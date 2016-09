B20马云演讲实录：让eWTP自由贸易惠及全球80%中小企业

经济观察网 李佳佩/文 2016年9月3日晚上,杭州佬马云在二十国集团工商峰会(B20)发表演讲,并与波士顿咨询全球主席汉斯-保罗•博克纳(Hans-Paul Bürkner)对话,系统阐述eWTP的理念、愿景和行动计划。

eWTP是马云提出并倡议的,也是他最关注的一件事情。这些日子,马云堪称世界上最伟大的“推销员”之一,从俄罗斯到英国,他几乎飞遍全球,不知疲倦地向各国政府和国际组织描述一个新的梦想。 这个梦想,不是为了阿里,而是为了全球中小企业和消费者。

马云说,希望为全世界中小企业打造一个真正属于自己、自由公平开放贸易的平台,真正为中小企业、为年轻人解决问题,实现全球买、全球卖。

马云表示,“增进贸易往来,才能创造更多就业机会。走上国际舞台,才能促进中小企业发展。强化沟通交流,才能打造出更加稳定、开放的世界。”

据悉,9月3日下午,二十国集团工商峰会(B20)开幕式上,中国国家主席习近平代表G20接过了B20递交的政策建议报告。这份报告的重要建议之一,正是呼吁G20成员国支持eWTP。

以下为马云关于eWTP的演讲,以及与波士顿咨询全球主席博克纳的对话实录。

杭州佬马云的全球化梦想

马云演讲实录:

女士们,先生们,晚上好。非常荣幸能够参加今天的活动,欢迎大家来到我的家乡。

我出生在杭州,我是百分之百杭州制造。

大家可能会问,为什么要把杭州作为G20峰会举办城市,而不是其它更著名的大城市。我的答案是44年前,杭州本来应该就非常著名。

1972年,尼克松访问了杭州,中美两国领导人认为两国应当共建世界美好的未来。而杭州如此幸运,就是在杭州,两位领袖达成了全面的一致,杭州这个城市改写了历史。

不过令人遗撼的是,后来中美联合公报被称为“上海公报”,而不是“杭州公报”。如果44年前我们把中美联合公报叫做杭州公报,那杭州早就比今天更出名。

那个时候我才8岁,小男孩儿,但是由于杭州也成为开放社会的一部分,杭州有很多宾馆饭店,有很多外国的旅游者,通过这些机会我学会了英语,打开了我的眼界。

我想给大家看几张图片,来介绍一下40年前和现在杭州的对比。大家可以看一下,上面是40年前,下面是现在的照片,上面40年前的西湖,下面是现在的西湖,在过去44年里,中国改变了,杭州改变了,我自己改变了,我的公司改变了。17年前都还没有阿里巴巴。

因为我们是开放的,对整个世界开放,开放对我们来说意味着繁荣,开放对我们来说就意味着增长。

今天我不是代表阿里巴巴,不代表杭州,也不是代表中国,而是代表世界工商界的一员,我想说,全球需要更自由的贸易,需要更多的就业,更加包容增长的全球化。

现在世界上有一种声音,有点反全球化和反自由贸易。大家有点担心全球化,他们觉得全球化是坏事情,但我并不这样认为。

全球化是过去30年发生的极好的一件事情,现在全球化带来的每一个问题只不过是成长当中的阵痛而已。在过去20到30年里,全球化为全球20%的大公司服务,为发达国家服务,但未来有没有可能让全球化向剩下的80%的中小企业服务呢?这是我们接下来可以做的事情。

2000年以前,中国建造了长城,那是因为担心外敌入侵。今天还有人说要建贸易壁垒,来阻止自由贸易,这种论调我不同意,我们不能再用2000年前的办法来解决问题。

在我看来,全球化不是对经济的威胁,不是对就业的威胁,全球化本身就意味着更多的就业和更多的工作岗位,只要我们能够让全球化进行的更加顺畅。

我们需要贸易。

几百年前,世界贸易由几个皇帝和国王控制着。

过去50年里,世界贸易由世界上六万个左右的大公司控制。他们从世界贸易中获益,全球90%的贸易是由他们来管理。

这就意味着没有机会留给那些小公司,没有机会留给发展中国家,所以我们不是要反对自由贸易,是要想到一个更好的办法,让自由贸易能够惠及80%的中小企业。

自由贸易是存在的,有人说贸易是不平等的,但是我觉得贸易一定是自愿平等的,你不能强迫人家来买你的东西。

贸易是创造工作岗位的途径,贸易是沟通的方式,但贸易不是武器。贸易是用来解决商业问题的,不是用来解决政治问题的武器。

最后我想说的是,我们正处在一个非常关键的时刻,人们不喜欢全球化,不喜欢自由贸易,但作为商人,我们一定要坚持自己的想法,我们需要坚持带领世界走向全球化和自由贸易的未来,因为我们正在进入互联网时代,进入新技术的时代。

现在我们已经有20亿网民,我们的孩子们,下一代从出生在互联网上,所以我们的世界正在变化。

需要鼓励全球的政府帮助我们制定更加适合的政策,为中小企业,为年轻人创造更加适合的政策和环境,为那些已经对于世界贸易准则失去信心的人重振信心,我们需要更简单的贸易准则,创造更多的就业。

如果我们想要创造更多的就业和增长,就需要更加简单的规则,我们需要创造性的来想这些问题。

我们还需要行动。没有一个政府不说支持中小企业的,但是光是嘴说是不够的,我们需要的是行动。

在阿里巴巴,我们有一句话“if not me, then who, if not now ,then when?”说如果不是现在,那是什么时候,如果不是我,那是谁?。

我们需要行动,我们需要现在就行动,来推动全球化和自由贸易,我们需要改变贸易的规则,我们需要创造就业。而我坚信,一旦贸易停止,那么战争就来了,只有贸易才能阻止战争的发生,只有贸易才能消除误解,我们不能用战争来取代自由贸易。 谢谢大家!让我们共同努力。

马云同波士顿咨询全球主席博克纳的对话实录。

1、汉斯·保罗·博克纳:

eWTP是一个非常棒的建议,怎么才能实现呢?怎么才能保证eWTP不被过度的监管和严格的监管而丧失活力呢?在我看来,这才是真正的威胁。

马云:

如果现在我们需要为中小企业来创造一个新的平台,新的系统,有很多挑战。我们的建议是,现在全球需要帮助中小企业,如果中小企业向外国出口每年的交易额低于一百万美元,我们就需要创造一些免税政策、24小时质检和通关、还有一些快速通道,包括物流等等。

但这是很难实现的,因为一年两年是不可能实现这个目标的,起码要五到十年可能才会实现目标。WTO花了30、40年才到现在这个时间阶段,所以我们不妨给eWTP十年的时间。

2、汉斯·保罗·博克纳:

所以你觉得可以先一步步去做再扩展,而无需一开始就有很完整的概念,是吗?

马云:

对我们来说,eWTP这个概念的本身其实是一个贸易的规则:它是由商业部门发起,由政府来支持的,但WTO世贸组织则是由政府发起,然后由私营部门来支持。当然,如果把一百个国家领导放在一个房间,让他们来谈论规则,这是很难的。我们希望通过双边来做,一个国家一个国家的来做。

比如土耳其想要加入eWTP,想要帮助中小企业,就可以和中国,因为中国也想做同样的事情,中国和土耳其双边来谈这个事情。如果政府之间互相不支持,就没有贸易,但我们商人之间懂得怎样谈判。

3、汉斯·保罗·博克纳:

你已经在和一些国家在谈和签约了吗?

马云:

是的。过去六个月我已经出访了30个国家,现在已经得到了支持性的声音。当然,具体到有关eWTP细节上,还有很多事情要求做。

4、汉斯·保罗·博克纳:

其服务是覆盖全球的吗?

马云:

对,这不是一个俱乐部,不是说你我加不加入,这是一个平台,只要这个国家或当地中小企业能够遵守我们制定的非常简单的规则,那就可以加入。

5、汉斯·保罗·博克纳:

你肯定在这个过程当中发现了,不是所有的国家都愿意张开双臂欢迎你和eWTP,他们肯定有自己的担忧,他们有没有跟你表达过这些担忧呢?

马云:

其实我们对这些担忧是有预期的。现在这个世界上,我相信每个人都有足够的担忧了,他们主要跟我说的是,到底是什么样的政策,会不会威胁到现在的规则和政策。

以欧洲为例,我觉得欧洲已经有过多的规则了,我们的想法是能否可能专门为中小企业建立一个特区?因为我们不能再去成立自由贸易区的老路。我们所需要的是独一无二的,简单的。今天商业活动以及商业约定变得如同莎士比亚书籍一般厚重,太复杂以至于没人可以去执行。我们想要做的只是简单的、易执行的贸易规则。

6、汉斯·保罗·博克纳:

接下来6到12个月里,会不会可能在两到三个国家就有进展了呢?

马云:

对,这是我们的想做的,接下来一到两年以内,希望选择两到三个国家支持eWTP。

我记得17年前开始做阿里巴巴的时候,有人跟我说,马云你不要想在中国做电子商务,中国人肯定不愿意在网上买东西,因为他们互相缺少信任,他们比较想要面对面交易,但是我说我有13亿中国人,我相信一定能找到1300人愿意遵循这个规则的。现在全球有200个国家,我相信能够找到两到三个国家愿意遵循这个规则,我们不在乎他们是大国还是小国,我们在乎的是他们愿意支持这个规则,来帮助本国的中小企业。

7、汉斯·保罗·博克纳:

你既然支持eWTP,是不是也会对它投资什么呢?比如投资eWTP需要的平台、技术等等?

马云:

当然,我们认为阿里巴巴是在中国成立的,但是阿里巴巴是面向全球的。我跟我的团队说,如果想要做全球的公司,就必须要有一个全球的情怀和愿景,为全球的企业服务。阿里巴巴不仅仅是eWTP参与者,我们要推动她更向前一步。我们希望推动eWTP在全球的进展。

如果阿里巴巴没有能够完成eWTP的话,阿里妈妈或者其它新的公司应该帮我们继续做完这个进程。重要的是我们把这个精神和思想留下了。我们希望数百万的企业家可以为自己的未来而努力,为我们的孩子们而努力,共同为未来的真正自由公平的贸易环境而战。

8、汉斯·保罗·博克纳:

如果我是一个小企业主,可能接下来可以讨论是不是做一个小的零售平台。你怎么说服我,作为一个小公司,那个平台不是来威胁我?小企业主怎样才能保证不被你们赶出市场呢?

马云:

我们都很喜欢菲律宾的芒果,如果说菲律宾的一个芒果农民想把芒果买到全球,他能做的是把芒果卖给批发商,然后卖出去。但现在,中国或者德国的一个消费者可以通过电脑或者手机买到菲律宾的芒果,买到非洲手工编织篮,这样就可以帮助菲律宾农民卖芒果以及非洲的工匠卖东西。我们现在希望帮助全球20亿网民,通过网络买到全球各地的东西,自由的采购。

假设一个挪威的消费者想要买你的东西,你可以通过物流网络,和非常高效、非常便宜的支付渠道把你的东西卖给挪威的消费者,或者用手机简单地就把东西卖向全球。所以我们觉得现在因特网已经可以使每个人成为消费者,自由的在全球采购者,每一个小企业都可以通过因特网来做销售。大家来杭州知道,在杭州其实有很多非常漂亮的纪念品,杭州人看惯了,但是土耳其或者德国人可能看着纪念品觉得挺漂亮的,我去欧洲旅游的时候,觉得欧洲的纪念品挺好玩,我想买,但是欧洲人自己不会买。如果我可以在网上买到这些纪念品,这就会促进当地的就业。

9、汉斯·保罗·博克纳:

如果说菲律宾的芒果,还有非洲的手工编织篮,也要考虑这些地方也是有竞争的,最终可能这个地方有大的公司,大的平台,到底谁是真正的这个篮子供应商?

马云:

我们有很好的解决方法。现在阿里巴巴做的什么呢?有1200万个卖家,每天我们有10亿个来自不同生产商的商品,其实是有这样的机制,让人通过互联网可以把产品展示给目标消费者,这是可以通过技术解决的一个问题。比如现在中国有近5亿人在网上购物、消费,想象一下,如果全球有20到30亿人用手机在网上消费,他们的购买力已经强大到可以为全球的任何中小企业提供工作机会了。

10、汉斯·保罗·博克纳:

刚开始推动eWTP,不可能一下覆盖所有人,怎么说服像菲律宾的芒果农民做这个尝试呢?

马云:

这也是我们过去所做的,如何教育菲律宾的农民或者中小企业。阿里巴巴也不是一年达到现在的程度,我们花了17年的时间。当然,我们会跟全球的中小企业说,我们会努力和你们的政府,和你们的工会行业协会协商,帮助你们。

11、汉斯·保罗·博克纳:

假设eWTP是现在的状况,毕竟我们想要推进它,现在人们对于科技进步有一定的焦虑,比如说出租车驾驶员,送外卖的快递员,我们怎么跟他们来谈?因为他们都会担心未来自己的工作岗位会被新的技术取代。

现在新的技术或者倡议可以创造更多的商业机会,更多的创业机会,但有些人可能根本不想创业,他们只是担心会丢掉现在的饭碗,你怎么解决这个问题?因为前面特鲁多总理和阿根廷总统都提到过,有些人本来就在中低层,失去了现在的工作之后,已经没有其它的工作能力,怎么确保经济增长更具包容性?

马云:

我想和在座企业的领导分享一下我的看法。现在对互联网的技术想的越多就越担心,但其实我们想的不真的是互联网的技术,只是我们天生喜欢担忧,我们担心的这些可能都是没有必要的。

每一项技术真的想要改变世界,可能需要50年的时间,前20年的时间是技术的发展,后30年的时间才是技术的演变。

现在互联网才出现了20年,接下来30年才真正是互联网的浪潮,有很多工作岗位可能会被取代,而且有一些现在看起来不错的行业可能会消失,这一场革命一定对很多人会有威胁,但对这些人其实还是生活在过去,对这些人,不管喜欢不喜欢这种革命,它正在接近我们。

但是好的是,每一场技术革命最后都会带来新的工作岗位,一开始第一场技术革命到来的时候人们也很担心,但它其实带来更多的工作岗位。第二次工业革命来的时候人们还会很担心,但其实创造了很多工作岗位。现在在我们面前的这场技术革命会带走很多比较低效的工作岗位。

接下来30年情况会不一样,过去20年,我们把人变得像机器一样;接下来20年我们会把机器变得像人一样。当机器变得像人一样的时候,就需要更多有创意,有创新性的工作岗位,我们将会创造更多的就业机会,不管喜欢还是不喜欢。如果你不作出改变的话,那么技术就会改变你。

12、汉斯·保罗·博克纳:

做一个结论,我们不能够阻止这些技术的发展,而且很多好的例子,不管在中国还是世界各地,很多人利用技术改变了自己的生活。我们不光要讲消极的案例,也要讲一些积极的案例。

马云:

我并不是在威胁大家,我只是告诉大家事实。在过去17年当中,我一直这样说话,很多做零售的人非常恨我,认为我们或者是电商杀死了他们,灭掉了他们,其实不是,是他们停止创造性的思考,灭掉了自己。

现在我讲个积极的案例吧。我们有1200万个网上卖家,其中有40%在电商出现以前,公司都不存在;我还要告诉大家,今年有60家公司在中国A股申请上市,而这60家公司五年前都不存在。另外,优步、滴滴、快的,所有这些都为能够开车的人创造了更多的就业机会,使得开车这项工作并不仅仅是传统的出租车司机可以做。

我们可以看到这些新的变化在创建很多工作岗位,愿不愿意放弃昨天、拥抱明天,还是放弃明天、拥抱昨天呢?

13、汉斯·保罗·博克纳:

确保大家把技术变化作为一个赋予力量的变化,大家不能够固守旧经济,要能够通过技术进步把人们融入到新经济当中,有很多成功的案例,像您这样的创业者,还有很多创业者创立了全新的企业。

马云:

是的,40年前我把英语作为一项工具来学习的,现在我们要把互联网、智能手机和数据当作一种工具学会。

到杭州来,去超市,去菜市场,有卖鸡、卖鱼的、买菜的,这些人都接受手机支付了,不是必须要成为马云或者其他什么人,必须要成为杰夫·贝佐斯。只要做一个自己在用技术的人,用技术改善自己的生活,改善自己就业的就够了,不是让你关掉菜市场或者超市,而是让超市、菜市场技术含量更高,让经理人和员工都能够用新的技术向前进。

汉斯·保罗·博克纳:

我们听到了马云的积极表态,让我们在座的每一个人一起让更加美好的未来成为现实吧!谢谢!