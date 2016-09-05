【中国历史东与西】

李冬君

悲剧是对神和英雄的模仿

古代世界的历史，多是口碑的，以诗歌的方式传诵着。

从诗的方面来看，诗是史诗；从史的方面来看，史是口述史。而历史，讲述的是神和英雄的故事。然，历史的主体——英雄，尚未觉醒自我意识，多半被借为神之工具，或为命运的载体。

荷马史诗就是如此，经过了两百多年的流传，终于在雅典结集。结集意味着史诗时代终结，英雄的故事作为民族精神已然成型。

史诗没有结集于王国，而是结集于城邦，这是希腊人的幸运。成于具有民主思想的僭主庇西特拉图时代，使史诗也隐隐而有某些僭主的特征。史诗中，作为王者之王的阿伽门农，还够不上一个专制君主，他充其量不过是个享有王的名义的僭主，他的形象里，多少有些庇西特拉图的影子。

而阿卡琉斯对僭主阿伽门农的反抗，则颇有几分像梭伦。据说，梭伦对僭主庇西特拉图的意图早有觉察，他告诫人民不要放权，要与独裁者作斗争，而人民对他的忠告却置若罔闻。

也许，这出于雅典人的政治本能，他们宁要僭主，也不要救星，宁愿听从僭主的欺骗，也不接受贤人的良言，因为，僭主毕竟德行有缺，要依赖人民的支持，才能获得政权。梭伦功高盖世，他解决了国家的经济危机，为人民建立了法治，人民对他的报酬唯有授权，然而，他没有接受人民的报酬成为独裁者，反而放弃了权力。于是，人民对他敬而远之，因为他不需要人民的支持。而僭主则与人民做交易：你给我权力，我给你福利。事实证明，雅典人并非如梭伦所痛斥的，集体行动起来比鹅还幼稚。

绝望的梭伦，置剑与盾于户外，示与政治绝缘，悲愤恰如阿卡琉斯一般。然而，雅典人民并没有背叛他，一直遵从着他的法典；僭主庇西特拉图虽然独裁，但正如阿波罗神谕所示，他做得并不算太过分。梭伦本来就是诗人，无论其作为自由的歌手，还是民主的先知，他在本质上都属于史诗类型，就如同雅典为荷马史诗结集一样，雅典也为梭伦法典盖棺论定。

在历史的进程中，自我意识觉醒的雅典人，已不再以口碑方式传诵历史，也就是说，他们不再创作史诗，因为他们发现自己就是历史的主体，他们不应该仅仅传诵神和英雄的故事，而应该模仿神和英雄的行为，像神和英雄那样创造自己的历史，这样他们就从史诗进入了悲剧。亚里士多德《诗学》第六章，给悲剧下了定义：悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿。“模仿”二字，抓住了悲剧的本质。首先，诗人在模仿，模仿神和英雄的理念；其次，演员在模仿，模仿神和英雄的行为；最后，观众也模仿，模仿演员演出的文明和历史，并通过对演员模仿的模仿，向神和英雄学习。

史诗一旦结集，传诵便失落其意义，于是，戏剧的模仿便取而代之。模仿者在历史的能动性方面更为积极，他们不仅是历史传承者，还是历史演示者和参与者；他们不仅是历史的载体，还是开创历史的主体；他们不仅再现历史，而且关注现实。

用悲剧精神开启法治理性

“悲剧之父”埃斯库罗斯，前525年，生于雅典，比孔子小26岁。

他是一个伟大的诗人，可他却更珍惜战士的荣誉，因为他还是一名真正的战士。前490年，他参加了马拉松战役，十年后，他又参加了萨拉米斯湾海战和普拉泰亚战役，在与波斯人的战斗中，他负过伤，被人抬下了战场，这一为自由而战的经历，产生了一部悲剧：《波斯人》。以此悲剧，他第一次获得了作为诗人的最高荣誉，以至于他生前便为自己留下了这样的墓志铭：

雅典人埃斯库罗斯，是欧福里翁的儿子，他躺在这里，杰拉的麦浪拥抱他，马拉松平原赞美他，称他是英勇的战士，长头发的波斯人将他牢记在心里。

他在《波斯人》中，大声疾呼：前进呀，希腊的男儿啊，快去救你们的祖国，救你们的妻儿，救你们的神殿和祖先！自由本于天性，民主弥足可珍，雅典人决不会向专制或暴君投降。在悲剧《阿伽门侬》里，他宣布：向恶棍摇尾乞怜，不是人的天性，还不如死了，也强于忍受被暴君统治的命运。

60岁时，雅典上演了他的悲剧《普罗米修斯》。剧中普罗米修斯，盗取天火，照亮了人类理性，将昏睡在宙斯权威下的人类唤醒。他蔑视那些看不起人类的神，相信人类在真理和知识方面也会成为神，而宙斯对人类的禁锢，适足以证明他害怕人类的理性，害怕人类终将超越神。他预言，将产生一个推翻宙斯的神，这秘密就握在他手里。他不怕宙斯，因为他是命运的先知，他称宙斯的追随者为小厮：

那么你就向你的主子致敬，祈祷，永远奉承他吧！我却一点也不把宙斯放在眼里！

他打算怎样就怎样，就让他统治短促的时光；因为他在神中为王的日子不会太长。

大约过了五百多年，忍受了无数苦难，普罗米修斯还守着那个秘密。他这样做，是为了要保护人类，因为宙斯曾试图毁灭之，而人类还很幼稚。他相信人类终将成熟起来，届时，会出现一个如日中天的英雄时代。在那个人类崛起的英雄时代，神将与人类和解，而英雄也将把他从束缚中解放出来。人类终于自立，他是多么欣慰！现在他已无须守着秘密，他只是在等待，等待那个命中注定的英雄到来。

赫拉克勒斯来了，他用箭射落了恶鹰，用棒打碎了镣铐。获救的普罗米修斯终于说出了秘密：让雷电之神宙斯不要同海神忒提斯结婚，因为命运女神告诉他，忒提斯的儿子将比父亲更强大，不论他的父亲是谁。于是，宙斯将忒提斯许配给希腊英雄裴琉斯，他们的儿子就是希腊人中最伟大的英雄阿卡琉斯。

普罗米修斯自由了！他的自由并非来自宙斯，而是来自人类；他的肉体不再被恶鹰撕裂，他的生命从此不再忍受死而复生的轮回。人类知恩图报，马人基戎愿代他下地狱，这是一种超越了神的人类伦理；人类开始认识自己，在神造的灾难中，人类理解了命运，把命运转化为法律。当他走下高加索山时，他的手腕上，铁铐仍坠挂一块山石，这不是他屈服于宙斯的标志，而是表示他尊重人类的法律。

普罗米修斯毕竟是个偷盗者，不仅触犯了众神意志，而且违背了人类法律，不管他如何正义，他都必须如遵从命运一般，接受法律的惩治，一如后来苏格拉底的理念，置生死于度外，无条件服从法律。

人类解放了神，这是何等高昂的悲剧精神！神为人类作了守法的榜样，显示了何等尊贵的理性！在普罗米修斯的生命里，狄奥尼索斯的自由精神和阿波罗的法治理性，何等完美的融为一体！

人与神和解，宙斯与普罗米修斯和解，在和解中，人类进入英雄时代。“普罗米修斯”的意义，在于它揭示了“受难与服从”这一悲剧式的真理。“服从”，有两种意味，一是外在向度的权力之意味，在革命与法治之间，普罗米修斯“服从”法治；另一是内在向度的境界之意味，从普罗米修斯，到苏格拉底，还有耶稣，他们的“服从”都转向内心的律令，人性的境界之蕾已然开启，埃翁叹曰：在怅然愁思中，我吞食了我的心！

走向弑父的民主制的悲剧

人类拯救了神，那时候，人就是神，神在大地行走。

然而，自由行走的雅典人，却从命运之巅茫然地迷失了。

伯里克利宣称，公平交易与同情、怜悯只对个人，不适用于国际。他使民主登峰造极，同时，也将雅典引向帝国主义，而帝国主义，潜移默化，腐蚀了民主制的道德根基。

繁荣的雅典，财大气粗，用金钱来发展民主，为了吸引贫民参政，他大搞财政补助，使民主一度具有了“伯里克利的面貌”，但他决不会当僭主，因为他是自由民主的信徒。用财政补助民主，受到有识之士批评，而广大贫民却为他欢呼。

他品行高贵，一如梭伦，而手腕却好似僭主庇西特拉图；他在理性上，虽然捍卫了贫民的政治利益，而他天生的贵族气质，却使他在生活的品味上，与贫民背道而驰。贫民敬重他，却与他保持着距离，正所谓“敬而远之”，而那些野心家们，则利用这一距离，对他发动袭击。

他用来对付盟国的策略，被他的政敌仿效来对付他自己；他的所作所为告诉人们，民主是可以相对的，而策略也不妨高于原则，国家利益就是真理。他的帝国主义，调动了雅典人阴暗的集体无意识，既然他能以国家利益实行帝国主义，反对他的人又何妨以国家利益大搞阴谋诡计？他过分强调国家利益，忽视国家正义，反而动摇了立国根基，过分溺爱民主，反而伤了民主制的元气。

雅典成了帝国，在金子的碉堡里，成长起来的雅典新生代，犹如末世王国子弟，有野心，而缺乏实力，追求时尚，却抛弃历史，好弄权术，全然无视正义。对他们来说，前辈英雄，已是过时人物；而当代英雄，则舍我其谁？他们夸夸其谈，沉湎于精致优雅的小鬼计，对于真理，却提不起兴趣。这些浮华子弟，成了好战分子，他们内里空虚，却自以为强大无比，他们自命天骄，生来就要不可一世。

在他们眼里，伯里克利已经过时，只能当作他们的靶子。他们撵走了他的朋友，还让他的情人出丑，他们在雕塑家的行径里找他的岔，还有他的儿子也攻击他，而他本人，开战不久，就染上了瘟疫，在瘟疫中，他无声无嗅，孤独地死去。在新生代的野心里，暗含了一种“弑父”的文化情结。“弑父”情结，神话有之，源于宙斯，它在希腊文明的集体无意识里，形成了强大的暗示；而现实中，则有伯里克利之子对父亲的恶毒攻击，还有那个不问青红皂白，无论如何要将父亲告上法庭，让父亲为那犯罪的仆人偿命的游叙弗伦的故事，而诗人则将神话与现实综合起来创作了雅典悲剧。

这诗人，就是索福克勒斯。索福克勒斯也曾忘情于民主政治，而伯里克利却劝他写诗，因为时代不同了，诗人的理想主义与政治不相宜。索福克勒斯憎恶僭主和君主，拒绝到宫廷做客或演出。

他在悲剧中宣言：你是国王，可我们有着同样的发言权，无论如何应该平等。

可他后来，又反其道而行之，竟然反对民主制。这一倒行逆施，使人不禁要问，究竟是他出了问题，还是民主出了问题？反对专制固然需要勇气，而反对民主更能考验自由的本质。

伯里克利已经死了，而他索福克勒斯还活着，坐在民主法庭的被告席上，他妥协了，声称自己反对民主，是“迫不得已”。真理稍息了，他才没有先于苏格拉底，在民主的祭坛上，作悲壮的烈士。

索福克勒斯与埃斯库罗斯相隔约二十年，却恍惚如隔两世。埃翁立命于希波战争，那时雅典人为自由而战，是一个英雄的时代；而索翁适逢伯罗奔尼撒之战，“过度”的雅典人，已盛极而衰。当年的诗人，而今却叹曰：漫长的岁月，经历了多少伤心事，何处觅欢乐？到头来，惟有一死了却。

与埃翁的墓志铭相比，索翁的绝命诗可谓悲苦之至。英雄时代，诗人成为真正的战士，为自由而战。而索翁处于帝国时代，为帝国而战，诗人已成累赘，追逐国家利益，已不再需要诗意，而要像商人一样算计。新生代讲究实际，他们不仅嘲笑父辈的英雄主义，而且比父辈更加工于心计。

他们总是从宙斯那儿得到启示，要把父辈打入地狱，现实中就有这么个例子。

那个自以为敬神的游叙弗伦，他去法庭告了自己的父亲，因为仆人杀死了另一家奴，他的父亲命将凶手缚住，投入沟中，使人去雅典请示，要以神旨来处置，使者未返，凶手已冻饿而死。

于是，游叙弗伦就独自到法庭来告发父亲，不经意的，便与苏格拉底相遇了。他对苏格拉底说：现在我父亲和一家人都怨我，因我告发父亲杀人。苏格拉底大吃一惊：你胆敢告你父杀人？那你一定最了解神。他顿时踌躇满志：啊！苏格拉底，我对于神若无正确的知识，便无异于众人了。

听了这话，苏格拉底便请教于他，有关敬神的知识。他说：敬神是如我所为，告发自己的父亲，如果他犯杀人罪；我所为正如神之所为，――如宙斯之于克罗诺斯，克罗诺斯之于乌喇诺斯。大家承认宙斯是最公正的神，对于宙斯因其父噬子而缚父，其父也以类似的原因肢解乃父，从来就没有异议。而我父作恶，我告发了他，他们却恼我。苏格拉底说：来，亲爱的游叙弗伦，现在请指教我，使我益智。对此，你有何证据，你如何能证明，诸神认为此人死得冤枉，为子者因此而告发父亲就做得对？

此为新生代一例，却有代表性，将父亲告上法庭，以满足其一鸣惊人的野心。那伯里克利的儿子也是如此，他无法超越父亲，就用一纸将父亲送上了法庭。

打倒伟人，推翻父亲，这时尚，同瘟疫一起流行。而他们的依据，却是神话，他们的信念，来自最高的神。雅典摇摇欲坠，斯巴达本不足惧，瘟疫也会过去，问题出在了文明的根基。

在古希腊神话中，文明从一开始就带着“弑父”的胎记，而雅典的法治却来源于父系的权力，是一种“毋过度”的父权的合法形式，根植于神话的“弑父”冲动，无疑会使法治决堤。

苏格拉底不喜欢神话故事，从根本上否定了“弑父”之神。于是，就有个藉藉无名的少年，将他告上了法庭，说他自称是神的创造者，要创立新神，不信旧神，教坏了雅典的年轻人。为了维护旧神，这少年向苏格拉底提出了公诉，并因此而留名：迈雷托士。

少年与父辈有代沟，神话与法治有鸿沟，苏格拉底以理性诘问神：神如“弑父”，怎成其为神？神如乱伦，怎做人的摹本？问题不在于神，而在于人，是人将原罪推诿于神，从而玷污了神，而他——苏格拉底要拨乱反正，使神话之众神，重归于美、善、大的本色，而为人之最高摹本。

而那少年尊神，是要在神的名义下来实现其野心，他们不愿担待父辈的命运，而要直接受命于神，新生代的民主，就含了这种“弑父”的情结，苏格拉底反对民主，也许就由于此也？

（作者近著《青花里的乡愁——关于瓷与茶的美学日志》四川人民出版社）