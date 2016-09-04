习近平：“帮助中小企业深入参与全球价值链”

经济观察网 记者 宋笛 9月4日，中华人民共和国主席习近平在出席二十国集团领导人杭州峰会并致开幕辞，在致辞中，习近平表示，要“帮助发展中国家和中小企业深入参与全球价值链”。

在整个世界经济处于“新中庸”的特殊时期，中小企业的发展正在成为世界经济发展的重要议题，同时也将对全球经济体系带来深远的影响。

早在此次二十国集团领导人杭州峰会召开之前，中小企业和世界经济体系的融合就已经进入了世界经济重要议题的序列。2016年7月10日，2016年二十国集团（G20）贸易部长会议闭幕，《二十国集团贸易部长会议声明》明确提出：“我们支持企业，包括中小企业充分参与并利用全球价值链相关政策”

据该次会议主席、商务部部长高虎城介绍，会议批准了《G20全球贸易增长战略》（以下简称《战略》）等三份文件，并就帮助中小企业融入全球价值链等内容达成了共识。根据《战略》，二十国集团成员承诺致力于进一步采取措施降低贸易成本并鼓励所有世贸组合成员全面实施《贸易便利化协定》，根据测算，协定全面实施可将全球贸易成本降低15%。

在9月3日，商务部副部长王受文就G20杭州峰会经贸成果展望，并向记者介绍情况时，曾对于这一协定做了进一步的阐述，“这对中小企业重大利好，不论是出口还是进口，如果费用减少对中小企业是非常有益的。”同时王受文还测算，该项协议将为全球贸易带来1万亿美元的贸易增长额。

“走出去”战略提出近10年，国内中小企业走出去的步伐也越来越快，以大连市为例，根据大连市国家税务局公布的数据，在设立的503家海外实体中，有460家是中小规模企业，占比达到90%。

但是也应该看到，在全球价值链中，大型企业的比重依然要远远高于中小企业。9月3日晚，马云在二十国集团工商峰会（B20）发表演讲时表示，过去50年里，世界贸易由世界上六万个左右的大公司控制。他们从世界贸易中获益，全球90%的贸易是由他们来管理。同时，马云也认为要想到一个更好的办法，让自由贸易能够惠及80%的中小企业。

8月初，工信部联合中国银行印发了《促进中小企业国际化发展五年行动计划（2016－2020年）》，在这份计划中表示要“支持中小企业利用全球要素，优化资源配置，积极融入全球产业链和价值链”，并在其中提出了“信息共享”、“金融服务”等措施来帮助中小企业融入全球市场。

在这份政策以外，政府层面对于中小企业的支持也正在多个层面展开，2015年9月，中国财政部宣布设立国家中小企业发展基金，中央财政将通过整合资金出资150亿元，建立总规模为600亿元的国家中小企业发展基金。根据财政部公开的信息显示，发展基金的首支实体基金已经在今年运行，首支基金规模达60亿，其中中央财政出资15亿元。

中小企业进入国际经济的核心议题所将带来的影响是全方面，以物流为例，一位国内物流园区的相关运营人士向经济观察网表示，近10年电商中小企业崛起的过程中已经深刻的影响了国内物流体系的建设，小批量多批次的货物特征已经成为了国内物流货物的常态之一，由此而来的零担运输也成为了物流的核心业务之一。如果中小企业能够深度参与全球价值链条，势必会对国际运输、贸易乃至制造、金融等各个领域产生巨大的影响。