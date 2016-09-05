新三板发布6类金融类企业信批指引

经济观察网 记者 黄一帆 9月5日晚间，全国股转公司发布公告称，为落实新三板市场对中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业（以下简称“一行三会”监管的企业）差异化信息披露安排的要求，全国股转公司在广泛征求并吸收市场和监管机构意见的基础上，于2016年9月5日发布实施《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第1号-证券公司（试行）》等1-6号指引文件（以下简称“《指引》”）。

本次发布实施的《指引》主要有两大特点：一是对信息披露采取差异化安排。全国股转公司结合“一行三会”监管企业的特点，对于证券公司、私募基金管理机构、期货公司、保险公司及保险中介、商业银行及非银行支付机构六类企业提出差异化信息披露的原则和具体的规范要求。

二是突出风险揭示和风险防控，《指引》重点关注企业风险控制情况，对于企业风险及其控制的披露提出了有针对性的要求。接受“一行三会”监管的挂牌企业应结合相关财务指标的分析以及内控措施等，充分揭示各类风险，并披露不同行业业务监管情况、业务开展情况、报告期内监管指标情况及其波动原因、是否符合监管标准等信息。

自2015年8月起，全国股转公司着手研究金融类企业的信息披露问题，2016年5月末《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》发布后，完成分行业《指引》的起草。2016年7月起，全国股转公司通过座谈会、发送征求意见函等方式，广泛征求市场和监管机构的意见和建议，经认真研究后充分吸收了相关建议。

业内人士表示，此次指引出台并不意外。一位华东私募表示，新三板金融机构本身无论是盈利还是交投业都比较活跃，从这点看来，制定更为严格的信披制度也有利于保护投资者的权益。

在此之前，全国股转系统副总经理隋强曾公开表示，在坚持包容理念的基础上，全国股转公司将建立挂牌准入的负面清单，重点支持国家战略性新兴产业，限制产能过剩和限制淘汰类行业，逐步建立健全分行业的可持续经营评估体系和差异化信息披露体系。

联讯证券新三板首席研究官付立春告诉经济观察报，金融机构相比其他实体类公司具有特殊性，第一，金融类企业的特点是没有实体的产品，提供无形的服务。无形的服务以数据的形式表现的会更为清楚；第二，金融属于专业的服务，门槛比较高。这类企业有大部分需要牌照，社会影响也比较大，一旦出现问题会造成很大的影响。“所以鉴于它的无形性和风险影响，需要更多的数据披露，来让投资者，特别是中小投资者，更为透明地了解金融企业的实际运行状况。”

付立春表示，从主板企业来看，金融类企业要求信息披露也相对更加详细。新三板企业披露更为细化也并不奇怪。

“这个影响会非常大。”新鼎资本董事长张驰告诉经济观察报，“首先，把私募机构作为一行三会管理的范围一起推出，在之前是没有明确的。这次是6类金融企业包括证券公司、私募基金管理机构、期货公司、保险公司及保险中介、商业银行及非银行支付机构。私募明显是划入金融行业的范围，之前是游离于是金融行业还是类金融行业之间不明确。去年私募才刚刚明确被基金业行业协会管理，并不属于一行三会管理范围。虽然私募不属于一行三会管理，但是把它归为金融机构，而不是类金融机构，这就把它的重要性提升了一步。”

此外，张驰表示，证券保险期货这些传统金融机构监管一直较为规范。“无非是把它以前向一行三会申报的材料再向社会公开。所以对它们来说难度较小。”张驰表示，六类机构中，“最难的是私募，因为私募本身就是不透明的，在这个材料里可以看出，对私募管理比较严格。包括要披露基金分级、销售方式、募集成本、投资项目、投资时间，标的，要求完全穿透，而不仅仅是私募本身，这样的信披程度已经是很详细的要求了，还要披露前五位出资人的情况等等。对于整个私募机构是一次挑战，因为相对于公募，之所以是叫私募，就是有一些东西不方便向社会公开。如果是这样一个详细程度，我相信很多私募就不愿意去挂牌了。”

此外，值得注意的是，此次公布的6类金融机构中，并没有包括公募和信托。“此前已经有公募基金在新三板挂牌了，说明并不是它们不属于金融机构，只是制定难度比较大。同时也说明，成熟一批推一批。对市场好一些，分行业进行行业监管，分行业进行行业披露。”

记者还注意到，此次六类金融机构中，并没有针对小贷公司、P2P、融资租赁等类金融企业信息披露指引的安排。

张驰推断，将来会有更多分行业的指引陆续会推出。“分行业详细披露说明，只有看得懂这些特殊行业的人才敢去分行业投资。所以新三板未来对标的也只能是机构投资者而不是散户。”

张驰表示，这对于整个市场来说有利，因为严格披露的结果就是充分的信息，信息只有对称了整个市场才能活跃。“之前为什么不活跃，就是因为太多的企业鱼龙混杂，按现在的信披标准很多其实是看不出来的。”