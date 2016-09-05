孙丕恕：数字经济是全球经济复苏的必由之路

经济观察网 记者 张文扬 在9月4日召开的B20峰会上，习近平主席提出的“建设创新型世界经济，开辟增长源泉”成为焦点，解决全球经济难题的中国方案备受世界关注。

对此，正在杭州参会的浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕认为，以云计算、大数据、物联网、人工智能、虚拟现实等为代表的新经济正在茁壮成长，并与传统产业融合创新，将对旧的经济模式进行颠覆和重塑，以数据为核心的第四次工业革命将带动数字经济的快速发展，成为经济新动能，这是全球经济复苏的必由之路。

孙丕恕说，金融危机已过去8年，全球经济仍然复苏乏力，深层次的原因在于上一轮工业革命的动能已经消退，新旧动能转换“青黄不接”，必须尽快推进第四次工业革命，以新技术、新模式引领大规模的结构性改革，创新经济增长方式，才能标本兼治。

以数据为核心的第四次工业革命

数字经济以新一代信息技术为基础，以海量数据的互联和应用为核心，通过互联网、物联网把数据资源融入产业创新和升级的各个环节，极大地变革社会运行和生产生活方式。一方面，云计算、大数据等作为战略新兴产业发展迅速，能够有效带动经济发展，并推动产业间的融合创新，不断催生各种新的商业模式和经济增长点；另一方面，传统产业利用信息技术转型升级，改变旧的发展模式，焕发新的生机。

孙丕恕认为，正在到来的第四次工业革命以建设一个高度灵活的个性化、数字化产品和服务的生产模式为目标，其核心是大数据的应用，支撑是物联网和计算+。围绕数据这个核心，由新一代信息技术引领的这次革命将推动人类进入数字经济时代。

数字经济推动创新创业

在数字经济时代，数据是继土地、能源之后最重要的生产资料，是发展数字经济的重要基础，无论从事哪行哪业，都需要通过对数据资源的收集、整理、挖掘。围绕大数据采集、创新应用等产业环节，可以创造大量的创新创业机遇，为“大众创业、万众创新”搭建起一个大平台，催生新型的产业生态和发展模式，实现经济的可持续发展。

孙丕恕向经济观察网介绍道，依托大数据资源和平台推动“大众创业、万众创新”，浪潮独创了“公司+创客”模式，向全社会征集大数据采集创客和应用创客，一方面解决了大量的就业问题，另一方面也通过商业模式的创新，打造了一个新的经济业态，为经济发展提供了新动能。

信息化基础设施的互联互通

中国政府倡导“一带一路”，提出基础设施互联互通，重视信息流、数据流的联通，提升沿线国家的信息化水平。

孙丕恕表示，此举有利于中国方案的复制、输出，为中国及全球经济转型提供有力支撑。IT设施成为与水电、交通等同等重要的基础设施，发展数字经济的当务之急是加快数据中心、云计算、网络通信等IT基础设施的建设和互联互通，构建一个高效互联的数字环境，以实现信息流、数据流的互联互通，让各个国家的核心生产要素、优势资源连接起来，实现数字经济的健康发展。