，失业率已经下降了比较大的幅度，我们已经创造大约七百多万的工作岗位， 我们经济形势比美国和英国要更好一些 。我们还在进行结构性的改革，进行公共财政相关方面的运作改革，为了在未来几年里面投入大量资金，我们将百分之三十几的比例将用于基础设施的建设。同时进一步推动和支持欧盟内部大约四万多项工作岗位，希望能够创造上百万的就业岗位。

现在这个时候委员会正在同时推进关于对外的战略性投资计划，用来解决关于难民的现象。我们将进一步欧盟以外地区拓展我们的投资计划，缓解难民危机。还有关于英国脱欧的公投，英国对于我们来说不再是一个所谓与难民问题直接相关的部分它们打算要离开。我们欧盟27个成员国的领导人都在一起聚会，已经商议过这个问题，谢谢各位。

欧洲理事会主席 图斯克：谢谢。女士们、先生们下午好!

首先关于移民与欧盟危机。 我们必须要动员全球性的力量来应对难民问题 ，使得这个问题得到解决。我们鼓励G20的成员，尽可能利用所有的机会来应对接纳难民，从而达成解决，而不仅仅只是欧洲的国家。作为欧盟来说，对于欧洲国家来说要找到新的办法，更别说不仅在难民的问题上面要找到办法，还有经济移民的问题，其次是恐怖主义的问题。恐怖主义对我们所有国家来说都是重要的问题，对于我们来说我们必须采取所有行动，实现国际社会共同努力。

其次关于金融问题， G20峰会决定要通过解决恐怖主义的资金来源问题打击恐怖主义 ，我们必须加快寻找情报，找到恐怖主义资金运作和流通渠道。

接下来一个问题是 气侯变化，G20是一个全球性机制，我们要采取全球性行动 。欧盟尽全力承诺，我们将做与G20其他所有成员国共同做的那样的事情，一起来推动问题解决。

最后需要说的是，中国没有比杭州更富有活力，更加好的地方，能够让我们在这个地方共同商议全球性合作。非常感谢中国今年主办杭州的峰会，我们希望的是这一场峰会能够取得圆满成功，谢谢各位。

容克：关于英国作出的决定，我们认为，如果英国想要免费的进入欧洲单一市场，包括各种优惠条件那就必须要接受人员自由流动。不管怎么说， 我们不是英国的敌人，也不是英国公投的敌人 ，我们希望能够建立一种伙伴关系而不是别的什么。我们立场已经很清楚了，我过去是这么说的，现在将来也会这么讲。

图斯克：我想谈一谈，过去我们的立场是很清楚的。在英国没有提出之前，我们跟英国之间不会进一步进行谈判。这不仅根据我们的条约，而且也要取决于我们27个成员国之间的商议与共识。 我们需要保护我们欧盟成员的利益，对于想要走的人来说，很显然我们需要保护仍然留在欧盟内的成员利益。 这是我生命中所遇到的最大的挑战，对于我们来说过去没有类似经验的。

记者：目前英国的脱欧，自由贸易这些问题的相关性是怎样的？

容克：关于自由贸易协定的谈判，是欧盟的管辖范围之内，权限之内事儿是应该得到加强的。这是根据条约得到加强一个欧盟权限，我觉得这应该是成员国已经授予欧盟这样权限，信任欧盟来推动，独家推动自由贸易谈判的。

记者：去年G20土耳其峰会，由于巴黎恐怖袭击而被笼罩了阴影，我想今年您所在的实体是否有了更高的位置打击恐怖主义，关于气侯变化你提到了关于美国和中国在G20峰会带来了礼包，我想知道这是什么？

图斯克：当然这很难说。如果从乐观主义来说我们确实采取很多措施，不仅在欧洲，同时也在世界其他的国家。对于我们来说恐怖主义是一个持久的，强度非常大的挑战。目前新的做法就是G20峰会所有伙伴国，将从全球角度来把这一个作为一项全球性议题，开展全球性的商议。

（本文综合整理自人民网 第一财经）