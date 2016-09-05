汪永安：中国医疗美容或将进入下半场

2016-09-05 16:04 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

2016年9月2日，由中国整形美容协会主办的“第五届全国微创医学美容大会”在上海开幕。该会议自2012年以来，已经成功举办四届，是医美行业较高级别的跨国学术交流会议。

会上，来自公立医院和民营医院的医疗美容专家、教授分别介绍了注射美容、脂肪移植、乳房整形美容、激光美容、面部年轻化，以及新技术新材料等的最新进展。

中国美容协会副会长、伊美尔（北京）控股集团股份公司创始人兼CEO汪永安作了题为《中国医美下半场》的演讲，回答了大资本注资下医美未来十年的走向等业内关心问题。

以下为演讲全文。

上半场总结（1996—2016）

民营医美机构萌芽

上世纪90年代中期，一批率先富裕起来的人们开始“追求美”。屈指可数的几家公立医院的美容外科，面对日益膨胀的市场的需求，已经力不从心。

民营医美机构雨后春笋般诞生，以八大处整形外科医院为首的公立医院医生开始走穴。与此同时，黄寺整形外科医院的相关培训班，成为医美行业培训机构的“鼻祖”。医美行业专业医生的人才复制，就此开始。

放眼国际。几乎同期，尤其是从1995年开始，美国和以色列的激光设备开始与公立医院皮肤激光中心，建立合作。非手术类的医疗美容项目的国际化合作，逐渐成为常态。

用“不光彩”来形容奥美定，应该是最合适的。从2002年奥美定作为无毒、环保、低排异性的新人造脂肪投入使用和批量生产，到2006年4月，国家药监局撤销了奥美定的医疗器械注册证，全面停止其生产、销售和使用。仅仅间隔了4年。

随后，2000年以色列ESC公司IPL的光子嫩肤及时出现，走进大家的视野。它是利用光子嫩肤仪强脉冲光子产生的光化学作用，刺激肌肤，从而达到消除皱纹和缩小毛孔的治疗效果。另外，它所产生的光热作用可增强血管功能，改善肌肤的微循环。最重要的是，它获得了FDA和CFDA等国内外几乎所有的安全认证。

这些可靠的光子嫩肤设备，首先在伊美尔等民营医院进行了引进，加之公立医院知名医生的加盟，和国家颁布了一系列医疗美容的相关管理办法，对民营医美机构给予了官方的认可……这些利好，成就了民营医美机构的第一次标志性的跨越。

和行业逐步规范化一道，部分民营医美机构实力逐渐增强。

人造美女热

郝璐璐，由伊美尔独家打造的国内第一整形美女。

经过双眼皮、除眼袋、隆鼻子、大小腿及腰部吸脂、提臀、去皱、隆胸等等十几项整形手术后，一位侧面酷似电影明星，身材凹凸有致的鹅蛋脸、丹凤眼、樱桃口的标致美女出现在公众的面前。

以整形亲历者为蓝本的《美女诞生记》在CNN电视台亚洲和国际频道播出之后，便一发不可收拾，美联社、路透社等许多外媒也纷纷参与报道，并把人造美女事件提到了一个新高度：中国女性的巨变！

她的真人案例激发了广大女性求美的冲动，随后，全国各地的“第一人造美女”纷纷诞生。总之，这是医美消费市场第一次被普及化教育。

微整形出现激发大市场

短时间里激发的大量需求，使一些投机者盲目扩张——医生与机构的良莠不齐造成大量的医疗纠纷的出现。

当消费者还出于安全考虑，观望医疗美容的时候，注射手段和肉毒杆菌成为唤醒新需求的有力武器。从爱贝芙到瑞蓝，再从韩国玻尿酸到乔雅登。肉毒素方面，更加安全、简便、舒适的国产衡力和进口产品保妥适平分秋色。总的说来，医美注射类产品的安全性和舒适性都在前所未有地双向提升。

由此，“微整形”概念出现。整个医美行业迎来第二次发展高潮。许多大型机构的资深医生也开始跃跃欲试，希望从“医生创业”中发现更多价值。同时，医生工作室也逐渐进入人们的视野。

资本接踵而至

近年来，中国整形美容产业发展迅速，每年以15%-30%的速度增长。相关机构预测，到2030年中国整形美容行业将达到5000亿元市场规模，并超越美国、巴西等国家或地区。而这个高毛利率、高增长的行业，正被一些“资本大鳄”抢先“截胡”，其或将这一市场核心的资源--高级医美机构控制在自己手中。

很多投资界人士表示，资本更青睐于具有极大的成长性、较高的运营效率、资本利用的效率以及较为规范的公司治理的企业。而在这些因素中，企业的成长性最为重要，目前资本比较看好医美行业的新概念、新产品和新技术。

也是在这场资本的“狂飙突进运动”中，伊美尔和华平的平台梦，逐渐成真。

蛋糕多大 一表便知

市场份额

市场构成

人均消费

覆盖人数

500亿

白（由正规医疗机构正规医生提供的医美服务）

10000元 人/年

500万-600万人

100亿

白+灰+黑

（500亿+300亿+200亿）

5000元 人/年

2000万人

3000亿

白+灰+黑+生活美容及相关

8000元 人/年

3800万人

下半场展望（2016年9月—2030年）

宏观经济对医美的一体两面

经济的中速L型发展趋势与新消费群体的出现，已成持续的常态。L型走势标志着我国经济运行多年积累的“病症”进入治疗阶段。发展速度趋缓后，老百姓的钱袋子也逐渐收紧。对于医美机构而言，单体消费下降，传统意义上的“大单”减少。

宏观上看，转内需的趋势增强，决定了第三产业的占比越来越大。城市化的进程加快，使90后为首的新消费群体，成为各行业积极争取的新客源。一些优质医美机构能否借势起飞，还需要看下面的充要条件。

“互联网+”下的裂变

和其他行业一样，“互联网+”也已经渗入到医美行业。可以说，在宏观和微观的共同作用下，医美行业出现的新氧、美黛拉、更美等“社区+电商”的商业模式，在2014年酝酿，在2015年成长，在2016年开始迎来快速增长期，以低价团购的实惠与案例分享的信任也逐渐被90后年轻消费者追捧。（客单价平均1000-3000元）

而医美消费者最大的问题依然是资讯严重不对称。

每个有求美愿望的顾客都会发现，想了解某个医美项目，往往直接会被搜索引擎带进了某医美机构的网站，随后就要面对无尽的导购弹窗。其实，顾客并不缺少咨询渠道，而是缺少靠谱的咨询渠道，而这必须通过用户之间的真实分享来解决。

也正是这些医美垂直分享社区的出现，使一部分“黑诊所”无以为继。而对于正规的医美机构，却是一个相辅相成良性发展的合作方向。

消费升级下的分层

中国经济经过了35年的发展，这双“无形的手”使消费人群形成了自然的分层。

就医美行业而言，不同地域、不同收入、不同兴趣爱好、不同年龄的消费者对于选择医美机构和医生的需求不尽相同。也就决定了消费升级环境下，要针对“奢侈品”和“高档品”进行区别对待策略。

“奢侈品是区分阶级的需要，而高档品是努力工作的馈赠。”上一次奢侈品市场的爆发，和医美第一次发展高潮一样，是源于中国市场社会“区分阶级”的需要。

而眼下，虽然整体经济在下行，但一方面拉动经济“三驾马车”中的“消费”占据的比例迅速上升，另一方面科技的进步和商品流动成本的下降（比如互联网降低了渠道费用），再加上城市化带来的文化转变等，让大量的消费者可以开始买“高档品”。所以，对于医美机构来讲，要两手抓，两手都要硬。

新技术对医美行业的牵引

医美行业在新材料和新设备的5年小迭代、10-15年大迭代中，完成一次又一次的成长。未来15年，更智能的光电设备和更聪明的新材料，如新的A+肉毒素，带麻醉剂的玻尿酸和3D打印的可降解材料的加入，它们会使消费者在治疗过程中更加安全、舒适，效果会更明显。或许十年内，基于基因检测指引下来进行干细胞的精准医学的个性化的治疗，在医美特别是年轻化方向有大的突破。

咨询师与医生的关系，依然是医美下半场绕不开的重要话题。每位医生都需要一位叫“咨询师”的助手，而且永远会需要。

中国工程院院士樊代明有一个观点“医学不等于科学”，我将它解释为“医学是生命科学，不是纯科学”，其中的人文性更强。医学美容是侧重于为女性服务的医学的分支，其中咨询师的重要作用不言而喻。她们给顾客的感性引导和理性方案，都决定了此次医美客户的质量和后续再合作的可能。

哪种医生适合创业？

在“全民创业、万众创新”的当下，并非所有医美医生都适合创业的。如果你有达标的履历、稳定并持续增长的客群、面对工商税务等不怕麻烦的强大内心，宽大的胸怀和由个人魅力为纽带的稳定团队……那么，恭喜你可以创业。

但之后，相关数据也表明，你依然有70%以上的可能性创业失败。所以，并非欧美那些医生集团、医生独立创业和医生工作室等模式都适合我们，。

医生集团又称为“医生执业团体”或者“医生执业组织”，有多个医生团队组成的联盟或者组织机构，英文名为“Medical Group”。 “医生集团”可能属于医院|集团，也可能是独立的“医生组织”，一般是独立法人机构，以股份制形式运作。

医生独立创业，就像首段所言，他（或他们）不依赖于集团，不依赖于医院，自己与其他合作者一道承担风险。一言蔽之，创业医生是一个复合CEO和CTO多重角色的存在，同时还要独立面对的战略抉择、人员分配、工商税务，医疗纠纷。

医生工作室，实质上是医生从“多点执业”到“自由执业”的第一步。医生借助成熟医美机构的各种资源与精进医术给乙方的分成形式。这种合作是双赢，更是符合目前医美行业现阶段发展的。伊美尔和新氧将共同建立医美医生创业基金，双方及各自投资人斥资20亿，打造200-500间医生工作室，以积极的探索姿态，应对变化的市场和环境。

资本市场与医美行业的机会结合点

必然还要提到资本。

参股韩国ID健康集团并合资在华成立公司；发行股份及现金收购伊尔美港华医院80%股权；与大股东合资成立50亿元医美投资基金；医美基金战略投资“更美”APP；医美产业基金以5.7亿元收购11家医美医院及诊所……以上是苏宁环球近期发布的多个关于投资并购的公告。

无独有偶，恒大健康和朗姿也斥巨资布局医美市场。因资本的大量注入，医美行业模糊经营的历史诟病被逐渐规范化、透明化，可以说是资本让医美机构的价值被第二次发现。硬币的另一面，是一些非财务资本的“搅局”，短视的突击入股，在一定程度上也加大了行业的浮躁。

我把医美行业的发展比喻成“一个又一个坑连起来的光明”，这不是一个人人都能“秒懂”的行业，但确是一个隐形成本很高的行业。所以，如果对行业缺乏了解，贸然注入资本，可能就有为之前每个坑买单的风险。还有一个冷峻的事实。大资本们的雄心与现实还是存在一定距离：一边是60%-70%的毛利率。可谓“丰满”；另一边是10%-0的净利率，却是“骨感”。

新的营销游戏规则

游戏规则变了。

魏则西事件后，医美行业的“百度竞价”历史已经翻篇。取而代之的是向社群转换，这就像长江捕鱼和网箱养鱼的道理，口碑案例将成为新的游戏规则。可谓得口碑案例者，得主动权。

早起的搜索引擎时代，整个医美行业就像在长江捕鱼。各医美机构就是花钱在百度买渔船和渔网的捕渔者。但随着消费市场的活跃和投毒事件的增多，长江里的鱼（有消费欲望的顾客）已消失殆尽，导致捕鱼的成本越来越高，并且未必能捕到肥美的鱼。很多聪明的捕渔者开始思考向养鱼者转变，积累口碑、培养强粘性客户这种“网箱养鱼”渐渐成为更靠谱、更科学的管理模式。

未来的轮廓

“医学美容+生活美容”将形成第三产业“美与健康”版块的大平台。其中，生活美容是基础，医学美容是技术核心，两者将在未来愈发融合。

未来在医美产业链中，上游的生产型企业有望与终端销售直接对接，这将是行业的发展趋势所在，而资本力量的介入将加速这一趋势的实现。具有好口碑的匠心医美机构、医生工作室和相关从业者，会在“互联网+”的影响下，逐渐成为行业内高收入的主力军。

未来的医美是要回归医学本质的匠心医美，也是凭品质技术和口碑品牌支撑的“大医美”。总之，十五年后5000亿的医美蛋糕等着尊重行业的深耕者去分享和品尝，值得期待。

（汪永安，系中国美容协会副会长，伊美尔（北京）控股集团股份公司创始人兼CEO