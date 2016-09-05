奥巴马任期内最后一次访华 给中国朋友带来了什么？

经济观察网 橙鉴报道 当大家还沉浸在美轮美奂的G20晚会“最忆是杭州”时，一波重磅信息早已打破西子湖畔的静谧。G20杭州峰会前的习奥会晤中，中方35项成果出炉。

9月3日晚，国家主席习近平与来华出席二十国集团（G20）领导人杭州峰会的美国总统贝拉克·奥巴马举行会晤。据此前消息，此次访华将是奥巴马任期内最后一次访问。网上热传的习近平主席与奥巴马总统一同饮茶的图片，正出自此次中美两国元首的西湖之约。图片中，习近平主席执盖碗拨茶，奥巴马总统正啜饮清茗。

当日下午，中美两国先后向联合国秘书长潘基文交存中国和美国气候变化《巴黎协定》批准文书。此举受到潘基文秘书长盛赞，“中美两国所展现的领导力和密切合作对于气候变化谈判的成功完成发挥了关键作用, 现在两国正式加入《巴黎协定》将为该协定争取在今年生效注入了强有力的推动力。”

如果说中美两国批准《巴黎协定》是为G20暖场的话，那9月4日晚间出炉的中美元首杭州会晤中方成果清单无疑让此次会晤更具分量。

据悉，双方围绕中美关系以及共同关心的重大国际地区和全球性问题进行了深入、坦诚和建设性交流，达成了一系列重要共识。据外交部官员介绍，双方在会晤中达成的主要共识和成果如下：

1、中美新型大国关系：双方积极评价自2013年6月两国元首安纳伯格庄园会晤以来中美新型大国关系建设取得的重要进展，同意按照两国元首达成的共识继续共同努力构建这一关系。双方将保持密切高层沟通和机制性对话，不断增进战略互信，深化在双边、地区、全球层面的协调与合作，同时以建设性方式管控分歧和敏感问题，推动中美关系持续健康稳定发展。

2、宏观经济：中美双方认识到，中美两国经济紧密交融，本国的经济发展与对方国家的繁荣高度相关。为两国经济奠定强劲和可持续增长基础的政策对提高中美两国人民的生活水平至关重要，对世界也有着积极影响。为此：

（1）中美双方承诺采取包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具提振信心和促进增长。货币政策将继续支持经济活动和确保价格稳定，并与央行的授权相一致，但仅靠货币政策无法实现平衡增长。应灵活运用财政政策以促进增长、创造就业和提高居民需求，并支持结构性改革的实施。

（2）中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。中方将继续有序向市场化汇率转型，强化汇率双向浮动弹性。中方强调人民币不存在持续贬值的基础。双方认识到清晰地进行政策沟通的重要性。

（3）美方欢迎中方在经济改革特别是供给侧结构性改革方面做出的承诺和已经取得的进展，包括增强消费拉动经济增长的基础性作用。中方致力于坚定不移地推进供给侧结构性改革，重点推动去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板，使中国经济发展更加可持续。中方将兼顾经济稳定增长和结构调整，通过增加居民消费、提高服务业占GDP的比例、确保高质量并由私人部门驱动的投资以扩大国内需求。中方将继续简政放权和转变政府职能，继续推进金融领域改革，使市场在信贷配置过程中进一步发挥决定性作用，进一步放开服务业竞争，强化社会安全保障网。

（4）美方致力于继续推动以更高的国内投资特别是基础设施投资和国民储蓄为特点的强劲、可持续和平衡增长。同时，美国政府继续将扩大受教育机会、改革移民制度以及提高劳动参与率和生产率等相关政策作为工作重点。

（5）中国的财政政策在扩大内需和支持结构性改革方面发挥了作用，相关措施包括降税清费，设立专项资金为下岗职工提供支持，阶段性降低社保缴费率，加强地方政府债务管理防范风险，大力支持扶贫、生态环保等经济社会领域薄弱环节发展等。在上述措施的基础上，中方将继续实施积极财政政策，支持结构性改革并适度扩大总需求。

（6）美方认识到预算程序可预见性的重要性，以及财政预算不确定性可能对美国及全球经济产生的影响。美方致力于在中期内实现政府财政的可持续性。

（7）中方认识到，供给侧结构性改革的目的之一是企业去杠杆以及应对相关的银行业挑战。在现有进展的基础上，中方将根据一个全面的战略，深化供给侧结构性改革包括国企改革，充分发挥市场和法律机制的作用，化解企业债务问题，包括国有企业债务。

（8）鉴于相关改革将对中国乃至全球经济产生的巨大影响，中方重申相关承诺，将进一步改善经济和金融政策的透明度以及经济活动数据的可获得性，从而使世界范围的监管者、政策制定者、企业和投资者更好地进行理解。

3、工业领域结构性改革：中美双方认识到全球经济复苏缓慢和市场需求低迷使得包括一些行业产能过剩在内的结构性问题更加严重，这些问题对贸易和工人产生了负面影响。中美双方认识到，钢铁和其他行业产能过剩是一个全球性问题，需要集体应对。双方也认识到，政府或政府支持的机构提供的补贴和其他类型的支持可能导致市场扭曲和造成全球产能过剩问题，因此需要予以关注。中美双方承诺加强沟通与合作，致力于采取有效措施应对有关挑战，以加强市场功能和鼓励调整。为此目的，中美双方对可能建立的一个全球论坛表示欢迎。该论坛由G20成员和感兴趣的经合组织（OECD）成员积极参加，将其作为交流和分享全球产能动态、政府政策与支持措施信息的合作平台，由OECD秘书处提供协助。

美方欢迎中方推进以去产能为目标之一的供给侧结构性改革。中美双方认识到，由于全球经济复苏缓慢和市场需求低迷，电解铝行业产能过剩增加，成为全球性问题，需要集体应对。中美双方将共同努力，应对全球电解铝产能过剩问题。

中美双方认识到建立和完善公正的破产制度和机制的重要性。中方高度重视运用兼并重组和破产重整、破产和解、破产清算制度和机制依法解决产能过剩问题。在解决产能过剩问题过程中，中方将通过继续建立专门的破产审判庭、不断完善破产管理人制度以及运用信息化手段等方式推进破产法的实施。中美双方承诺最早从2016年开始，以论坛或互访等方式定期和不定期地就双方各自破产法的实施进行沟通和交流。

4、全球经济治理：中美双方继续致力于支持能够与全球的现实、挑战和机遇共同演进的、包容和有弹性的国际经济体系，包括推动现有和新的国际金融机构开展全方位合作。与2015年9月份双方达成的承诺相一致，中美双方还共同承诺支持和进一步完善现有的、新的和未来的国际金融机构在治理、环保和社会领域的高标准。为此：

（1）双方支持以强劲的、以份额为基础的、资源充足的国际货币基金组织（IMF）为核心的全球金融安全网。双方支持维护IMF的现有贷款能力。双方欢迎2010年IMF份额和治理改革的落实并致力于在2017年年会前完成第15次份额总检查。双方重申，份额调整应提高有活力的经济体的份额占比，以反映其在世界经济中的相对地位，因此可能的结果是新兴市场和发展中国家的份额占比整体提高。

（2）美方支持IMF将人民币在10月1日纳入SDR货币篮子的决定。双方支持对扩大SDR的使用进行研究及探索相关举措，包括更广泛地发布以SDR作为报告货币的财务和统计数据，以及发行SDR计价债券。

（3）中美双方重申按照世界银行理事会同意的路线图和时间表就世界银行股权审议进行合作的重要性。美方赞赏中方在亚洲发展基金第12轮增资中增加捐资。美方欢迎中方有意义地增加对国际开发协会和非洲发展基金2016年捐资的意愿。

（4）中美双方将在国际金融组织的协助下共同支持发展中国家的经济发展。

（5）中美双方重申巴黎俱乐部作为官方双边债务重组主要国际平台的作用和讨论一系列主权债务问题，并认为巴黎俱乐部应适应官方融资的发展趋势，包括将其成员范围扩大到新兴债权人。中方将继续常态性参与巴黎俱乐部，发挥更具建设性的作用，包括进一步讨论潜在的成员身份问题。

（6）中美双方支持将加强的合同条款纳入主权债券中的努力。

（7）我们欢迎中美双方完成G20框架下化石燃料补贴同行审议报告，并赞赏已完成的和将进行的关于有效使用化石燃料和减少导致气候变化的温室气体排放的改革的积极作用。

5、创新政策：中美双方认为，创新是发展经济、创造就业及共享繁荣的关键动力，创新在制定解决国内、国际和社会挑战方案方面发挥着至关重要的作用。双方进一步认识到，中美开展贸易、营商及合力创新的能力，有助于促进两国人民的福祉并推动全球经济增长。

作为追求上述共同目标的伙伴，并考虑到中美合作对双边关系日益重要，中美双方认识到，制定和支持适当法律、法规和政策框架对培育健康的创新生态体系非常重要。相关创新体系的特征应包括对基础科学和研发的强力投资、企业的深度参与和各自政策制定和执行的透明度。中美双方承诺其各自的创新政策将与非歧视原则保持一致。中美双方确认发展和保护包括商业秘密在内的知识产权的重要性，并承诺不推进将转让知识产权或技术作为在各自市场开展业务的前提条件的一般适用政策或实践。

（1）中美双方认识到，政府对促进国内外企业之间公平竞争有重要作用，产品和服务定价等领域的开放和竞争性的市场对促进创新发挥着重要作用。

（2）中美双方认识到对知识产权的有效和平衡保护将有益于促进创新。双方将继续就相关政策进行沟通和交流，包括保护创新者不受恶意诉讼。

（3）双方确认，获取广泛的全球产品、服务和技术解决方案通常将促进商业企业的创新能力和竞争力。

（4）鉴于相互连接的全球数字基础设施的重要性、创新型技术的价值以及技术用户的安全关切，双方承诺，与世界贸易组织（WTO）协定相一致，各自国家在商业领域的通用信息通信技术安全相关的措施：1.应以非歧视方式对待技术；2.将不会不必要地限制或阻止外国信息通信技术产品或服务供应商的商业销售机会；3.应仅用于小范围，考虑国际规范，非歧视，且不对商业机构在购买、销售或使用相关产品方面设置不必要的基于国别的条件或限制。

6、双边投资协定：中美双方确认双边投资协定谈判取得重大成果。谈判旨在达成一项高水平的协定，实现双方创建非歧视、透明、开放的投资体制的共同目标。双方于近期交换的第三次负面清单改进出价体现了重大进展，并在谈判各方面取得了新的成果。中美双方承诺将进一步推进谈判，以达成一项互利共赢、高水平的协定。

7、中美商贸联委会：双方高度重视中美商贸联委会对促进中美双边经贸关系、扩大双边互利合作和高层政策对话所发挥的重要作用，并承诺继续在中美商贸联委会框架下就两国政府和利益相关者共同关注的问题保持沟通与对话，努力寻求符合双方利益的解决方案，共同致力于第27届中美商贸联委会成功举行。

8、地方经贸合作：中美双方认识到中美省州和城市间经贸合作对促进双边贸易和投资的重要作用，将进一步落实两国政府在第26届中美商贸联委会期间签署的《中华人民共和国商务部和美利坚合众国商务部关于建立促进中美地方贸易投资合作框架的谅解备忘录》，通过中国商务部、中国驻美使领馆和美国商务部、美国驻华使领馆，以及其他利益相关方，加强双方信息沟通和协调，以适当的方式，共同支持谅解备忘录框架下的贸易和投资团组互访和相关促进活动。

9、政府和社会资本合作（PPP）：中美双方承诺向各自的地方政府宣传推广政府和社会资本合作（PPP）模式的最佳实践，并进一步加强在公共服务设施投资和运营领域的交流与信息共享。

10、出口管制：美方重申，继续促进和便利商用高技术产品对华民用最终用户和民用最终用途出口。双方重申，继续通过中美高技术与战略贸易工作组深入并详细讨论共同关心的出口管制问题。

11、多边贸易体制：中美双方重申WTO在当今全球经济的中心地位，并承诺在WTO事务中加强沟通与协调。双方继续致力于优先推动多哈发展议程剩余议题的谈判，并坚定地共同维护和加强多边贸易体制。双方还注意到，各个区域贸易协定中涉及的和G20工商界提出的一系列议题，也许对当前全球经济具有共同利益和重要性，因此可成为WTO讨论的合理议题，但不对各自在未来谈判中的可能立场进行预判。

12、航空合作：认识到一个高效的航空系统对安全运输人员与货物的重要性，以及航空运输在整体经济发展中所扮演的战略角色，中美双方承诺采取各自和联合的步骤来应对航空运输系统的挑战。中美航空合作应基于互惠互利和2016年6月中美战略与经济对话所确立的全政府方式。双方承诺在以下领域加强交流与合作：

（1）双方认识到安全监管和经济监管在航空运输发展方面的重要性，并承诺通过民航当局采取行动，在上述领域开拓和强化合作。

（2）在现有中美两国民航合作基础上，双方承诺在美国贸发署提供的技术援助下，重点就包括提高民航效率、通用航空发展等双方感兴趣的议题进行沟通并探讨合作。

13、两军关系：双方重申共同致力于落实两国两军领导人共识，加强战略对话，深化务实合作，强化风险管控，避免意外事件，推动中美军事关系持续顺利发展。双方强调两军务实合作对提升两军互信、扩大共同利益具有积极意义，同意在人道主义救援减灾、反海盗、搜救、军事医学、联合国维和等领域继续深化交流和合作。双方将继续办好两军人道主义救援减灾联合实兵演练和研讨交流，并就建立联合参谋部门对话机制开展磋商。双方同意就国际反恐问题进一步交换意见。两军卫勤部门将于2017年首次在中国举办中美军医针灸专家交流，并于2018年在中国联合举办亚太军事医学会议。中方将应美方邀请派员赴美参加潜艇救援领域双边研讨会。

双方重申积极严格落实两国国防部签署的两个互信机制备忘录，即“重大军事行动相互通报机制”和“海空相遇安全行为准则”。双方同意在中国海军军舰2016年内访美时举行以熟练运用海空相遇安全行为准则为主题的联合演练和研讨活动。

14、网络安全：双方均认为，中美在网络领域拥有共同利益和责任。双方重申2015年9月习近平主席访美期间两国元首达成的共识，同意继续加强两国在这一领域的合作，携手应对挑战。双方高度评价2016年6月第二次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话的成果，决定于12月在华盛顿举行第三次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话。双方充分肯定2016年8月举行的网络安全保护研讨会成果，决定如期于10月举行针对不正当使用技术和通讯帮助暴力恐怖活动研讨会。双方肯定中美网络空间国际规则高级别专家组首次会议的价值，决定在2016年内举行第二次高级别专家组会议。

15、执法合作：双方积极评价两国近年来在执法领域的合作成果，同意继续发挥好中美执法合作联合联络小组（JLG）作为两国执法合作主渠道的作用，进一步深化并加强在遣返逃犯、追缴犯罪资产等方面的执法合作。双方将就承认与执行没收判决事宜举行磋商，争取达成适当安排。双方同意于2016年秋天在中国举行中美JLG第14次全体会议。中国公安部与美国国土安全部将于2016年12月在华盛顿举行部级会晤。双方决定深化并加强禁毒领域执法合作，同意定期交换合成毒品及其类似物列管清单，共同应对新型毒品挑战。

16、反腐败与追逃追赃：双方积极评价近年来两国反腐败和追逃追赃领域务实合作取得的重要成果，决定加强两国反腐败和执法部门间的信息交流和个案合作，深化务实合作；重申将发挥JLG反腐败工作组的主渠道作用，积极探索提升合作效率、扩大合作效应的方式方法。中方赞赏美方在重点案件上给予的协助与配合。双方将继续就包机遣返逃犯和非法移民开展合作。双方同意进一步加大反洗钱和返还腐败资产合作，共同落实好《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》等文件，商谈相互承认和执行没收事宜以及资产分享协议。双方同意商谈制定劝返程序。

双方支持G20领导人峰会通过《反腐追逃追赃高级原则》并决定在中国设立追逃追赃研究中心，承诺将共同推动落实《二十国集团2017－2018年反腐败行动计划》。双方将进一步加强《联合国反腐败公约》、G20和亚太经合组织（APEC）等多边框架下的反腐败合作，不为腐败分子和腐败资金提供“避风港”，包括继续落实APEC《北京反腐败宣言》，支持APEC反腐败执法合作网络的工作。双方决定于2016年年底前举行中美JLG反腐败工作组第11次会议。

17、反恐合作：双方均认为，恐怖主义对国际和地区稳定与安全的威胁进一步上升，中美加强反恐领域合作的必要性、紧迫性增强。双方重申反对一切形式的恐怖主义，呼吁国际社会按照《联合国宪章》和国际关系基本准则，积极开展反恐国际合作，有力打击恐怖主义。双方同意本着相互尊重、平等合作原则，加强在反恐情报信息交流、打击网络恐怖主义、防范外国恐怖作战分子跨境流窜、反恐怖融资、去极端化等具体领域务实合作。美方根据美13224号行政令将“东伊运”列为恐怖组织并支持将该组织列入联合国1267委员会综合制裁清单，中方对此表示赞赏。双方决定于2016年晚些时候在华盛顿举行中美第三轮副外长级反恐磋商及第二次中美打击简易爆炸装置问题研讨会。

18、海警合作：双方强调加强中美海警部门在人员往来、舰船互访、情报信息交换及共同打击海上违法犯罪等方面开展合作的重要性，同意共同努力，以便早日签署《中美海警海上执法合作备忘录》。双方还积极评价《中美海警海上相遇安全行为准则》第二轮专家磋商取得的进展，确认在改善舰舰相遇安全、有效履行海上执法职责、维护海洋秩序等方面拥有共同利益和目标，同意继续推进有关磋商，争取尽早达成《准则》。

19、人文交流：双方充分肯定加强两国人文交流对增进彼此相互了解和友谊的重要作用，同意继续推动和落实好有关交流合作项目。中国国家旅游局和美国商务部将继续共同推进中美旅游高层对话、中美旅游年闭幕式暨5000名中国游客访美大型交流活动等中美旅游年各项活动。双方重申对中美共建中国园项目的支持，拟于2016年10月30日前在华盛顿举行开工建设仪式。双方商定将于2016年9月至10月在美国加利福尼亚州和华盛顿州多个城市举办第三届“跨越太平洋－中国艺术节”系列活动。2017年3月至7月，中国国家文物局和纽约大都会艺术博物馆将在纽约合作举办《秦汉文明展》。

20、地方合作：双方积极评价近年来中美地方交流与合作取得的重要进展，支持双方有关部门和地方省州进一步扩大合作。中国人民对外友好协会、中国国家卫生计生委和美国国际姐妹城协会将于2016年11月18日至19日在中国江西省南昌市共同举办第三届中美友城大会。届时，中美两国地方政府领导和各界代表将围绕建设健康城市交流经验、规划未来。中国人民对外友好协会和美国全国州长协会将于2017年在中国四川省成都市共同举办第四届中美省州长论坛。中国人民对外友好协会和美国州立法领袖基金会将于2017年在中国湖北省武汉市举办第二届中美省州立法机关合作论坛。

中美确认两国对地方政府间合作的承诺，并宣布启动一项促进城市治理的新项目。该项目将由中国人民对外友好协会和美国全国城市联盟牵头，美国国务院、美国住房和城市发展部以及中美两国其他相关机构予以支持。该项目计划举行涉及环境可持续的城市规划、发展健康社区、政府信息公开、公共参与等相关治理议题的交流活动和研讨会。首次交流活动计划于2017年初在美国举办。

21、中美在亚太互动：双方强调，中美两国都是亚太地区的重要国家，对维护本地区的和平、稳定和繁荣拥有广泛共同利益，负有共同责任。双方将继续坚持包容合作，妥善管控分歧。双方决定协调推进区域经济一体化，同意加强在亚太经合组织、东亚峰会和东盟地区论坛等地区多边机制框架内的沟通与协调，并开展好同第三方的合作项目。

22、阿富汗问题：双方认识到一个和平、稳定、发展的阿富汗符合中美两国的共同利益。双方赞赏阿富汗和平重建与发展取得的积极进展，将继续为阿富汗提供力所能及的帮助，并通过各自渠道帮助阿富汗加强反恐能力建设。双方同意在阿巴中美四方协调组等机制下，为推进“阿人主导、阿人所有”的和解进程做出切实努力。双方将继续举办联合培训阿富汗人员项目，并同阿政府密切协商，将现有的联合加强阿富汗政府能力建设合作拓展到防灾减灾领域。双方宣布将参加2016年10月举行的阿富汗问题布鲁塞尔会议，并预祝会议取得成功。

23、叙利亚问题：双方重申致力于通过政治和外交途径解决叙利亚问题，强调应严格落实联合国安理会相关决议要求，支持联合国发挥斡旋主渠道作用，支持通过“叙人主导、叙人所有”的政治进程尽快恢复叙利亚和平与稳定。

24、南苏丹问题：双方积极评价近年来两国在南苏丹问题上的良好沟通和协调，对南苏丹当前局势表示关切，呼吁南苏丹各方立即停火止暴，重新回到落实《解决南苏丹冲突协议》正确轨道上来。双方强调继续支持东非政府间发展组织（伊加特）在南苏丹和平进程中发挥的主导作用。双方一致认为国际合作伙伴在南苏丹的合法权益应当受到尊重和保护，呼吁国际社会继续向南苏丹人民提供人道援助。

25、伊拉克问题：中美两国重申，维护伊拉克的稳定符合彼此的共同利益，双方支持伊拉克政府为推进改革、打击恐怖主义所作努力。中美双方对伊人道主义状况表示担忧，愿向伊方提供更多援助并加强协调。

26、联合国事务：双方重申支持联合国作为最具普遍性的多边国际组织在国际事务中发挥重要作用，同意加强在联合国及相关机构内的沟通与协调，维护和加强联合国在维护和平与安全、促进发展方面的有效性。

27、二十国集团领导人峰会：美方重申支持中方作为主席国主办一届成功的G20领导人杭州峰会，支持G20作为国际经济合作主要论坛地位。双方同意继续密切合作，与有关各方积极落实杭州峰会的成果，推动世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长。

28、气候变化：习近平主席和奥巴马总统推动中美在引领全球应对气候变化方面建立了历史性的伙伴关系。气候变化合作已经成为中美双边关系的一大支柱。中美两国向联合国秘书长潘基文交存各自参加《巴黎协定》的法律文书，为推动《巴黎协定》尽早生效作出了重大贡献。双方将共同努力并与其他各方一道推动《巴黎协定》后续谈判，并在相关多边场合推动于今年取得积极成果。双方致力于落实关于气候变化问题的三份元首气候变化联合声明，继续采取有力度的国内行动，以进一步推动国内和国际两个层面向绿色、低碳和气候适应型经济转型，并将不断深化和拓展中美双边气候变化合作。双方另行发布了题为《中美气候变化合作成果》的文件。

29、发展合作：2016年，中美在受援国提出、受援国同意、受援国主导的合作原则下，自2015年签署一份旨在为帮助实现我们包括消除贫穷与饥饿、推动可持续发展及实施2030年可持续发展议程在内的共同发展目标提供便于沟通和合作框架的谅解备忘录之后，加强了发展合作。2016年4月，中美举行了首次中美发展合作年度会议。

非洲疾病预防控制中心（非洲疾控中心）：中美重申一项与非盟及其成员国推动非洲疾控中心和持续支持非洲疾控中心的承诺。双方承诺相关政府部门合作伙伴在2016年底前完成一份谅解备忘录，进一步推动中美合作支持非洲疾控中心取得成功。双方也愿与非盟合作，支持非洲疾控中心的规划和运营，与非洲疾控中心协作规划活动的实施，加强技术能力，共同开展公共卫生培训和提高非洲公共卫生专家能力。双方承诺加强中国、非洲和美国卫生专家在疾病预防控制领域的交流和合作，分享各自经验。

全球卫生和全球卫生安全：中美重申他们加强公共卫生和全球卫生安全具体合作的决定。双方决定向全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金继续作出贡献并加强支持，参加2016年9月16日召开的第五次增资会议。双方重申他们对推动实施“世界卫生组织国际卫生条例”的支持。双方也鼓励自愿参与世界卫生组织联合外部评估。双方重申他们在“世界卫生组织国际卫生条例”框架下支持全球卫生安全议程目标的承诺。两国愿加强抗菌素耐药性和其他关切的合作。两国决定加强非洲国家公共卫生能力，包括通过现场流行病学和实验室系统等领域的培训在塞拉利昂和利比里亚继续开展后埃博拉合作，应对如黄热病爆发等卫生紧急状况。

粮食安全和营养：中美重申他们对非盟“非洲农业综合发展计划”的支持，以实现该计划在整个非洲大陆推动粮食安全的目标。两国也决定在非洲探讨气候智慧型农业合作。双方承诺今秋与东帝汶政府完成开展水产养殖三方合作的方案。

人道主义救援和灾害应对：中美重申他们支持受厄尔尼诺和拉尼娜相关气候灾害影响国家的承诺。双方决定向包括通过世界粮食计划署在内的支持非洲之角干旱受灾国家的机制增加资源贡献。双方重申他们继续通过“联合国国际搜索和救援咨询团”开展搜救能力建设合作的承诺。

多边机构：中美愿继续他们与国际机构的合作，以应对关键性的全球发展挑战。

清洁能源合作：双方愿在中国商务部与美国国际发展署发展合作年度会议框架下探讨在一个第三国开展清洁能源合作的可能性。

30、维和合作：双方重申加强联合国维和行动的重要性，共同承诺就非洲第三国出兵、出警能力建设开展协调。双方期待继续就这一问题交换意见。中方宣布，愿结合8000人维和待命部队建设进展，使其中部分部队达到60天快速部署等级。

31、难民问题：两国对全球范围内日益增长的难民数量表示严重关切。中方赞赏美方举办难民峰会，并将为保护和帮助难民宣布新的捐助。美方欢迎中方将为支持联合国应对难民问题的努力宣布新的捐助。

32、外空安全：双方认识到，空间碎片对卫星和载人航天器可能产生灾难性后果，由于各国日益依赖基于外空的能力，产生空间碎片将对所有国家造成严重影响。中美作为联合国安理会常任理事国和外空大国，致力于通过加强合作，应对共同面临的空间碎片威胁，并促进国际社会就此开展合作。双方同意在2016年5月举行的首次外空安全对话基础上，进一步努力，以不断扩大共识，于2016年年底前举行第二次中美外空安全对话。

33、打击野生动植物非法交易：双方同意加强打击野生动植物非法交易合作，重申2015年习近平主席访美期间和第八轮中美战略与经济对话关于打击野生动植物非法交易做出的承诺，加强象牙贸易管控，开展执法交流与合作，打击非法野生动植物网上交易，鼓励在国际公约准则下加强与其他国家合作，综合施策，全面打击野生动植物非法交易。

34、海洋合作：双方承诺与其他有关各方一道，朝着于2016年年底前出台一项旨在防止在北冰洋公海海域进行不受监管的商业捕捞活动的文书而努力。为进一步推进中美在极地与海洋事务上的合作，双方决定签署谅解备忘录，推进两国在南北极开展科技等相关领域的互利合作。双方计划于2017年在美国举行第八轮海洋法和极地事务对话。

35、民用核安全合作：双方致力于深化两国核安全合作，共同为提高全球核安全水平和促进核不扩散做出贡献。双方已就核安全问题举行了首次年度双边对话，并在核安全峰会期间发表了《核安全合作联合声明》。双方满意地注意到，核安保示范中心已投入运行、加纳微型中子源反应堆改造取得重要进展，将努力尽快完成加纳微堆改造，并继续与国际原子能机构合作，尽早启动尼日利亚微堆改造。双方满意地注意到2015年举行的中美核责任问题研讨会，愿继续加强在核责任领域的沟通和交流。

（综合来源：人民日报全媒体平台、新华网）