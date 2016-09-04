时评：三星NOTE7全球召回不含中国，到底伤害了谁？

经济观察网 记者 冯庆艳 赶在苹果iPhone7发布前上市，三星GalaxyNote7没有上演大众预期的狙击苹果的完美戏码，却带给大众一场因电池缺陷造成手机爆炸，进而引发的全球召回的尴尬局面，恐怕只能用“出师未捷”四个字来形容此时的三星电子了。

而9月2日三星官方声明中提及要召回全球范围内盖乐世Note7（Galaxy Note7）智能手机，然而只有中国不在召回其列。一石激起千层浪，中国消费者对于此声明产生种种疑问。

显而易见，在智能手机竞争白热化的当口，GalaxyNote7之于三星电子的重要性不言而喻，此前由于中国智能手机供应商华为、OPPO、vivo、小米等的崛起，三星手机在全球的地位，除了和其对垒的苹果，受到更多威胁，从IDC公布的2016年Q2季度智能手机出货量来看，虽然三星仍居全球首位，但其在中国市场的出货量已被甩出前五的位置，中国市场前五位置被华为、OPPO、vivo、小米、苹果占据。今年上半年三星电子股价持续上涨，累计涨幅超30%，背后有Galaxy Note7即将上市利好消息提振。

然而此时利好变坏消息，截至目前，新发售的GalaxyNote7已发生35起手机爆炸和着火事件，三星对此诊断为电池缺陷问题引发，这更引发三星电子对250万部手机的召回，如此召回规模在三星电子历史上尚属首次，有分析人士预估这将造成三星公司今年利润减少50亿美元，无独有偶，三星电子股价上周四跌至两周新低下跌2%，而三星电池生产关联公司SamsungSDI股价则下跌6.1%。继去年三星电子曾因GalaxyS6edge使用曲面屏生产问题造成去年销售低迷，此次事件，让外界更加关注三星电子如何妥善化解接二连三的品控问题，其声誉将受到一定影响。至于中国消费者除了上述质疑，或许还有更多的情绪在浮出水面。

一场包括美国、韩国等10个在售国家以及中国的港澳台地区的全球大召回，缘何单单中国大陆地区不在其列？

可以说，爆炸事件之后，三星电子对事态挽回诚意毋庸置疑，不仅官方发布全球召回声明还于9月2日在首尔举行新闻发布会，三星移动部门总裁高东真为此事当场鞠躬道歉。同一天，三星电子官方还特意发布声明，解释此次召回中国不在其列的原因，其称9月1日在中国市场发售的Note 7国行版本采用了不同的电池供应商，不在此次更换范围内，消费者可以继续放心购买。

细想下来，从三星面对问题和损失的“雷霆手段”来看，没必要冒险在自知产品有问题的情况下，仍然单对中国市场无动于衷，想必既然敢承诺没问题继续销售，说明三星自身可以对中国市场的手机质量安全“打包票”，然而，对于全球其他市场均召回而独独没有中国，反过来想，此次“爆炸门”事件中，中国消费者到底是幸还是不幸？事情的关键却在于，三星对中国的电池供应商的选择，缘何不同于中国之外的地区，这种不同背后到底有没有“区别对待”的意味？恐怕这正是中国广大消费者悲喜交加的复杂情绪的根源。

虽然三星解释了中国地区采用了不同电池供应商产品，但具体中国是哪家供应商却以“保护供应商”为由并未对外公开，三星近年来非常重视中国市场，曾作出“做中国人民喜爱的企业，贡献于中国社会的企业”的承诺，然而如果此次召回事件，就以一纸电池供应商不同的声明，来对待中国消费者，对待“喜爱自己的中国人民”似乎无助于，完全化解事件带给“喜爱自己的中国人民”头顶的阴霾和疑虑，如果此次Note 7国行版本在中国发售后没有问题，则三星此次事件的处理方式将不会对其有太大影响，反过来，中国消费者未来对三星产品的心理宽容程度降低，将对于三星在中国市场的声誉埋下一颗随时爆炸的雷。