中央财政+社会资本：400亿准备投向新兴创投产业

经济观察报 记者 宋笛 筹备超过一年的国家新兴产业创业投资引导基金（以下简称引导基金）即将投入运作，一位接近该基金的相关人士向经济观察报表示，这支基金也是第一只从母基金层面就开始吸纳社会资本的国家级引导基金，该基金将会在9月中下旬正式启动运作，运作后预计撬动总计2000亿的投资。

按照8月25日发改委副主任林念修的公开表述，这支基金的规模将在400亿以上。据业内人士向经济观察报透露，从目前的募集情况看，最终规模几乎可以肯定会超过这一数目。据该人士介绍，这一基金包含三只基金实体，已经确定由中金佳成、国投高科、盈富泰克三家公司进行管理。

据上述人士表示，按照此前的设定方案，该基金资金由两个部分组成，分别为95亿的存量资金以及超过300亿的新募集资金，总体资金规模400亿元。

第一个部分是总计95亿的存量资金，这部分资金来源于2009年由中央财政战略性新兴产业发展专项资金投资的新兴产业创投计划，该创投计划的国家资金管理人即为国投高科与盈富泰克，两者管理的参股投资基金数量大致相同。引导基金成立后，这部分中央财政资金按照“老人老办法”划入引导基金，这也就意味着划入引导基金95亿存量资金管理者仍维持原有管理者国投高科与盈富泰克。

另一部分来源于增量空间，即由中央财政和中金佳成、国投高科、盈富泰克三家机构分别成立的新基金，三只基金原定的募集目标总计超过300亿，其中国投高科和盈富泰克的基金规模较小，中金佳成的规模较大。

业内人士向经济观察报表示，按照此前的方案，中央财政出资在300亿的增量空间中将保证相对控股，出资比例不高于50%。计算上来自存量部分的95亿元中央财政战略性新兴产业发展专项资金，中央财政在整个基金中的投资额度超过200亿元。而其余部分则来自于中央与地方的国有企业、大型金融机构与民营企业。

在具体的运行管理层面，整个引导基金将成立一个理事会，负责制定政策目标，考核基金业绩。发改委、财政部、科技部、工信部、国资委及主要社会出资人将会推荐相关人选，组成理事会，其中，发改委和财政部将分别提名推荐理事会的理事长、常务副理事长，理事会办公室设在发改委高新技术司。

同时，该基金将按照所有权、管理权和托管权分离的原则运行，由行业专家组建咨询委员会，该委员会仅提供政策性建议。在确保实现国家政策目标的前提下，一般投资事项由各基金实体自行决策。

经济观察报获悉，该基金参股基金对象为地方政府和行业龙头企业牵头设立的创业投资基金，主要投向国家战略性新兴产业中处于初创期、早中期的创新型企业。

引导基金整体规模将超400亿

接近该基金的人士向经济观察报透露，目前三支基金的名称已经在国家工商总局完成核名，三只基金的名称中均包括“国家新兴产业创业投资引导基金”的字样，三支基金商号部分的名称暂时确定为：中金启元、国投创合以及盈富泰克。

在2015年8月该基金设立方案得到正式批复后，财政部会同国家发展改革委通过政府采购的方式，先后进行了两轮采购，并最终确定了中金佳成、国投高科、盈富泰克三个基金管理公司，在基金成立后，三个基金管理公司将会对引导基金认缴一定份额。

在已经确定的方案中，引导基金由国家出资和社会出资共同构成，其中国家出资的比例不超过50%，保证相对控股的前提。在整个中央财政支出资金中，有95亿元来自于2009年由中央财政战略性新兴产业发展专项资金投资的新兴产业创投计划，该计划由发改委和财政部在2009年共同设立，目前已经投资了183个参股基金，投资项目数量近1500个，撬动了超过500亿元的总投资金额。引导基金其余中央财政支出部分则将分别由发改委和财政部通过中央财政专项资金和中央基建投资资金安排。

在95亿元的存量资金外，增量部分则由中金佳成、国投高科、盈富泰克三家基金管理公司分别募集。其中社会资金部分主要来源于中央和地方的国有企业、大型金融机构以及民营企业。根据接近该引导基金的相关人士表述，引导基金已经吸引了一些国有企业和地方政府的关注，多个地方已经开始与引导基金管理公司接触，希望能共同参与引导基金的建设，并为引导基金提供政策优惠。

业内人士向经济观察报表示，在基金建立之初，政策方曾经估算过引导基金将会撬动的资金比例为1:4，按照这一比例计算，这支基金将会撬动超过2000亿元的社会总投资。

引导基金将会采用合伙制的运作模式，在通过协议明确政策方向的前提下，有关部委不干预基金管理公司的市场运作和具体的项目管理，其中，发改委主要负责对于引导基金政策目标、投资战略等方向性事宜进行监督。

根据上述业内人士估算，围绕引导基金最终将会形成最少超过200个的参股基金。这些项目将会以战略新兴产业和高技术产业中的创业公司为主，具体将会参照目前正在制定的“十三五”战略新兴产业规划中所列的产业。而根据此前发改委副主任胡祖才的公开表示，包含这份规划在内的22个重点专项规划均会在今年出台。

社会资本首次进入国家引导基金母基金层面

2015年1月，引导基金的设立方案在国务院会议上进行了讨论，在2015年8月，国务院批复了该引导基金的设立方案。按照经济观察报了解的信息，在这份方案中确定了引导基金将要广泛吸收社会资本的方向，发改委相关人士向经济观察报表示，这也是首次从国家级引导基金层面就开始吸纳社会投资。

2002年，中国第一支政府引导基金中关村创业投资引导基金成立，该基金初期规模为5亿元，资金来源于中关村管委会的财政资金，2005年中关村最先建立了政府创业投资引导资金的母基金运作方式，2007年，中关村政府创业投资引导资金与4家创投基金陆续设立了参股子基金，子基金以市场化的方式运行。

中关村创业投资引导资金的运行模式也成为后续政府大部分政府引导基金运行模式，在2008年由发改委、财政部、商务部制定并由国务院转发的《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》中规定，引导基金资金来源包括“支持创业投资企业发展的财政性专项资金；引导基金的投资收益与担保收益；闲置资金存放银行或购买国债所得的利息收益；个人、企业或社会机构无偿捐赠的资金等。”

以上文所提及的新兴产业创投计划为例，该计划中央财政部分出资95亿元，而负责具体投资事宜的183只参股基金则由这部分中央财政资金会同地方出资和社会投资共同设立。在2011年财政部和发改委印发的《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》中明确规定了这部分参股子基金的资金构成，在不低于2.5亿元的参股基金中，中央财政出资不低于5000万人民币，地方政府出资不低于5000万人民币，其他出资人出资额不低于1.5亿人民币。

一位长期参与国家引导基金建设运行的相关人士总结了原有引导基金的运营模式，即财政出资建立母基金，参股子基金层面吸纳社会资金，并通过子基金来完成具体的投资事项。在这位人士看来，此次国家新兴产业创业投资引导基金从母基金层面就开始吸纳社会资本，这也是中央政府在创业投资领域角色进一步市场化的又一次印证。

根据这一人士的介绍，在“创业投资”这一概念尚未盛行前，一部分针对新兴产业创业类公司的政府补贴扮演着类似于“天使投资”的角色，而这种补贴一般针对企业中具体项目，并非针对企业本身。

2005年国务院十部委联合发布《创业投资企业管理暂行办法》后，创业投资管理逐步规范，为创业投资引导基金发展提供了空间，按照“政府引导、市场运作”的思路，各级政府开始通过设立创投引导基金来支持设立创投类企业，进而由创投类企业通过市场化方式投资创业公司，投资对象从项目转移到基金，在这其中，政府扮演的是“职业投资人”的角色。

而此次的引导基金，政府又向后退了一步，仅通过协议来约定引导基金的投资方向符合国家的政策目标，母基金的募集、管理以及后续参股子基金的运作则由专业的母基金管理公司负责。