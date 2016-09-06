中期业绩同比最差 券商的坏时代将过？

经济观察报 记者 郑一真 几番轮回，疯牛已走，市场陷入胶着。

截至8月底，半年报悉数披露，券商业绩集体跳水，26家券商总营收同比下滑逾50%，净利润更是大跌61%，创出2010年以来半年报净利润最大降幅。其中，14家营收同比跌幅超过50%，21家净利润收入减少一半以上。

2015年为券商创收的主力经纪业务和自营业务，转身成为拖累今年上半年业绩的主因。券商赖以对抗靠天吃饭的投行业务，今年因监管风向生变，加码IPO、并购、定增等多项投行业务，亦难有突破。广州某券商人士对经济观察报记者感叹，通道业务周期拉长，大家在探讨投行+投资的转型，都还在探索中。

集体跳水

中国证券业协会数据显示，2016年上半年，126家证券公司总营收大跌超五成，净利润与去年同期相比，减少超过907亿元。

中信证券表现不佳，上半年净利润52.4亿元，同比下滑57.96%。海通证券净利润为42.64 亿元，减少近六成。太平洋证券和山西证券净利润跌幅最高，逾80%，国泰君安、海通证券净利润分别下滑47.91%和58.01%。

上半年，中信证券受累于自营业务巨亏，其持有股票账面浮亏，加上报告期已出售股票，共损失55.64亿元。其前十大重仓股中，除隆平高科浮盈外，其它都被套牢，其中所持中国中车、中国平安、东阳光科分别亏损4.16亿元、2.49亿元、2.29亿元。

炒股巨亏成了上半年券商自营业绩的关键词。上半年券商证券投资收益244.86亿元，同比下跌73.40%。除中信证券外，招商证券自营亏损达11.7亿元；华泰证券股票投资损失8.95亿元。少数券商投资的股票出现盈利，但与去年同期相比也大幅缩水。

股票市场整体低迷，经纪业务不可避免大幅衰退。排名首位的国泰君安上半年经纪业务营收63.99 亿元，占总营收的46.69%，同比减少59.42%；国信证券经纪及财富管理业务营收35.46亿元，同比减少65.22%；中信证券经纪业务收入 59.70 亿元，同比下降46.70%；海通证券的经纪业务手续费净收入为29.10 亿元，同比减少了39.10 亿元，降幅达57.33%。

投行业务方面，债券承销和定增成了券商业绩中为数不多的亮点，上半年募资8046.55 亿元，同比上涨18.18%，其中，IPO首发募资同比大幅下跌78.55%，增发与配股募集资金同比上涨42.58%。同期，公司债发行规模1.43万亿元，同比大幅上涨15倍。

攻守兼备

经历A股震荡行情以及监管从严审核波及券商各项业务，各大券商也在积极谋求转型，布局抗周期战略调整。

行情较淡的年景，券商在经纪业务的厮杀更为猛烈，互联网化成为争抢业务的突破口。目前正在筹划港股上市的平安证券推行“互联网+综合金融”模式，借力旗下陆金所、壹钱包等互金平台，实现互联网经纪获客优势最大化。

一名接近中泰证券的人士透露，中泰证券总部设立互联网部，还成立一家子公司，规模100多人，上半年还在招兵买马，而现在却遭遇监管加码、不能冒进的尴尬。“今年券商在互联网化方面遇到的最大问题，就是监管要求严格了。”北京某大型券商互联网事业部负责人称，“现在处于审慎考虑，监管部门也把创新部取消了。”该负责人称，在互联网化方面的步子不能太大，和一些互联网企业也只停留在最浅的渠道合作，去年还能共同开发客户，现在都被卡死了。不过他认为，互联网化的最大瓶颈在于线上获客的价值没有线下获客高，线上客户增加200万带来的投资不一定会有客户经理拉来100万客户多。

监管风向依旧趋严，投行转型也需攻守兼备。入主“东方系”的东兴证券抗周期的突破口是布局大投行和大资管业务，与大连银行合作，推行“商行+投行”业务模式。

上海某券商投行人士的策略更为保守，“下半年很难有突破口。现在IPO节奏虽然快了一点，但是各家券商都是在消化存量，并购业务缩紧，创新更谨慎，债市也在调整。好的资产争抢很厉害，对我们来说，抓好核心客户和核心资产是关键。”

海通证券将目光转向海外，今年上半年，海通证券的子公司及海外业务收占到公司总收入的65%。

兴业证券非银研究团队判断，“坏的时候已经过去，业绩拐点已逐步确立”。若市场维持上升态势，券商业绩会有进一步改善，配合吃饭行情的进一步发酵，未来滞涨的券商板块依旧潜力十足。