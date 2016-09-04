新闻组图|媒体镜头下的G20领导人和B20企业大佬

经济观察网 橙鉴报道 今日下午，G20杭州峰会正式进入中国时间。无论是昨日的B20还是今天的G20，各成员国领导人的诸多举动，或无意或有意，都被参加峰会的媒体记录了下来。

每一个眼神，每一个表情的背后蕴含着什么，我们不得而知。但从摄影师的角度来看，他们的功力和格局显然不止体现在镜头的操作上，更多的是对各方力量背后故事的了如指掌——那些极其复杂的国际关系、令人震惊的国际新闻。

中国崛起、石油危机、中东乱局、难民困局……会讲故事的镜头，才能显示出更大的威力。

今日下午，G20杭州峰会正式开幕，图为G20领导人合影

G20各国政要脸谱大集合，你能识别出多少？

美国总统奥巴马在合影

各国政要入场前的G20峰会现场，庄重、威严、空旷

G20成员国领导人聚齐，峰会正式开始

领导人开会必备物品一览

奥巴马和默克尔相视一笑

美国总统奥巴马在思考

任职十余年的德国总理默克尔也若有所思

美国总统奥巴马与沙特王储穆罕默德在会场相遇

其实，大国之间，还是多多合作吧

比如说，峰会前一天晚上，国家主席习近平还与奥巴马一同交谈

习近平与普京会面

韩国总统朴槿惠在峰会上

日本首相安倍晋三在峰会上

相比G20，昨日的B20也开启了刷屏模式，比如说马云的朋友圈

加拿大总理贾斯廷·特鲁多和马云同行也成了焦点

他们一起赏鱼

他们一起卖龙虾

他们还在一起，深入交流

相比媒体人拍商界大佬，联想集团董事长兼CEO杨元庆也开启了拍拍拍模式

百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏和格力电器董事长兼总裁董明珠同样交谈甚欢

最后呢，橙鉴想说，无论是国与国之间也好，企业与企业之间也罢，在当前的国际形势下，世界经济前途未卜，构建创新、活力、联动、包容的世界经济并非易事。钱塘江畔，世界经济的航船将驶向何方？还需二十国集团集众智、聚合力，方能引领世界经济扬帆起航！

（图片来源：新华网、中新网）