朱绍康：将中国创新科技带入国际市场

沈建缘/文朱绍康穿着荧光橘色Polo衫，坐在位于北京侨福芳草地大厦的办公室里，看上去与周边环境格格不入，却成了办公室里的一道亮光。

关于为何偏爱这样醒目的颜色，他说，“因为我老加班，晚上一个人走在马路上，穿亮色衣服不容易被走神的司机误伤。”这是朱绍康常用的语言模式，和他交谈，像面对一条湍急的河流，随时准备被卷走。

拒绝“拷贝成功”

2016年8月1日，祺鲲科技登陆纽约时代广场户外双屏，庆祝美国加州分公司开业，也因此成为Fintech（Financial Technology的简称，即金融科技）领域为数不多进军全球市场的中国企业，也意味着来自中国的创新科技将初次进入美国市场。

即便金融科技业已经成为最炙手可热的的行业之一，但在中国赴美上市企业纷纷拆VIE，从纳斯达克返回国内的潮流中选择在美国上市，让祺鲲科技看起来和他的创始人一样格格不入。

很长一段时间，判断一家中国创业公司是否有前景，要看它是否有一个来自美国的对标企业，最好是商业模式上相近而业务范围在中国。但朱绍康并不这么看，“以三年作为一个期限在资本市场套现，实现一下估值，并不是我们的目标。”他说，“我并不试图靠一个主意或拷贝别人成功‘席卷全球’，我们努力不做这样的一家公司。”

与国内的互联网金融不同，金融科技主要提供服务在线金融的创新技术，包括利用互联网和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息交互的技术服务。在祺鲲之前，并没有中国企业在该领域获得过显而易见的商业成就，全球市场也是如此。

“我觉得是中国企业的一个机会。我希望祺鲲科技能成为金融科技这个领域，一家提供企业级软件服务的国际化公司。” 朱绍康说。在他看来，祺鲲要成为国际化公司，就要将自己放在客户所在的市场，以当地市场投资人的眼光来衡量公司的价值，海外上市就成了祺鲲自然的选择。

但赴美上市并不能靠一时兴起。整个八月，朱绍康都在北美奔波，与来自各个不同机构的投资人见面。不同于其他来自中国某个城市的创业者，朱绍康用流利的英语给投资人的疑惑更合理的解释。“我知道他们问题的涵义，也能让他们理解我的想法。”说起来很轻巧，但多数的中国创业者很多没有这样的英语沟通能力。

沟通看起来是朱绍康最擅长的事情，以至于在美国还没有一个固定办公室的时候，他就已经获得了一些意向签约客户，甚至说服大型跨国公司的高管加盟祺鲲北美团队。而令朱绍康的美国合作伙伴最为兴奋的是，过去都是美国市场向中国输出技术和应用，现在能将中国市场成熟的应用推广到美国

“他们认为这是一件蛮了不起的事情，让这样的技术在美国落地生根，改变市场。实现这样一件事情，他们觉得会是自己人生中很重要的一笔经历。”而吸引这些合作者加入祺鲲的，是其在中国互联网金融市场的成功尝试。

作为一家专注金融业的企业级移动互联服务商，祺鲲科技通过“云+网+端”的模式，和互联网（SaaS软件即服务）的交付方式，在整个金融交易过程的每个环节被串联起来并形成闭环——资金和业务不会受到金融机构中间某一环节或者个人的“干扰”或者“利用”，保证理财产品从发布到售卖乃至最后订单审核完成交易整个流程的标准、合规。

这样“步步留痕”的系统是中国互联网金融行业迫切需要的。目前，互联网金融企业将面临洗牌新一轮整治，新的行业格局正在被塑造。某种意义上，祺鲲科技的“云平台+智能终端+软件应用”模式在维持金融市场纯净方面的价值，远大于狭义的金融科技定义本身。

而在美国市场，这些来自中国的科技在美国客户的眼里则显得非常“有趣”。

一家与祺鲲科技接触承销商业务的美国投行，在祺鲲的应用如何看在PAD上实现业务流程高度自动化的时候，甚至觉得“科幻”，因为他们至今仍将手工录单的工作外包出去，以节省成本。事实上，美国的金融市场有大量的多元化产品，让产品描述能简单实现，并让投资者理解，不但节省大量人力成本，也能提高效率和业绩。而这是祺鲲已经在国内市场已经实现了的。

以国内某券商上线的应用为例，该机构在采用祺鲲科技的“移动财富管理云平台”后，销售新员工的培养时间从1个月缩短到1周，产品快速投放市场的周期从原来1-2天变为实时发布，每个销售人员维护的客户量从过去20人增长到40-50人。签约支付时间从原来的几个工作日到仅需30分钟。目前该机构上线的系统已从最初的3个营业厅扩展到全国27个营业厅。

除了巨大的市场需求，朱绍康解释了自己对祺鲲商业模式的乐观。“SaaS”（Software as a Service软件即服务的简称）的商业模式，意味着客户只需要按照需求即时租赁服务，而且都是先付款。

但吸引客户付费的理由只有一个，要让客户挣钱，“客户不会因为他原来挣一千，现在还挣一千，就买一个所谓创新技术装点门面，只会因为原来挣一千，用了你技术能挣两千，客户才会掏钱。才会愿意跟你分享其中的一百，五十，这也你才能挣到钱。”

转身与创业

朱绍康曾被母亲安排去考北京广播学院，并不是他喜欢的专业，“考试的时候在门外等着，蹲在地上掏蚂蚁，里面别的考生在唱《北国之春》，我听着就想算了吧，真的不适合我，太无聊了。”他说。这个没当成文艺男青年的弃考生，后来去了北美研习商科，依然坚持“好逸恶劳”，不喜欢勉强自己。

三年前，朱绍康34岁，主动离开了供职长达12年的某知名外企，创办上海祺鲲信息科技有限公司，成了自己的老板。

他用《逍遥游》中的句子——北冥有鱼，其名为鲲为公司命名，希望这家200多人的小公司未来可以鹏程万里。“ ‘祺’是美好‘鲲’是大鱼，意思就是一条吉祥的大鲸鱼。”说着他笑了，很为自己得意，“能在上海注册一个两字公司名而不重复，真的太难了”。

选择将公司注册地放在上海，不仅是因为上海是中国的金融之都，聚集着诸多金融企业的大公司，更因为，上海金融市场的需求几乎与全球同步，祺鲲的解决方案能通过上海市场的检验，再拓展到其他地方也就轻而易举了。

相比国内众多创业者，朱绍康的创业开局还算漂亮，2015年8月，祺鲲完成A轮融资，由韩国知名的私募基金KTB等相关股东投资1000万美元。

“我们并不选择投资人，我们也没那么牛。” 朱绍康说，“ 我们只谈我们认为有把握做到的事情，所以我们吸引的投资人也都是非常务实的。” 从公司创立之初，到新一轮融资，他说自己回头看公司每一份商业计划书，“发现给自己定的目标，以三到六个月为单位，每一步都实现了。

他说祺鲲很幸运是因为有一个相当不错的核心团队，20多人，在一起工作了多年，彼此都知道谁擅长什么。“靠着这个团队的不断发散、凝聚，每个人都有自己擅长的地方，每个人每件事都是靠得住的。”他说，“和那些靠一两个核心成员再加外部团队组成的创业公司比起来，祺鲲内部沟通和试错成本要低得多。”

“一开始做PPT给自己看，也做好了承受一阵子市场静默的准备。” 即便如此，公司创立后九个月内的营收基本是零。渐渐地才有了几个小规模付费的客户，“我们非常感谢他们，一直陪我们一起走到现在，当然他们现在也都因为祺鲲的帮助走得很好。”朱绍康说。

大公司的经历让他懂得团队的价值，容得下不同风格的合作者，也经得起创业过程中不同阶段的颠簸。如今祺鲲科技的签约客户将近60家，定制PAD的数量达到两万多个。

祺鲲的定位是金融技术服务提供商，作为该领域的技术服务平台，自然可以接触到大量的客户数据。但在朱绍康看来，商业世界里总有一些需要坚守的底线。“数据的价值毋庸置疑，但并不意味着，数据就可以被作为企业自身的资源，拿去跟别人说事儿。”目前，祺鲲所有的营收都来自技术服务。

创业三年多了，朱绍康仍拒绝“拽大词”，不喜欢用套路介绍公司，“我希望公司给人的印象是做到的事情一定比说出来的更多。”事实也是如此，祺鲲科技的投资人并不简单地预测该行业的投资回报，他们更看重的是祺鲲把事情做成的能力。

随着移动互联网的普及，科技应用领域正在经历一场调整，企业采用科技改善业务的需求达到了从未有过的高度。不久的将来，来自中国的科技创新，将由中国出发，改变世界。

如果纳斯达克上市进程顺利，祺鲲科技将成为首批登陆纳斯达克的金融科技类企业。但金融科技并非祺鲲唯一开拓的领域，随着业务模式的拓展，祺鲲正在布局餐饮、房地产交易和直销。

新的业务领域常常超出祺鲲服务的范围，而且跨界。比如房产、保险、直销、餐饮等原先没有交集的企业客户，会因为服务同一消费者而在某些时点出现业务交叉。这是更具想象空间的市场，但也是祺鲲没有接触过的市场，朱绍康不希望核心团队的能力成为祺鲲科技发展的局限，“我们不能高估自己能力的边际，适当的时候我们会引入新鲜血液，一步步去实现。”他说。