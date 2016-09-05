东软医疗大健康图景：并购将是大概率事件

经济观察网 记者 温淑萍 长期低调蛰伏的东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”），正迅速嬗变为医疗领域的“网红”。

3月，东软医疗大举进军体外诊断领域，宣布1亿元人民币收购江苏威特曼科技有限公司，交易完成后持有威特曼55%股份。仅仅4个月后，东软集团公告称自7月31号起，不再将东软医疗纳入公司的财务报表范围，至此东软医疗完成独立，将以独立品牌征战前景巨大且竞争激烈的医疗设备市场。

这一番动作的背景是：中国大健康产业正持续高速增长，医疗健康产业和互联网的深度融合，已经成为新的价值高地。日前，全国卫生与健康大会在京召开，国家主席习近平出席会议时指出，要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。

东软医疗CEO武少杰在近日接受经济观察网采访时说，中央决策层再次对大健康产业进行宏观定位，大健康无疑会迸发新一轮投资热潮。东软医疗将进一步引进战略投资，通过更多的兼并合资，来补充生产线和业务线，并准备在几年之内IPO上市。

巨头之外第四家

随着中国人口老龄化、居民自我健康管理意识的增强，高端医疗设备呈现旺盛的需求。医疗影像设备行业全球规模超过250亿美元，中国市场规模约45亿美元，而且中国的预期增长会保持在10-15%。

近两年的中国医疗市场是资本追逐的焦点。以东软为例，2014年底，联想弘毅、高盛、通和、东软控股合计出资11亿元人民币购买东软集团持有的“老股”，接着这四方再和东软医疗员工持股公司共同对东软医疗增资16亿元人民币。与此同时，东软医疗的兄弟公司东软熙康也获得投资机构增资1.7亿美元。那次重组，东软医疗和东软熙康分别刷新国内医疗器械领域和互联网医疗与健康管理领域最大单笔融资的纪录。

医疗设备是东软集团“大健康战略”的重要组成部分，也是东软集团医疗板块的核心竞争力。这一领域是资本密集和技术密集型的制造业，涉及计算机技术、软件技术、精密仪器制造、声光电，还有机电一体化、快速的高密度集成等尖端技术，对于一般企业来说，有着难以逾越的技术门槛。

就全球而言，这一领域曾经呈现群雄逐鹿的局面，一度有几百家生产商，经过近20年的激烈的竞争，一些小公司被兼并收购，逐渐集中到了三大巨头，即GE、飞利浦和西门子，大家称之为GPS三巨头。

现在，GPS基本上占据了中国高端医疗设备市场70%以上的份额，虽然国产品牌在崛起，但是从整个高端医疗设备市场来看，还不到20%。在这样的市场格局中，东软医疗作为从无到有的本土品牌，一出生面对的就是GPS那样体型庞大的跨国巨头。这样的竞争格局，造就了东软医疗特殊的产业模式：东软医疗从一出生，便采用橄榄型模式，一台CT机有数以万计的零部件，东软进行了全球化采购，只把核心技术和研发掌握在自己手中。在20多年前的中国，这还是一个很新鲜的创新的模式。

2000年，东软医疗CT首次出口海外，实现中国大型医疗设备出口零的突破。2003年，东软医疗螺旋CT首次出口美国，开创了中国大型医疗设备出口美国的历史。

到现在为止，东软医疗的设备出口109个国家，有9000多家用户在使用东软医疗的设备，算上刚刚在欧洲设立的子公司，东软医疗先后在北美、非洲，中东、东南亚等区域设立了子公司和办事处，基本上形成了全球化的生产销售网络。

角力中国

东软医疗在CT上的自主创新历程，是一段颇为振奋人心的故事。刘积仁博士率领科研团队独立自主研发国产CT，打破了国际垄断，使中国成为全球少数几个能够生产CT的国家。目前，在CT这个细分行业里，东软医疗作为民族品牌代表，无论是技术创新、装机台量、售后服务质量满意度还是市场覆盖率，一直在持续领跑中国CT。

目前，东软医疗的某些产品已占据优势，东软双排CT的市场份额处于第一，东软16排CT处于第三。2015年，东软医疗研制成功中国第一台拥有自主知识产权的128层螺旋CT，这是国内自主研发生产的最高端产品，这款产品获得了市场认可，有基本一半的订单产品进入了国内三甲医院。

伴随着国产医疗设备逐步进步的态势，国家卫计委、工信部等部门，也在宏观政策层面上，努力推广国产医疗设备。对此，东软医疗的首席执行官武少杰说，虽然宏观政策环境向好，但国产设备要真正立得住脚，还是要靠产品竞争力。决定市场份额的，永远是产品质量、稳定性和售后服务这些硬指标。

实际上，大多数医院购买的GPS三大巨头的高端设备，并不能物尽其用，多数只是门诊临床应用，设备功能大多处于闲置状态。而这些高端设备只有放在大学或研究机构一类的综合医院里，兼顾临床和科研，才能发挥到它的功能。

针对这一现状，东软医疗的设备，便以满足临床使用为目标，以较高的性价比为竞争力，逐步占有了一席之地。目前，东软的CT和磁共振设备临床应用能力与GPS并无二致，从医院的整体效益来看，不论是采购成本，还是后期运营维护成本，同档次的设备会比GPS节省三分之一的成本，这对于二三线城市以及县级医院，无疑是具有吸引力的。

不过，对于中国基层医疗市场，随着县级及以下医院对高端医疗设备的需求增长，GPS三巨头当然也没有放弃这一块市场，他们开发的平均售价不到两百万的经济型CT，也在逐渐向县级及以下医院渗透。

可以预见的是，不论大医院还是县级医院，在未来的医疗设备市场，以东软医疗为代表的国产品牌，将和GPS三巨头展开全方位的竞争。面对激烈的竞争，作为国产品牌的东软医疗，仍然需要加强品牌可信赖度，逐步树立人们对国产高端医疗设备的信心。

大健康图景

在“互联网+”的催化下，医疗产业正面向移动互联网发生着产业重构，大健康产业爆发出前所未有的历史机遇，东软医疗的产业积淀和人才储备，是资本加持的根由。

东软医疗倍受资本热捧的来龙去脉，以弘毅等一众资本进入东软为契机，东软集团正在逐步布局大健康产业，这不仅是企业发展需要，也是大健康产业以及“互联网+”改造传统行业的必然趋势。

今年初，东软医疗宣布1亿元人民币投资江苏威特曼科技有限公司，上述股权购买完成后，东软医疗将持有威特曼55%股权。

武少杰告诉记者，东软医疗投资体外诊断试剂专业生产企业威特曼，有助于东软医疗丰富现有体外诊断试剂产品种类，进一步完善体外诊断仪器及试剂产业布局。东软医疗正在结合硬件、软件、临床应用以及金融解决方案，打造集服务、培训和科研为一体的大健康体系。不久的将来，东软医疗将进一步引进战略投资，通过更多的兼并合资，来补充东软医疗的生产线和业务线，并准备在几年之内独立IPO上市，未来几年，通过国内乃至国际并购来丰富产品线，将是大概率事件。

目前，以CT为龙头，东软医疗已成功研制了具有中国自主知识产权的CT、磁共振、数字X线机、彩超、实验室自动化、放射治疗设备以及核医学成像设备等系列产品，能够提供覆盖放射影像、常规检查、放疗与核医学三大领域的全面医疗解决方案。

武少杰介绍说，今后东软构建的大健康服务，给客户提供的不止是硬件，而是全方位的医疗服务，比如说，医院不一定非要购买CT，可以让患者到东软的影像中心来扫描，我们提供服务，再将数据传输到医院。这样的话，会形成一个新的商业模式，第三方影像诊断中心，医院与诊断中心协商服务价格，我们提供影像设备。

这样的模式目前处于探索阶段。武少杰认为，第三方影像服务会慢慢得到认可，并带来整个医疗服务行业的变化，因为患者接受了扫描服务之后，服务提供商提供的是全方位的扫描，这可能催生新的商业模式。同时，人工智能也一定会作为辅助手段，逐渐进入医院。

实际上，随着研发进程加速，东软医疗的CT已经“越做越快”，客观上对医疗设备提出了更高的要求。举例来说，一般体检做的肺筛查，一秒钟可以出200张图像。这200张图像，如果医院的放射科主任每一张都看的话，工作量极大。所以，东软医疗开发的自诊断系统，可以自动读取图像，先用人工智能诊断，没问题的图像就自动筛掉了，有问题的图像可以提示出来，再让医生做进一步诊断，大大提高医疗服务效率，对患者来说，则是提高了医疗服务的质量。

一方面是智能化，一方面是云端服务。东软医疗的设备硬件，将全部借助互联网手段，介入云平台。武少杰说，今后，东软医疗的设备，都是医疗云平台前端的数据采集器，通过数据采集，最后集中在云平台上，可以实现远程诊断、数据处理和储存，以及未来的图像自动化诊断，东软医疗为此专门成立了一个事业部。

而东软集团的另一医疗子公司——东软熙康，正通过大数据，云计算、物联网、移动互联网，提供基于O2O模式的健康管理与医疗服务平台，构建连接医疗机构、医生、家庭与个人的健康管理服务生态系统。

这样的布局，将与东软医疗的高端设备研发制造相互补充，逐渐勾画出东软系在中国大健康产业的基本轮廓。