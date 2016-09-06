东兴证券与大连银行正式“联姻”

2016-09-06 10:22 来源： 经济观察网 作者： 郑一真 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 郑一真 东方资产管理公司近日完成股份制改造，成为一家拥有银行、保险、信托牌照的全牌照金控集团。旗下子公司东兴证券与大连银行近日也正是“联姻”，在京举行《战略合作备忘录》签署仪式,双方将共同打造“商行+投行模式”，充分发挥协同优势，为客户提供一揽子金融解决方案，共同提高业务协同的经济效益和社会效益。

当前，大连银行与东兴证券协同业务规模已达200多亿元，业务范围主要有标准及非标准化债权资产投资、债券承销、同业资金业务以及股票质押式回购等业务。

“下一步，双方将在资产证券化产品承销、非公开发行公司债、IPO和新三板客户推荐，以及联合组建并购、定增基金、联投与跟投等领域展开合作。”大连银行行长王旭表示。

市场行情冷淡，在此压力下，各家券商纷纷谋求转型。上半年上市券商业绩集体大滑坡，26家券商总营业收入同比下滑超过50%，净利润大跌60%。东兴证券营业收入16.44亿，同比下滑50.53%;归属母公司股东的净利润7.6亿，同比下滑49.79%。

券商业绩难逃行情周期。国内唯一的AMC系上市券商东兴证券抗周期的突破口是布局大投行和大资管业务，与大连银行合作，推行“商行+投行”业务模式。东兴证券董事长魏庆华表示，上半年东兴证券传统经纪业务和自营业务占比从去年同期的68.50%下降到55.60%，大投行、大资管业务占比接近50%，“以前以中小散户为格局，现在机构客户占比上升。未来，大连银行能给东兴证券带来更多机构客户。”

证券和银行的互补性很强，魏庆华表示。东兴证券投行团队有400多人，据了解，大连银行也将投行部迁来北京金融街，双方在投行领域将进一步加强合作。除此之外，双方的地域互补优势也很明显。东兴证券主要业务更多集中于福建等南方地区，大连银行营业网点大部分集中于东北地区。双方在网点上可以形成互补，通过对方及集团子公司的网点触及更多客户群体。

作为国内唯一一家资管系上市券商，东兴证券拥有150万客户资源，大连银行拥有超过410万客户资源。

在合作模式上，王旭表示，大连银行可以作为机构投资者和资金提供方，东兴证券作为资产管理者与资产提供方，双方共同打造分工明确的资管产业链条；我们也可以利用资金来源多元化的优势，灵活运用表外理财资金和表内自有资金，对接东兴证券主动管理的权益类或非标准化债权资产。