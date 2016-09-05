拉脱维亚副总理访华 聚贸·拉脱维亚馆正式上线

2016-09-05 17:00 来源： 经济观察网 作者： 刘雪松 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 实习记者 刘雪松 9月5日，中国·拉脱维亚经济论坛在北京举行。在本次论坛上，聚贸•拉脱维亚馆正式上线，聚贸与拉脱维亚投资发展署签署了合作备忘录，拉脱维亚副总理兼经济部长Mr. Arvils ASERADENS出席签约仪式。据悉，本次访华，Mr. Arvils ASERADENS率领了一支商务代表团。

拉脱维亚共和国位于欧洲东北部，是欧盟成员国之一。近年来，拉脱维亚经济高速稳步增长，其速度超过欧盟平均水平。旺盛的国内需求、大量投资的涌入和出口的扩大，为拉脱维亚经济的高速增长奠定了基础。鉴于拉脱维亚经济复苏势头强劲、财政平衡改善以及顺利加入欧元区，标准普尔、惠誉和穆迪于2013年先后调高拉脱维亚信用评级。

近年来，中拉两国的经济合作在不断扩展，中拉两国企业间交流增多，通信、制药、旅游、交通运输和物流、高新技术等诸多领域务实合作取得积极进展，每年的进出口成交额稳速递增。在外贸成交额方面，中国已经成为拉脱维亚的第二大合作伙伴，经贸合作意愿不断增强，发展前景十分广阔。

作为全球首家全品类大宗商品及工业全产业链跨境电商平台，聚贸一直推动全球布局，推行全球化战略。目前，聚贸已与美国、英国、日本、德国、法国、加拿大等全球80多个国家达成了合作。预计今年年底，聚贸将实现对全球120多个主要经济体国家的全面覆盖。另外，在国内，聚贸已与20多个省份达成合作，预计2016年底，聚贸•省馆将覆盖所有省份。通过省馆与国家馆的联动，帮助国内外企业的对接。

聚贸•拉脱维亚馆的上线，让聚贸•国家馆又增添了一名欧盟成员。聚贸将为拉脱维亚提供全面的服务与支持：全方位展示拉脱维亚国家形象；帮助拉脱维亚的优势产业和优质产品对接庞大的中国市场和国际市场，扩大经贸往来；助力拉脱维亚优质项目的全球招商引资，实现互利共赢。