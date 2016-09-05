王鹏： “互联网+”时代体育营销战略让棒球根植中国

8月19日，北京华贸中心26楼。帅气而又儒雅的MLB(美国职业棒球大联盟)中国代表处高级总监王鹏穿着一身棒球服出现在记者面前。作为全面负责构架MLB美国职业棒球大联盟在中国的整合营销策略和数字媒体的负责人，聊起棒球与美职棒中国的“互联网+”体育营销战略，显然这是让王鹏最兴奋的话题，话匣子瞬间被打开，一份热爱和一种职业惯性让他的思路非常敏捷而开阔。

“眼下就是中国棒球最好的年代。天时、地利、人和。”王鹏感慨，中国体育产业近几年发展迅速，2014年10月，国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，提出了体育产业5万亿元的发展目标。巨大的政策红利也是MLB没有料到的。

资料显示，在世界体育产业市场份额中，棒球产业占到12%，是篮球和F1赛车的总和。其中，美国棒球产业最发达，超过50%的美国人参加过棒球运动，2015年MLB年产值接近百亿美元，位列美国四大职业体育联盟第二位。

而今，中国也站在国家体育产业发展风口上，在王鹏看来，假以时日棒球运动必定能够释放出巨大的能量，成为中国人喜爱的运动。MLB进入中国10年，棒球粉丝悄然间已达数百万。尤其是年轻的中产阶级群体，已经成为中国棒球运动的主力军，这是让王鹏感到欣喜的。

作为一位从事营销行业长达15年的体育营销专家，王鹏是MLB美国职棒大联盟在中国的核心团队成员之一。就读于意大利UWC世界联合学院以及北京大学时，就是高材生，并因为在北大学生会表现突出，参与策划北大百年校庆等很多活动，让尚未毕业的他就被当年蓬勃发展的联想集团看中，毕业后免面试直接进入联想集团。

王鹏的市场推广和体育营销功底，也要感谢7年联想集团的事业部产品营销经验、海外大区销售营销经验以及品牌推广部的品牌管理经验。2004年，王鹏因为意大利留学经历，被联想派驻到意大利都灵冬奥会负责项目管理。联想冬奥会都灵项目获得了2006年全国五一劳动奖章团队表彰。之后，王鹏加入到全球最大的矿业公司必和必拓，主持了2008年北京奥运会“金镶玉”奥运奖牌的设计和发布以及制作工作。后来，又就职于NBA中国。

不论是奥运会严谨体系，还是NBA专业化营销、专业化的管理、专业化的赞助商服务的实战经验，这些经历，都使得王鹏进入MLB后，工作起来更加游刃有余，带领市场营销团队形成独特有效的棒球体育营销思路。

2016年，王鹏牵头完成了MLB美国职棒大联盟与乐视体育战略合作伙伴的谈判，首次将MLB全年125场高清正版赛事引进中国大陆、香港和澳门地区。围绕核心赛事直播IP，王鹏领导MLB整合营销团队同乐视体育一起构建了4屏合一（手机，电视，PAD，电脑）的生态系统。

MLB看好了乐视体育“四屏合一”的终端入口和“互联网+”的思路，可以在移动端入口、互联网端入口、甚至家庭入口和超级电视的入口，形成一个棒球生态链。 这些粉丝通过网络社区与弹幕等形式在收看直播的过程中参与互动，并访问乐视体育商城最终达成对MLB特许商品的购买，形成生产链的闭环。

为了给粉丝们提供更好的观赛体验，MLB也不惜血本，与中国电信合作，投入了上百万美金为乐视体育直播专门构建了一条越洋光纤，从美国横跨太平洋直通乐视体育直播室。这种专线VIP待遇在中国体育直播领域是罕见的。

与乐视体育合作之后，有效地放大了粉丝数量。从4月份正式播出MLB棒球赛事至今，全明星赛平均每场赛事的在线观看人数已经突破110万，这个数字远超出MLB之前对整个赛事的预期。到现在为止，共播出50多场比赛，总观看人数已经达到3000万。乐视体育MLB粉丝俱乐部也迅速增长到10多万人。

“中国真的不是没有棒球球迷，只不过是以前没有机会给球迷呈现更多全球最高水平的MLB赛事直播。”王鹏有些激动。乐视体育在赛事直播中，从弹幕看到非常多球迷的心声，跟粉丝越来越近，这是MLB最愿意看到的结果。

今年，MLB与乐视体育达成战略合作之后，大型时尚体育真人秀《MLB一球成名》进入第三季，在全国15城市最时尚的地点同时展开，达成了时尚与体育结合的完美融合。此前，2014年，MLB与乐视体育首次推出《MLB一球成名》，节目一上线立即引发广泛关注，累计11万人报名参加。在250天时间里，MLB线下各项活动影响人数达358万人。2015年，这一节目再创营销巅峰，吸引张靓颖、林依轮等明星担任中国棒球推广大使。

乐视体育看中了MLB在普及层面的有效性，专门辟出宝贵的广告时段，推广《MLB一球成名》的胜利者，每一个孩子拍成一个片子，片子当中有家长点评、来自各方的鼓励、平时打球的风采。更多的人参与到棒球运动中来。MLB目前在中国已经有了倍数级增长的粉丝球迷。

真正让王鹏感到兴奋不已的，恰恰就是在做体育产业、做体育营销过程中，培养越来越多粉丝的过程，从无到有，乃至以后这些粉丝一直在跟着他，同呼吸、共命运，有共同的爱好，并且在看比赛、打球赛的过程中，参与各种MLB的消费，MLB生态圈在中国大地正逐渐生根发芽 。