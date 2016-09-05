江阴银行即将IPO 江阴市诞生第37家上市公司

2016年9月2日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（股票简称：江阴银行）在深证证券交易所成功挂牌上市，成为中国首家IPO的县域农商银行，同时，该公司也成为江阴市第37家上市公司。开盘当日9:30，江阴银行以超过90万手封单直接“秒停”，价格锁定在6.68元，上涨43.97%。2001年，江阴银行成为全国首批由农村信用社改制的三家股份制农村商业银行之一，15年后，又成为全国首批A股过会的农村商业银行之一、首家登陆A股的农商行。这意味着，该行在农村金融改革的道路上，踏准国家经济政策的步伐精准前行。

县域经济 迭起巨浪

江阴民营经济发达，制造业强，是民营经济的领航者，并被誉为“中国资本第一县”，截止2015年底有36家上市公司，在中国资本市场上形成了独特的江阴板块。1999年，江苏华西村股份有限公司经中国证监会“证监发行字（1999）81号文批准，公司3500万A股在深圳证券交易所发行。江阴地区著名的上市企业有中南重工、宝利国际、海澜之家、江南水务等。

截至目前，江阴还有5家公司已上报证监会申请上市，另有100家左右上市后备企业处于培育阶段。针对辖区内上市公司和拟上市公司多这一独特特点，江阴地税局从2008年起就开始全新打造“IPO税援团”专业化服务品牌，切实依托多元化、多角度的全过程服务，全力助推辖区内企业成功上市。

农商银行 IPO进程加快

自IPO重启以来，城商行A股IPO也再次开闸。根据公开消息显示，继江苏银行上市、贵阳银行即将上市后，目前上海银行、杭州银行的首发申请已获得证监会通过。根据证监会审核批准，接下来城商行上市步伐将加快。

值得关注的是，当前农商行A股IPO已取得实质性进展，江苏江阴农村商业银行股份有限公司是今年以来第二家IPO申请获得通过的农商行。在此之前的1月13日晚间，证监会曾发布公告称，无锡农商行首次公开募股（IPO）项目无条件过会，成为首家成功登陆A股的农商行。紧随其后，江阴银行于1月15日无条件顺利过会。与城商行一样，上市也将为农商行带来更大的发展空间和资本积累，同时，在国家扶持三农战略中，农商行的不断壮大也将为精准滴灌农村经济提供保障。