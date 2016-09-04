下半年再推4款车，英菲尼迪欲借产品矩阵冲击5万销量目标

在ABB对豪华品牌第一名的争夺更加激烈之时，豪华品牌第二阵营对第四名的冲击也越演越烈，不少位于第二阵营的豪华品牌纷纷选择国产、加速布局产品阵营等方式以期冲击豪华品牌第四的位置。日系豪华品牌英菲尼迪即是其中之一。虽然因人事换防等因素，英菲尼迪上半年销量略有下降，但随着下半年重磅产品密集投放，英菲尼迪有望迎来强劲反攻。

9月2日，英菲尼迪携旗下全系车型亮相2016成都车展。东风英菲尼迪总经理陆逸称，除了上半年2016款Q50L和中期改款QX80先后上市，下半年，英菲尼迪还将投放四款新品，除备受关注的紧凑型豪华SUV全新QX30外，还有QX70、QX60及Q70L的三款新年型车。英菲尼迪将拥有由ESQ、QX30、QX50、QX60、QX70、QX80构成的全面覆盖各个细分市场的SUV产品矩阵。

无疑，英菲尼迪期望凭借多款重磅产品投放市场，进一步增强市场竞争力。今年上半年，受困于人事调整等因素，英菲尼迪1-6月累计销量为18603辆，同比微降2%，成为豪华车市场前十名中唯一下降的品牌。如果按照这一趋势，显然不利于英菲尼迪今年5万销量目标的实现。

随后，英菲尼迪开始做出调整，在产品、经销商网络和营销方面开始发力。8月，英菲尼迪在中国市场销售3414台，同比增长12%，连续三个月实现超两位数增长。1-8月，国产车型共销售16214辆，占总销量的64%，与去年同期相比增长21.4%。

此外，一个可喜的转变是英菲尼迪国产化产品显然正在发力。虽然今年1-6月销量略有下降，但两款国产车型Q50L和QX50累计销售11887台，占上半年总销量的64%，与去年同期相比增长24.8%。随着更多车型实现本土化，英菲尼迪有望迎来新的发展。

在产品布局不断完善的同时，英菲尼迪科技创新产品也在不断亮相。在即将到来的巴黎车展上，英菲尼迪将亮相全新2.0升VC-Turbo可变压缩比涡轮增压发动机。这是全球首款量产的可变压缩比发动机，而可变压缩比技术的到来将为整个行业树立全新的标准。同时，英菲尼迪还拥有多项行业前沿技术，如全球首创的DAS线控转向、超视距前端碰撞预警系统、倒车碰撞预防系统等。

除了产品的布局与创新，英菲尼迪还持续加大经销商店建设，通过不断调整商务政策提升终端客户满意度。

今年年初，英菲尼迪就定下了将进一步扩大经销商网络建设的目标，要增加20到30家经销商店。英菲尼迪将着重增加D Type 和E Type类型的小微型经销商店，以便更好的进入三四线城市。D、E级新小型店面模式既可以减少经销商的建店投资，又能保证4S店的基本功能，这种快速扩张的模式，显然有助于新近实现国产化的英菲尼迪快速抢占新的市场。

此外，英菲尼迪还在持续提升服务，继续执行“4年/10万公里免费保修保养”的政策。正因此，在权威市场信息研究机构J.D. Power发布的2016年“中国豪华车售后服务满意度指数研究SM（CSI）”中，英菲尼迪排名第三，连续三年保持前三水平。

在服务提升的基础上，英菲尼迪还在进行营销领域的创新实践。在通过赞助“爸爸去哪儿”取得一定成效之后，在今年“奥运年”，英菲尼迪凭借与江苏卫视深度合作的原创奥运主题环球竞技真人秀英菲尼迪《非凡搭档》在业界首创了“双线并行”的品牌传播模式。东风英菲尼迪在节目热播的同时联合全国89家经销商开展了“非凡搭档”线下挑战赛活动，让消费者在亲身体验节目中精彩竞技项目，同时深入感受英菲尼迪产品的卓越性能，从而实现了品牌推广与市场营销的双赢。