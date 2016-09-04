B20峰会晚宴吃啥？G20峰会上那些你可能错过的风景

经济观察网 橙鉴李佳佩／文 9月3日，举世瞩目的G20杭州峰会在浙江省杭州市召开。在各大媒体的竞相报道、图文视频呈现中，你是否错过了G20峰会上的这些风景？

B20峰会晚宴菜单

根据官方公布B20峰会晚宴的菜单，光是菜名就亮了：八方宾客、大展宏图、紧密合作、共谋发展、千秋盛世、众志成城、四海欢庆、名扬天下、包罗万象、风景如画、携手共赢、共建和平、潮涌钱塘、承载梦想。

国宾仪仗队

国宾仪仗队最为迎接各国首脑等政要的最高的礼遇也作为一项严格安全的保卫措施，8月24号就到达了杭州演练。

每位队员的身高都在180cm左右，身姿挺拔，帅气逼人。每位队员的摩托车是国家自主品牌，车头的设计灵感来自天安门前的石狮，车身上的红色代表中国冉冉升起，黄色则代表喜庆吉祥。

G20杭州峰会新闻中心里的钱塘风韵

东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华，有着2200多年历史的杭州，是中国七大古都之一，赢得“上有天堂、下有苏杭”的美誉。如今的杭州是浙江省省会和经济、文化、科教中心，也是中国最具经济活力的城市之一。

金秋9月，二十国集团（G20）峰会在“人间天堂”杭州拉开帷幕。记者在峰会新闻中心看到，钱塘风情体现在每一处精心布置中，令境内外媒体记者领略了浓重的杭州韵味。

（文章综合整理自 新华网 央视直播 中国之声）