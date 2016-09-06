民生证券管清友：证券公司应该进行供给侧改革

“证券公司的业务目前是按供给端来划分，没有充分考虑客户需求，这个架构是需要调整的，一定要以需定产而不是以产定需，民生证券的这种尝试恰恰是在考虑客户的需求。”在民生证券副总裁、研究院院长管清友看来，证券公司亦需要进行供给侧改革。

基于此，民生证券新三板研究中心构建了新三板投研一体化体系，重点打造买方模式的新三板研究，并已经开始实施。这是自去年全国股转公司呼吁新三板研究先行之后，首次有券商研究所公开响应。

盈利模式不确定导致服务缺口

在供给侧改革和中小企业创新创业的大背景下，优质的三板企业是中国实体经济转型升级的中坚力量，而新三板更是中国资本市场改革的重要增量。

截至目前为止，新三板的挂牌企业数量已经达到8800余家，距离一万家仅一步之遥，随着挂牌企业数量的增长，新三板对投行、做市、直投、研究、经纪等券商多部门业务也提出了巨大的需求，券商的业务形式也被要求不断创新。

股转系统副总经理、新闻发言人隋强曾表示，新三板市场功能的完善离不开投研业务的支持，新三板的投研业务是一个巨大的蓝海市场，证券公司要把握住深化新三板改革的机遇，转变观念，立足长远，建立符合新三板市场特点的投研体系。他还认为，券商的投研服务要贯穿全产业链；三板投研服务要立足定价，简单套用传统估值方法是不行的；同时要守住规范合法的底线。

在民生证券管清友看来，新三板的参与主体与主板差异很大，原有的卖方研究体系不能完全适用。事实上，新三板整个产业链各个环节都需要研究，尤其是企业端和投资端。

“但是现在市场的服务模式不行，得做专门的深度服务，原来是卖方模式，深度不够、延展性也不够，现在新三板有8000余家企业，目前的研究力量显然不能满足企业需求。”管清友表示，但服务的机构却很少，盈利模式的不确定性导致市场服务缺口。

管清友认为，其实，目前新三板研究的核心问题，在于缺乏成熟的盈利模式。第一，新三板投资者以私募基金为主，公募投入占比不到6%，难以建立类似A股的分仓佣金模式，而私募给卖方研究付费模式尚未形成规模；第二，和A股相比，新三板还是一个年轻的市场，交易不活跃；第三，新三板业务模式流程链条相对较长，参与机构较多，且各参与力量较薄弱，导致资源相对分散化，每个连接点的研究不畅通；第四，新三板研究收入难以覆盖成本，如果按照A股的分仓佣金模式来计算，去年上半年新三板全市场分仓佣金也只有626万元，养活一家研究机构都难。

供给侧改革 打造投研一体化生态圈

管清友表示，从新三板企业看，很多企业刚接触资本市场，并不熟悉资本运作，也不懂如何建立投资者关系，亟需专业研究机构为其辅导；从大量新三板基金来看，受规模的限制，没有能力也没有必要投入太多的研究力量，因此，与专业研究机构合作是很好的选择。这样一来，新三板投融资双方的对接就显得非常重要。

面对市场上的种种需求，作为资本市场中枢的券商也应该有所改变。以前，证券公司的业务是按供给端来划分，没有充分考虑客户需求，这个架构是需要调整的，一定要以需定产而不是以产定需，这也意味着证券公司也需要进行供给侧改革。民生证券的这种尝试恰恰是在考虑客户的需求，管清友表示。

早在2015年初，民生证券就专门设立了新三板研究中心，率先做大做强新三板研究，在全市场上树立民生三板的研究品牌价值，以“研究”协同做市、直投和另类等其他部门，形成更强大的业务链条，获得了股转系统领导和市场各界的高度认可。

而在证券行业供给侧改革的新背景下，民生证券又进行了战略升级，由研究院到打造投研一体化生态圈。

其实，券商新三板投研体系发挥作用主要是在证券公司体系内部，投研部门对挂牌公司很熟，能找到未挂牌的好的公司，为整个公司体系内的挂牌、做市、市值管理等其他业务线提供服务。据了解，民生证券在新三板布局上，将重点打造买方模式的新三板研究。目前民生证券新三板研究中心与信永中和会计师事务所、新晖资本以及大成律师事务所已经共同成立了“并购新三板战略联盟”，为企业提供顶尖的资本市场一站式解决方案，并通过行业信息研究，主动寻求撮合并购重组交易的机会。此外，据管清友透漏，为了打造该战略，民生证券还注册了一家咨询公司。

借力泛海资源

在管清友人看来，民生证券不是一个人在战斗，股东泛海系，可以给予很大的支持。这也是在新三板业务布局上，提出“投研一体化生态圈”概念的基础。“我们希望能够挂牌、融资、做市、研究、转板IPO以及投资，都可以在民生证券以及泛海体系内完成，泛海股权投资、民生信托等兄弟单位都可以参与进来，为企业提供更全面一站式的服务，也能获得最大的投资收益。这与市场上单条业务单独运行的模式有所区别。”

新三板在制度建设上仍会不断完善，政策红利催生新业务种类，股权质押、优先股等业务不断增多，这些都给券商提供了重大的发展机遇。据了解，民生证券层面牵头，正在建立研究、经纪、做市、直投、投行等业务的专项小组，以求自上而下打通，扁平交叉协作。在业务收益上，民生证券表示不求单体小，但求总量大。