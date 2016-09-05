神秘中植系的大动作 宇顺科技资本运作显露残局

经济观察报 记者 刘创 *ST宇顺（股票代码：002289）今年不能继续亏损了，否则明年将面临被迫退出A股市场的窘境。为此，它决定把子公司雅视科技以约2.35亿元卖掉。

今年上半年，*ST宇顺归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿，其中，子公司雅视科技的净利润就亏损超过1亿。

这是一场失败收购带来的恶果。2013年，*ST宇顺以14.5亿元收购了以生产和销售显示器、触摸屏为主营业务的雅视科技，期望雅视科技能给宇顺的业绩带来提升。但雅视在接下来的两年里并没有达到预期的业绩，而*ST宇顺的亏损也日益严重。

2014年与2015年，*ST宇顺的归属于上市公司股东的净利润分别亏损3.27亿元和10.98亿元。今年5月，已经连续亏损两年的*ST宇顺，被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“宇顺电子”变更为“*ST宇顺”。

这意味着，如果*ST宇顺今年继续亏损，*ST宇顺的股票将在明年暂停在A股上市。而止亏保壳则成为*ST宇顺新任控股股东中植系及*ST宇顺新任高管层的重要目标。

收购来的苦果

“提高公司的业绩是管理层的首要之重，”*ST宇顺董秘办人士向经济观察报表示，公司管理层今年将通过售卖重大资产和寻找其他可能的途径来提高*ST宇顺的业绩。

如今要被售卖的雅视科技，是*ST宇顺在2013年以14.5亿元重金买来的。被*ST宇顺收购前的雅视，有着较为可观的利润。2012年与2013年前六个月，雅视科技分别实现净利润约6200万和3700万。

相比之下，*ST宇顺的盈利能力远远落后于雅视科技。自从2009年上市以来，*ST宇顺盈利最多时是上市当年所实现的净利润为3500万元，从那以后便开始走“下坡路”。2012年，*ST宇顺净利润亏损1.25亿，在2013年则以约800万的微利避免了被特别处理（ST）。

在这样的窘境下，*ST宇顺希望通过收购雅视扭转自己的财务状况。2013年8月30日，*ST宇顺拟以发行股份及支付现金的方式，合计作价14.5亿元购买雅视科技100%股权。而当时的雅视科技净资产约3.1亿元，*ST宇顺对雅视科技的收购溢价约11.4亿元。

交易过程中，雅视科技原大股东林萌做出了雅视科技在2013年至2015年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不少于8300万元、11800万元和14160万元的承诺。若没有达到承诺目标，林萌需进行相应赔偿。

如此的业绩承诺，显然对*ST宇顺有着极大的吸引力。

但事与愿违。被*ST宇顺收购后的第一年，雅视科技实现净利润7273万元，在这之后便由盈转亏。2015年，雅视科技的扣除非经常性损益后净利润亏损约4766万元；今年上半年，更是亏损超过1亿元。

根据*ST宇顺财报，*ST宇顺认为平板显示屏和触控产品的需求放缓和行业竞争加剧是导致公司出现亏损的一大原因。事实上，在公司管理、业务上，*ST宇顺也曾出现问题。

2015年11月，*ST宇顺收到深圳证监局的整改通知，认为*ST宇顺存在对雅视科技管控薄弱、部分信息披露不规范、财务核算不规范等三大问题，并要求其整改。

而在*ST宇顺的2015年报中，会计师事务所出具的审计报告也对*ST宇顺应收账款过高、雅视科技子公司万盈(香港)科技的代收代付业务的合理性提出了保留意见，认为*ST宇顺在现金流上存在较大风险，且万盈(香港)科技的业务存在不合理性。

拖延中的补偿承诺

*ST宇顺在收购雅视科技时，雅视科技原大股东林萌曾对雅视科技的业绩进行承诺。然而当需要林萌履行自己的承诺时，他却屡次无法兑现。

2014年，雅视科技实现扣除非经常性损益后的净利润约7272万元，没有达到承诺业绩目标的11800万元。按照协议，*ST宇顺将以1.00元的价格定向回购林萌2014年度应补偿股份数906万股，占公司总股本的比例为4.8511%。

当时林萌本应持有*ST宇顺约1380 万股股份，而他却在2014年6月将其中的1300万股质押给了银行，其质押的理由是“因自身财务安排”。这一行为直接导致了*ST宇顺无法顺利实施回购。

在林萌对2014年的业绩补偿尚未实施情况下，*ST宇顺董事会却在2015年6月发布公告，提出了变更林萌补偿方式的申请。其核心内容是林萌的盈利承诺补偿由之前的由逐年计算补偿变更为三年累积计算补偿，这意味着林萌对*ST宇顺的补偿可以延迟到2016年。

该项提议后在2015 年第四次临时股东大会上得以通过。然而，实际上参与这次表决的股份只占到了公司股份总数的16.9721%。*ST宇顺仅以不到公司总股本五分之一的投票比例，便通过了延迟林萌进行业绩补偿的决定。而绝大多数股东的意志，都未得到体现。

2015年，亏损了约5300万的雅视科技仍旧没有达到1.42亿元的盈利预期。三年累计下来，雅视科技累积实现的净利润约10935万元，只达到承诺利润数额 34260万元的31.92%。

就在林萌需要进行业绩承诺补偿的时候，意外再出。今年4月，林萌申请变更业绩承诺补偿方案：林萌提出扣除2015年度雅视科技为负的影响，只计算前两年完成的利润，如此计算其累积业绩承诺实现率约为46%，要求*ST宇顺只回购54%的股份。

这一次林萌的要求并未被通过。此时的*ST宇顺，已不是去年的*ST宇顺。原董事长魏连速在2015年12月辞职后，*ST宇顺开始由中植系掌控。

珍贵的壳资源

去年12月，原*ST宇顺董事长魏连速将占总股本3.49%的股份转让给自己旗下的一个空壳公司，再将该空壳公司100%的股权转让给了中植融云。同时，魏连速将占*ST宇顺总股本10.48%股份的表决权不可撤销地委托给了中植融云。

如此一来，中植融云便相当于拥有了*ST宇顺13.97%的表决权，成为控股股东。中植融云的股东为中海晟融（北京）资本管理有限公司，*ST宇顺的最终控制人为解直锟。将股权委托给中植融云后，魏连速在去年年底辞去了董事长的职位，而今年上半年*ST宇顺的多名董事，以及财务总监、董秘和合作的审计机构都进行了更换。

相关分析人士称，技术出身的魏连速在资本运作方面的经验并不丰富，经营不善后或让魏心生退意，以至选择将股份交给有丰富资本运作经验的中植系。

而中植系接手*ST宇顺的意图，目前还并不清晰，卖壳、借壳入主都有可能。分析人士称，中植系旗下的企业中，并没有与液晶显示屏行业相关的公司，中植系注入资产，增加持股比例的可能性并不大。而以中植系的资源而言，找到合适的买壳方难度并不会太大。

但无论中植系的目的是卖壳还是自己经营*ST宇顺，首先要做的都是保壳。

今年上半年，中植系动作连连。除了更换*ST宇顺的董事、财务总监、董秘和合作的审计机构外，还计划要求林萌以现金补偿方式实现之前的补偿承诺。最近更是以断腕的决心，以2.35亿元低价售卖3年前收购的雅视科技。

*ST宇顺董秘办人士向经济观察报记者表示，公司最近连续两年亏损，无论对于公司还是投资者都关系重大，公司管理层将此放在工作重心的首位。而无论是在现有业务上进行一些新的运作，或是开辟新的领域，都存在可能。