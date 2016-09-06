美妆领域：互联网创业走入中关村

2016-09-06 12:48 来源： 经济观察网 作者： 韩松 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 实习记者 韩松 互联网创业风生水起，美妆领域也没有例外。8月31日，一家叫做e美商城的跨境电子商务平台的战略投资项目“e美+”，在北京中关村创业大街举行了媒体发布会。

e美商城由在华的美籍韩裔女性创业者梁东霞创立，于2015年12月正式上线，是一家跨境电商平台。这家电商平台以新型商业O2O模式，集直营连锁店和网上销售于一体，主要销售国际知名化妆品及有关健康产品。

在发布会上梁东霞表示：“作为一名女性创业者，我想通过‘e美+’为更多的年轻人提供一种成熟的创业模式，让想要创业的青年创业者在熟悉和喜爱的化妆品美妆领域里，帮助其成为自信美丽的青年CEO。”e美商城的这种创业模式旨在为更多草根阶层尤其是年轻一代提供实现创业梦想的机会。

据相关负责人介绍，“e美+”创业模式结合了“想象力经济”和“她经济”，让客户享受线上电子商务快捷便利的同时，更注重客户购买化妆品的体验。e美商城的创始人梁东霞表示，在顾客进入“e美+”时，不仅可以试用各种化妆品，还能体验一些新型科技产品，例如，可以测试肤质的仪器，令人颇感新奇的虚拟化妆交互性镜子等。

问及今后的发展计划，梁东霞表示，继“e美+”创业模式启动后，e美还将与（青岛）中国旅行社合作，选拔1000人左右分期进行“韩国创业游”访问，e美将负责招募人员，全程几乎全免费的带领创业者体验韩国美妆行业，寻找合作商机。此外，为了实现更多人的创业梦，e美还将举办“千人行”创业大赛，帮助年轻人寻找美妆领域的创业新机会。