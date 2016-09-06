百亿上海国企ETF上市机构期待点燃板块行情

经济观察报 记者 徐唯佳 8月的最后一周，A股市场交易清淡，场内产品方面最受关注的热点无疑是8月29日汇添富上海国企ETF在上交所的发行上市交易。

该基金不仅是国内首只以上海国企改革为投资主题的ETF，而且在其上市伊始亦，就已成为规模最大的主题指数型股票ETF。这只指数型股票基金募集时受到机构资金追捧，以152.2亿发行份额居于今年以来基金首募规模第二。在今年发行市场股票型基金普遍遇冷之下，该基金受到业内广为关注。

截至9月1日收盘，虽然当周上证指数震荡下跌，但上海国企ETF场内交易价格报收1.013元，始终处于面值之上，盘面特征上始终有买盘支撑。

“绑定”国有资本

在《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》印发一周年之际，上海国企ETF在上交所上市。

受到瞩目的是其机构投资者持有的份额达到144.21亿份，占到整只基金规模的94.75%。上海国盛（集团）有限公司、申能集团、上海城投等位列前十大基金持有人名单，上市公司持有比例接近7成。其中上海国盛（集团）有限公司以39.35亿份的持股占到了整只基金25.86%的比例，申能（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司分列二三位，分别持股16.28亿份和15.72亿份，占比达到10.69%和10.33%，仅这三家公司合计就占到了整只ETF基金份额的46.88%，将近一半。

相较于其他国企改革相关的基金产品，汇添富上海国企ETF无疑选择了较为理想的上市时间。据同花顺iFinD数据显示，国企改革偏股基金中有股票型基金4只，偏股混合基金8只，在今年以来有可统计业绩的产品中，7只国企改革主题混合型基金中平均收益率为-9.94%，惟一一只获得正收益的基金为东吴国企改革，今年以来收益率为2%。其中，表现较差的有长盛国企改革主题灵活配置混合基金和招商国企改革主题混合基金，今年以来收益率亏损均超15%，收益分别为-26.86%、-15.12%。此外，普通股票型基金中，光大保德信国企改革股基、博时国企改革股基、国泰央企改革股基和工银国企改革股基今年以来收益率分别为-8.79%、-9.55%、-10.01%和-14.72%。

平安证券基金研究员向经济观察报介绍道，“国内ETF的正式上市交易始于2005年，2010年之后，我国ETF发行数量呈现较快的增长，股票ETF的细分类型也日趋丰富。其中，新近上市的上海国企ETF是中国首只以国企改革为主题的ETF。”

他认为，国企ETF的形式是提高国有股权流动性的潜在可行方案。“在发行阶段，国企以换购形式或现金形式获得等值ETF份额，相当于优化了资产结构。在上市交易阶段，如果国有企业借变现股份，也不会对相关股票二级市场造成直接冲击；此外，国企资本运营公司还可以在一级市场灵活申购ETF份额。整体而言，ETF为国有资本运作提供了一个有效管理工具。”

三季度可期

“相比于去年火热的国企改革概念，今年以上海国企ETF为风口的地方国企改革则更需要投资者选对地方，选对国企。”海通证券相关研究员认为，国企改革2.0版将更加考验机构的投资管理能力，而汇添富以发行ETF的形式，则可以被认为是简单化分享地方国企改革红利的典型代表。

上海国企ETF基金经理吴振翔在接受记者采访时表示：上海国资具有几个优势：一是产业转型早，产业结构合理；其次上海国资系上市公司多为“大集团、小公司”，近年来重大资产重组、整体上市等重磅改革案例时有发生，优良资产丰富，重估空间大；三是市场化底蕴强，上海国企普遍具有较强的企业家精神，积累了有竞争力的公司治理、企业文化和人才。

从投资机会的层面考量，中欧价值发现基金经理曹名长告诉记者，包括他在内，公司持续看好三季度的A股市场表现，尤其是国企改革推进过程中所孕育的投资机会。他认为，“结合供给侧改革、去产能的大环境，国企改革推进过程中不少受益公司的投资机会明显。而从行业配置上看，他认为三季度市场风格或将逐步转换，在价值股、蓝筹股和高分红板块中，估值低，业绩稳定的投资标的值得长期关注。同时，投资者要审慎对待部分伪成长概念股因高估值、缺乏业绩支撑而面临的风险。”

广东国资或效仿跟进

除上海国企ETF外，记者从一家深圳基金公司处了解到，广东国资委亦有意效仿汇添富和上海国资委合作模式，推出地方国企ETF。

据该人士介绍，无论是广东国资委，抑或是深交所都在探索类似上海国企ETF的模式。“广东一直是国企改革的前沿阵地之一，具有很多优质的国有控股的上市公司资源，而如果可以将手中股份转换成ETF份额，不仅分散风险、带来收益，还可以提高流动性。

上述人士并不担忧基金产品的研发能力，包括记者采访的基金公司在内，广东不乏易方达、广发、博时、鹏华等规模和产品研发能力都位于行业前列的公募基金，“公司实力也是广东国资委考察的重点，因为要保证上市以后的流动性。”

资料显示，在二级市场之外，近年来广东省先后成立各类基金近10只，募集资金达到700亿元，其中，广州友谊、广百股份、珠江钢琴、广日股份等多家广州国资旗下上市公司参与投资了广州国资基金，投资金额几乎都过亿元，从不同渠道助力广东国企改革。

“目前钢铁、煤炭产业整合，如果单纯依靠市场机制来实现优胜劣汰，周期过长，成本过高，并可能伴随资源持续浪费和环境进一步污染。因此，在这样的产能严重过剩产业，由‘有形之手’推动产业整合是一种理性选择。”中国企业研究院首席研究员李锦分析指出。