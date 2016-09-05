中信银行上半年业绩稳步提升 实现净利润236亿元

8月25日晚间，中信银行股份有限公司(「中信银行」上海证券交易所代码：601998；香港联合交易所代码：0998)公布了2016年半年度业绩报告。报告显示，在2016年上半年，中信银行盈利能力持续提升，业务规模较快增长，资产质量保持稳定，业务、客户及盈利结构持续优化，战略实施和经营管理掀开崭新篇章。

经营业绩稳步提升 不良率逆势下降

今年上半年,中信银行集团实现归属本行股东的净利润236亿元，同比增长4.49%；拨备前利润551.65亿元，同比增长17.85%；营业净收入782.05亿元，同比增长11.66%。经营业绩保持了稳步提升的态势。

截至报告期末,中信银行集团总资产达56,067.78亿元，比上年末增长9.46%；存款余额34,551.61亿元，比上年末增长8.56%；贷款总额27,492.27亿元，比上年末增长8.72%。人民币存款和贷款增量位居股份制银行前列。

在保持较快发展的同时，中信银行始终坚持稳健经营理念，大力推进风险管理体系建设，资产质量整体可控。截至报告期末，中信银行集团不良贷款余额385.20亿元，比上年末增长6.85%；不良率为1.40%，比上年末下降0.03个百分点，呈现逆势下降。

截至报告期末，中信银行集团核心一级资本充足率8.89%，一级资本充足率8.94%，资本充足率11.26%。各级资本充足率均达到监管要求。

推进综合化经营 融资服务能力快速提升

目前，我国经济进入“L”型发展阶段，银行利润增速普遍下滑，行业发展面临较大挑战。在此严峻市场形势下，中信银行加快战略部署推进，关键领域实现有效突破，综合化经营保持了良好势头。

今年上半年，中信银行大力践行“最佳综合融资服务银行”战略。报告期内，中信银行表内外综合融资规模达到7.23万亿元，较上年末增长8%。

中信银行综合化经营的快速推进得益于综合融资服务模式上的有益探索。据介绍，中信银行采取“银行+中信集团兄弟公司+本行子公司”的集团军作战模式，通过“商行+投行+租赁”、“表内+表外”、“对公+对私”、“线上+线下”等综合化定制方案，为大量政府机构、大中型企业提供了一揽子定制化服务方案，成功实现了“两大煤”、“四桶油”、“五大电力”、“十大军工”、“五十强房地产”等重点企业客户的全覆盖，综合融资服务能力居于同业前列。

发挥集团优势 协同作战成果显著

上半年，中信银行充分发挥中信集团金融与实业并举的独特优势，加强与集团层面的协同合作。一方面，借助中信集团金融全牌照优势，深化与集团金融类子公司在产品、渠道和客户资源上的共享与合作，将银行传统信贷业务延伸至证券、保险、基金、信托、期货、租赁等众多金融服务领域，满足客户多元化金融需求；另一方面，整合处于行业龙头地位的集团实业类子公司资源，拓展核心实业子公司产业链，从而实现客户资源在“1+N”链条上的不断延伸。

报告期内，中信银行和中国国际经济咨询有限公司、中信证券、中信环境、中信建设等组成“中信PPP联合体”，对接各省市重点PPP项目100余个。由中信银行主导的中信联合舰队与多个地方政府签署战略合作协议，计划提供融资金额逾1,000亿元。中信银行联合中信出版社打造的“云舒馆”网点总数达325家，上半年体验人数超过12万人次。与信诚人寿联名信用卡累计发卡量5.47万张，累计交易量6.42亿元，同比增长20.0%，集团子公司之间的客户资源共享更加充分。

集团协同亦促进了交叉销售规模的增长。报告期内，中信银行累计代销中信集团金融子公司产品规模1,524.55亿元。在重点业务合作方面，中信银行与中信证券联合主承销9支债券，合计金额105亿元；与中信建投联合主承销13支债券，合计金额105亿元。投资中信建投、中信证券、中信信托作为管理人的定向资产管理计划55支，合计金额339.40亿元；与中信证券、中信建投、信诚基金、华夏基金、中信信托、信诚资管合作开发产品73支，累计销售金额547.42亿元。

三大板块并驾齐驱 大单品成业务亮点

今年上半年，中信银行公司、零售及金融市场三大板块并驾齐驱，业务转型成果显著，收入结构更加优化，各板块的大单品成为亮点。

公司银行业务持续保持同业领先优势。报告期内,公司银行业务实现营业收入435.25亿元，同比增长5.35%，占该行营业收入的56.36%。其中，本外币对公存款余额27,697.68亿元，比上年末增长9.51%，对公存款余额和增量在股份制银行中排名第一。公司业务坚持“三大一高”（大行业、大客户、大项目、高端客户为主体的客户营销体系）的客户定位，分为总分行两级战略客户、机构客户、普通企业客户和小企业客户五大类别开展经营，截至报告期末，公司客户合计54.6万户，比上年末增长3.04%。业内首推的交易银行专属品牌“交易+”在上半年全面落地，线上客户累计交易1080万笔，交易金额超过30万亿元。

零售银行业务以建设“客户最佳体验银行”为目标，持续推进二次转型，做大资产业务、管理资产、收单市场三方面重点业务，取得了较好成效。报告期内，零售银行业务实现营业收入191.97亿元，同比增长27.48%，占该行营业收入的24.86%。零售非利息净收入115.47亿元，同比增长49.01%。截至报告期末,个人客户管理资产12,147.14亿元，比上年末增长12.53% ；家族信托业务余额达到19.6亿元，规模及客户数居同业前列；信用卡业务收入115.18亿元,同比增长31.92%；出国金融业务继续保持领先优势，推出“全球签”等产品进一步提升了品牌影响力；薪金煲客户超过200万户，新客户占比66.43%；移动银行客户规模增长迅速，突破1600万户，活跃客户数同比提升207%，同时，中信银行加快落实以“互联网金融”为突破口的渠道一体化战略，加速拓展线上收单市场，持续提升市场竞争力。

金融市场业务轻型发展效果显著，业务模式不断优化。其中，外汇业务即期做市、国际收支、公募债承销规模均位居股份制银行前列；并购贷款业务快速发展，成功牵头筹组中国化工集团收购先正达项目127亿美元跨境并购银团贷款，成为业界标杆；“一带一路”基金创设规模达到611亿元，实际投放规模为286亿元。

2016年上半年，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，中信银行迎难而上，克服利差收窄、风险攀升等因素的不利影响，实现了平稳较快发展。在2016年英国《银行家》杂志公布的 “世界1000家银行排名”中，一级资本排名第30位，较上年提高3位；总资产排名第36位，较上年提高10位。展望2016年下半年，中信银行表示，将继续按照年初“保持战略定力，深化经营转型，加快改革创新，守住风险底线”的既定方针，全面加快中信银行战略转型，力争在战略实施和经营管理上再获佳绩。