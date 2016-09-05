双创示范基地建设：五地方政府的三个关键词

经济观察网 记者 宋笛 9月2日，国家发展改革委举行新闻发布会，介绍包括北京市海淀区、辽宁省沈阳市浑南区、贵州省贵安新区、江苏省常州市武进区、安徽省合肥高新区

在内的5个双创示范基地建设的相关情况，值得注意的是，尽管五地的双创基金建设方式各有特点，但“人才”“金融”、“双创载体／平台”三词却成为五地双创基地建设中共有的“关键词”。

关键词一：人才

北京市海淀区区长于军：“着力打造各类开放式创新创业平台”

落实国家和北京市重大人才工程一系列的政策，已经构建成了一个体系，像国家的“千人计划”、北京的“海聚工程”、中关村“高聚工程”，以及海淀的“海英人才”计划等等，像住房、子女入学等等都给予全方位的配套支持。

江苏省常州市武进区常务副区长陆秋明：“强化人才支撑”

深入实施人才强区战略，大力引进和培养科技领军人才、创新创业团队和高技能人才。“十二五”期间累计引进领军型创新创业团队774个，国家“千人计划”58名，“双创人才”85名；每万名劳动力中高技能人才数853人。

安徽省合肥市高新区副主任吕长富：“引人才，集聚核心要素”

依托合肥市的科教优势，着力建设产业、政策、平台、服务“四位一体”的人才生态体系，大力招才引智，目前园区从业人员近20万人，年均增长13%以上，硕士及以上学历人员2万余人，专业技术支撑人才有5万余人，人才总量快速增长，人才结构趋于合理，成为全省高层次人才最为密集的区域。

关键词二：金融

沈阳市浑南区副区长裴希岩：“优化双创融资环境”

从今年开始连续三年，每年设立1亿元双创发展专项资金；成立2亿元的产业引导基金，设立1亿元的风险资金池，目前已有8支与双创工作相关的基金。

贵州省贵安新区管委会副主任李建峰：“抓生态体系，构建双创发展微生态”

截至目前，贵安新区已成功引进了7家基金投资公司和11家科技中介服务机构，设立了赛伯乐基金和贵州省电子商务发展基金，成立了贵州银行、贵安创客银行，引进了省科技厅信息中心科技专家库，实现专家库的共享共建。

安徽省合肥市高新区吕长富副主任：“促融资、优化金融支撑”

通过政府增信，按照“政府引导、市场运作、风险共担”的原则，设计了安徽青年创业引导资金、“创新贷”等一系列支持创新创业金融产品，积极鼓励和支持园区企业通过多层次资本市场融资加快发展。目前，园区上市和新三板挂牌企业数60家，占全市总量的一半。在省股权托管交易中心托管和挂牌的企业近2千家，设立政府双创引导基金和双创孵化引导基金，政府财政累计出资设立子资金12支，资金总规模近百亿元。

关键词三：“双创载体／平台”

北京市海淀区区长于军：“着力打造各类开放式创新创业平台”

一个是建设一批面向专业领域的产业孵化器，产业资本和金融资本在海淀区并举，产业孵化器已经成为海淀创新创业空间的升级版，已经与大产业背景相结合的孵化器当中构建，我们觉得这有利于支撑国家的实体经济发展。第二个是我们鼓励高校、科研院所开放，推出一批创新创业的科研平台，与社会共享。

沈阳市浑南区副区长裴希岩：“发展双创的服务载体”

采取政府引导、合作联建等方式。目前众创空间已经达到27家，孵化器9家，在孵企业和项目2000余个。作为六大双创示范园区之一的沈阳国际软件园，目前集聚企业600余家，吸纳就业超2万人，现已成为中国骨干软件园区十强，在民营创办的软件园中位列全国第一。

贵州省贵安新区管委会副主任李建峰：“创新创业生态在新区已具雏形”

目前，贵安新区已经聚集孵化平台11家，服务机构30家，孵化面积33万平方米，在孵企业393家。

江苏省常州市武进区常务副区长：“建强功能载体”

在区级层面上，我区拥有常州经济开发区、武进国家高新区、西太湖科技产业园、绿色建筑产业集聚示范区四大开发区平台；在企业层面上，拥有众创空间12家、院士工作站19家、国家级博士后工作站8家、各类“双创”载体超过500万平方米。

安徽省合肥市高新区吕长富副主任：“建载体，打造孵化链条”

打造“众创空间-孵化器-加速器”的全程双创载体链条，为处于不同发展阶段的双创主体提供空间载体。合肥高新区是科技部命名的全国科技创业孵化链条建设的示范单位，目前园区拥有各类双创载体48家，孵化团队面积260余万平米，在孵企业3千余家。