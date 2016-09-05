日本为什么没有“滴滴出行”

【东瀛视角】

近藤大介

立秋将近，我从东京起飞，历经四个小时航程，抵达北京首都国际机场。上一次来北京，机场大厅墙上的大型广告牌还是“中国人寿”，这次换上了“滴滴出行”的广告。对于我来说，这家公司还有些陌生。

之前，飞机上坐我旁边的中国女性听我问她这家公司是干什么的，吃惊到目瞪口呆，说道：“你真的不知道这家公司吗？”她接着说自己手机里也装了这个应用软件，于是打开APP为我解说起来。尽管如此，我还是感到很奇怪，这项服务在日本尚且没有推广开来，为什么这家新兴企业已在北京机场最醒目的位置打出了大型广告牌？然而，在接下来两周的中国之行期间，我深切感受到“滴滴出行”、“神州”、“优步”、“易到”等打车软件给中国人生活带来的革命性的巨大变化。

实际上，就在我此次北京之行临出发的当晚，我在东京想打一辆出租车，却费尽了心神。出发当天的凌晨两点过，我终于忙完工作，从公司回到家。等我收拾完两个行李箱，无疑要到天亮了，而我去北京的航班是早上9点10分从羽田机场出发。

熬夜之后，可以在飞机上补觉，这一点我尚且可以忍受，但问题是要如何赶到羽田机场去。按照以往的惯例，我会推着行李箱到最近的车站去转乘电车，但这次实在是太累了，我担心身体吃不消，引发贫血。这时，我想起东京出租车公司最新推出的“羽田机场接送一口价服务”。东京出租车的起步价，2公里以内是710日元（约合人民币47元），价格昂贵，一般民众坐不起。由于出租车公司的经营日渐困难，为了适应当前游客增加的趋势，开始实行一口价服务，即羽田机场和东京都中心地区之间的士费统一不打表，比平常打表计价要优惠10%左右。

我立马在网上搜索了该服务，从我居住的地区出发，加上高速公路过路费，合计需要8500日元（约合人民币557元）。比坐电车贵很多，但是比起劳累伤身还是划算得多，所以我决定这次下血本打车。

要想享受这个“一口价服务”，首先必须在网上注册成为全国统一的出租车会员。但是，足足花了30分钟，我还是没有完成注册。有时是因为遗漏了部分填写项目，提交不成功；有时候好不容易填完整了，又返回要求重新填写。如此反复几次下来，把我折腾得疲惫不堪。我不禁产生疑问：有必要如此详尽地提交个人信息吗？最终我放弃了注册。

无奈之下，我开始查询东京大型出租车公司的电话号码，一个接一个地打过去。第一家公司回绝了我，说:“今天去往羽田机场的出租车都预约满了。”第二家公司回复我：“清晨这个时间段正好是夜班出租车和白班出租车司机交班的时间，因此无法派车。”预约再次失败。最后第三家公司终于在电话铃声响了无数遍后接听，工作人员答复我可以派车。早上来接我的司机告诉我：“因为清晨是司机熬夜后交班的时间段，所以出租车公司只会派我这种新来的司机出车。”

在经历这些遭遇之后来到中国，一到达北京机场，首先映入我眼帘的就是这家新“出租车公司”的广告，这不得不让我倍感惊讶。结果，在中国短短两个星期的行程，我共使用了13次“滴滴出行”。只要一通电话，车子随叫随到，而且车内整洁干净，司机热情亲切，不仅能准确到达目的地，费用还比出租车便宜大约三成。而且中国还出台了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，自2016年11月1日起施行。中国的这个打车系统确实方便。

平常，日本人一向自负本国是世界上数一数二的服务业大国。但在日本却没有“滴滴出行”，如果要乘坐出租车从家里出发去机场，需要经历我上文所述的诸多麻烦。这次，我回到日本之后才知道，类似于“滴滴出行”这样的系统，起源于2009 年开始在美国洛杉矶推行的“优步”软件，现在该软件已经作为新的市民出行工具，在美国和欧洲广泛使用。

那么为什么日本没有推行这项服务呢？

我认为首先是因为人们认为没有必要，人们觉得在日本，出租车已经足够多了。上文中我也提及过，在日本人的意识里，“出租车=昂贵”的观念已经根深蒂固。所以普通百姓只要腿没有骨折，一般情况下是不会打车的。

其次，是由于出租车行业强烈反对引入该软件，因此遭到交通监管部门即国土交通省（相当于中国的交通运输部）的禁止。在日本，无论是哪个领域，一旦有新生事物进入，立刻会遭到该领域的“既得利益者”的强烈反对。

比如，现在被人们视作笑话的一个例子。上世纪70年代，当黑猫宅急便刚刚开始快递服务时，掌管了日本全国邮局的邮政省等机构对这些快递从业者大肆批判，称他们是拿走他人行李的小偷。同一时期，7-11便利店也刚开始运营，而当时的百货公司晚上6点就关门停业了，他们宣称：“营业到深夜11点的便利店，成了不良少年徘徊聚集的场所。”但是现在，很难想象日本人的生活当中没有黑猫宅急便和7-11便利店会是什么模样。黑猫宅急便去年合计运送了超过13亿个包裹，而7-11便利店在日本全国已有18860 家分店。这些都是新型服务模式带动新产业的好例子。

在20世纪70年代的日本，上演了一场新型服务模式带来的“生活方式革命”。如今，类似的革命在中国风头正劲。此外，当前是一个智能手机的全盛时代。中国政府正在推行的“互联网+”政策，蕴藏着巨大的发展潜力。

服务的真谛在于“我好你好大家都好”。像“滴滴出行”这种服务模式，不仅满足了打不到车的乘客，也给众多苦于寻找就业机会的年轻人提供了大量的就业市场。就连“滴滴出行”的CEO程维，不久之前还是一个不为大众所知的普通青年。对于中国的年轻人而言，这是一个振奋人心的信号，让他们怀揣着自己总有一天也能成功的希望。

明年，当我再次访问中国的时候，不知道“互联网+”政策又会给中国带来什么样的变化呢？