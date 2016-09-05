国内外服务机器人差距较大 企业正走海外市场

经济观察网 李方友/文 服务机器人大潮席卷而来，但海内外行业仍有一定差距。海外市场，48个国家都在做服务机器人，其中25国已介入全球领先地位，其中以美国为首，主要为军用和医疗市场；德国以工业制造机器人见长；日本与英国，则服务机器人较强，而韩国，当属娱乐教育型机器人较为著名。而在国内，服务机器人作为高精尖技术产业，近两年正成为资本与技术焦点，但与国际相比发展仍然弱小，诸多问题正阻碍服务机器人商业化进程。

成本问题制约商业化步伐，目前的技术达到实用还有很多路要走。尤其人形机器人，目前代表全球最高水平的本田阿西莫和波士顿动力的Atlas机器人，其造价也需百万美元级别，仍处实验室状态。相比国外，国内服务机器人也大多处于实验室状态，在实验室阶段，一个样机的成本造价几十万、甚至上百万都很普遍，但作为产品推向市场，其性能是否稳定、成本是否可控成为关键因素。就国内优秀科研单位来看，诸如哈工大机器人，其导购机器人市面价格为27万至28万左右。而用户购买导购机器人以代替人力为目的，这样的价格是不足以节省导购员工资、开支等成本的。最佳价格区间应该再5至8万左右，所以迅速铺开国内市场仍有难度。

同时，海内外消费观差异带来不同的市场培育程度。科技类产品作为新兴事物，国外相对国内接受度更高，用户购买意愿及需求方面，也更愿意试错。用户在够买第一台服务机器人产品时，往往抱有尝鲜的心态，对于产品性能等问题选择适度接受。而在国内，用户往往愿意购买市场成熟的产品。

值得注意的是，国内行业正出现乱象。如果你去查国内注册机器人的公司，数量至少有上千家，但真正拥有自主研发机器人产品并实现销售的企业，却寥寥无几。其中部分企业以做海内外代理为业务，而更多的，往往是经过一番包装来骗取政府补贴的企业。随着近两年政府高层对机器人产业逐渐重视，地方对企业补贴力度正逐步加大。从宏观角度来看，财政补助正助推产业逐渐发展，但微观来看，这也引来部分无核心技术的企业涌入行业，形成行业乱象，造成劣币驱逐良币，排挤了拥有核心技术的企业。为规避行业乱象，艾米机器人选择定位高端市场。目前国内服务机器人行业过热，企业普遍处低端市场，忙打价格战，结果导致产品品质下降，人们会对行业失去信任。待到三年后市场会趋于成熟，包括海外高端机器人产品都将涌入国内，因而，提前布局高端市场对企业具有战略意义。

再来看一组数据，目前中国60岁以上老年人数量已达2.26亿，占总人口14.9%，到2020年将达到17.2%。欧美日等发达国家人口老龄化更为严重，60岁以上人口超过20%。与此同时，西方社会父母与子女分局的社会文化，更带来老年人陪护问题，导致医院、康复机构以及养老机构的健康护理对护理人员的需求量激增，同时人力成本越来越高。可以说，从商用角度来讲，医疗机器人正成为销售蓝海，这也是艾米看好的业务方向。

当下，巨大需求量正催热医疗机器人市场，就医疗服务进行机器人模块化定制，正成为企业新的业务增长点。通常来讲，一台医疗服务机器人可代替医护人员20%的工作量。一方面，作为患者答疑和手术流程安排，另一方面直接帮助病人联系医生以及术后护理事项。另一方面，可以代替部分护士工作，帮助病人测试体温、血压等。同时，导购及迎宾机器人也正在成为海外热点。这类产品多用于海外博物馆，代替解说员及导游，将顾客迎如场馆参观、进行解说、与顾客进行交互问答。2016年4月，艾米机器人作为唯一一家中国企业参加德国工业展，意味着欧美市场的销售渠道基本建立。目前，企业已有部分订单，并形成销售，满足海外诊所、康复中心以及博物馆对服务机器人的定制化服务。但最重要的，无论是医疗还是导购机器人产品，只有做到真正代替人的工作，与人正常交互，才能铺开产品市场。

（作者系杭州艾米机器人有限公司董事长兼CEO）