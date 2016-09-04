从全民理财到全面理财有多远？每天占领微信运动封面的人，大都是人生赢家

经济观察网 胡群/文 余额宝、微信零钱理财的出现，降低了理财的门槛，使全民理财成为了可能。但全民运动呢？虽然国际奥委会在《奥林匹克宪章》中“奥林匹克主义的原则”条款中有这样一段话：“每一个人都应享有从事体育运动的可能性，而不受任何形式的歧视，并体现相互理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神”。但全民运动依旧难以实现。

自智能手机推出“运动健康”一类的app，以及微信中推出“微信运动”之后，每天走路、跑步计步称为可能，越来越多人把“每天一万步”作为自己的“小目标”。当众人很难以王首富所谓的“先赚它一个亿作为小目标”，但完全可以将“每天一万步”作为自己的“小目标”，而且只要腾讯理财通用户每天走路步数达到8000步，当天收益增加0.2%。

腾讯金融市场部负责人林文钦认为，“坚持运动让人懂得自律，这群人是非常优秀的一个群体，这一群体在实现大目标前，会自动分解设立小目标逐步达成。而这种解构目标的方法，同样适用日常的财富积累。目前腾讯理财通上线的“工资理财”功能，也同样适用于这个群体，每月将工资的一部分定投，日积月累，就会月存越有钱。”

9月3日，腾讯理财通大讲堂上，腾讯理财通牵手微信运动首次发布运动理财大数据显示，爱理财的人往往是运动达人，理财通高净值客户的微信运动排名始终靠前，每天占领微信运动封面的人，大多数都是货真价值的人生赢家。以经济观察网记者的朋友圈为例，每日“微信运动”排名靠前的大多数为投资名人，经常看到他们每日步数超过2万步，有时甚至会出现多位步数超过4万步，那是他们在跑马拉松。

中信建投证券研究发展部的数据显示，运动健身称为中产阶级重要的生活方式，新中产最爱的生活方式前三名分别为：国内旅游、健身和公益活动。而尼尔森2015年中国体育人群调查研究报告显示，体育人群月收入比非体育人群高出36%，爱好体育的人群相对来说具有高学历、高收入、高职位的特点。

作为腾讯官方理财平台，腾讯理财通连接着亿万用户和金融服务，致力让国人生活更从容。目前，腾讯理财通已上线的金融产品囊括货币基金、定期理财、保险理财、证券理财等多种类型。截至2016年8月，腾讯理财通用户数破6700万，资金保有量超千亿。然而，6700万用户并非都是运动爱好者，即使6700万用户每天都可以实现8000步，离全民健身仍有很大一段距离。如何奖励大家坚持运动，倡导健康生活新方式？腾讯理财通首次推出运动理财方案：腾讯理财通用户每天走路步数达到8000步，当天收益增加0.2%，坚持下去，收益累计增加。

如何让金融与运动结合？腾讯理财通迈出了一小步，希望更多金融创新可以涌现。腾讯理财平台部负责人闫敏表示，“投资自己和投资健康，是非常重要的两件事，腾讯理财通将运动和理财两大场景打通，奖励用户坚持运动，倡导健康的生活方式，让用户运动的同时同步理财，未来运动理财成为国民模式非常值得期待。”