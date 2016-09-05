把AR、MR、3D带进故宫 故宫牵手凤凰卫视开创文化传承新体验

2016-09-05 16:57 来源： 经济观察网 作者： 盖虹达 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 盖虹达 2016年9月5日下午，故宫博物院与凤凰卫视签署战略合作框架协议，宣布未来5年将以领先的科技和艺术形态，与世界分享中华文化精髓。

故宫作为世界文化遗产，是传承中华民族优秀传统文化、扩大中华文明国际影响力的重要载体；凤凰卫视集团在全球拥有超过五亿的高端受众，并已建立了以全媒体传播为依托的领客文化旗舰平台。此次战略合作协议的签署将开启故宫博物院与凤凰卫视在全球范围内传播推广故宫文化、展示中华艺术魅力，并将为广大人民群众提供最创新的互动科技人文体验。

故宫博物院单霁翔院长在合作发布仪式上提到，早在2010年，凤凰卫视董事局主席行政总裁刘长乐太平绅士即作为发起人之一，成立了“北京故宫文物保护基金会”，支持故宫各项事业的发展。此次，故宫博物院与凤凰携手将继续在全球传播中华经典，为广大受众服务。

凤凰卫视集团董事局主席行政总裁刘长乐太平绅士在致辞中谈到，凤凰集团以“请进来、走出去”的方式沟通国际、推广中华文化，此次凤凰与故宫合作将充分发挥凤凰在文化产业与数字科技产业领先的优势，以多元、跨界的方式将中华文化的瑰宝——“移动的故宫”、“现代化的中华艺术宝库”传播到世界各地。

故宫博物院常务副院长王亚民，凤凰卫视集团执行副总裁、凤凰卫视领客文化董事长何大光代表双方签署了战略合作框架协议。中国人民大学文化创意产业研究所所长金元浦教授在发布会上发言指出，在文化创意产业成为国家经济支柱和引擎性产业的大趋势下，文化与科技的深度融合，将为中华文化产业创新发挥重要作用，他对此次故宫博物院与凤凰卫视集团的战略合作前景，表达了期待。中国文化创意产业的研究学者、知名艺术家、企业家等跨领域嘉宾共同见证了合作发布。

据了解，签约之后双方将充分应用故宫具有丰富历史背景、文化故事的馆藏进行创意合作，以增强现实技术（AR）、互动沉浸技术（MR）、3D等科技手段，提升其文化价值，传播故宫文化内涵，满足公众对故宫文化认知的需求。

凤凰卫视领客文化是凤凰卫视集团的文化旗舰平台，将担负此次战略合作的协调。凤凰领客CEO黄晓燕介绍，当前中国主流的消费方式正处于从“价格敏感型”向“价值敏感型”的升级转换中，我们称其为“消费升级”。也就是指人们在消费中越来越注重“情感价值”与“精神价值”，即“人文体验”的部分。凤凰领客将通过打造独家的创意产品,不断满足都市人群日益增长的人文体验需求，为生活方式注入更多价值。“凤凰领客”的“领”，说的就是凤凰正着力引领这种“人文新商业”；领客与“Link”谐音，我们也致力推动产业融合，实现艺术、科技、与多元文化间的连接。

目前，凤凰领客已搭建了在全球覆盖华人受众最广泛的艺术全媒体矩阵，并推出了基于移动定位系统（LBS）的人文生活方式应用平台-----有盐APP，服务北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、武汉、南京等8个城市的人群，聚合人文体验商业服务。

凤凰卫视是继两大互联网巨头之后， 第一家与故宫博物院发布深度战略合作的全媒体集团。此举引发传媒及文化产业界高度关注，为同业带来很大的期待与想象。