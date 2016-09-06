冯小刚、李易峰现场助阵 泰禾•西府大院全球首发盛典隆重举办

2016-09-06 14:34 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

9月3日下午，“俯仰天地大美——北京泰禾·西府大院全球首发盛典”在中国太庙隆重举办，活动现场“星”光熠熠，著名导演冯小刚，著名演员李易峰倾情助阵。泰禾集团董事长黄其森等领导、全国百余家主流媒体及应邀出席的社会各界精英人士近500人齐聚一堂，共同见证了泰禾·西府大院的首发盛典。作为泰禾“大院系”产品的首发力作，泰禾·西府大院的华丽亮相引发了业内外人士的高度关注与社会各界精英的强烈共鸣。

“老炮儿”主角太庙再聚首

在电影《老炮儿》中有精彩表演的“老炮儿”父子——冯小刚和李易峰受邀出席了本次首发盛典，作为泰禾的老朋友，冯小刚导演曾执导了泰禾“院子系”产品的宣传片《院子里的中国》，以独特的视角将中国院子的意境与哲学，表现得淋漓尽致。

再一次见证泰禾全新产品线“大院”系的入市，冯导表示，作为一个北京大院里成长起来的孩子，能够看到一个极富中国意蕴的大院重新回归到这个时代中，非常欣喜，相信泰禾的实力与用心，一定能够把中国的传统建筑文化更好的传承下去。

李易峰则表示，中国传统建筑文化很有底蕴，有文化，作为年轻的一代，有责任和义务去传承和推广中国的建筑文化，相信泰禾·西府大院会成为中式建筑的一个经典。

而泰禾集团将发布地点选在太庙举办可谓用心良苦，太庙作为皇家左祖右社之宗室家庙，既是中式建筑的极致华美代表之一，更见证了中国最鼎盛家族的礼仪。2013年，泰禾携北京院子在太庙举行了产品发布会；时隔3年，再次携西府大院归来。既是中国传统建筑文化在创新中传承的印证，亦浸润着泰禾不变的初心。

泰禾全新力作“大院系”华美面市

据泰禾集团总裁助理兼北京公司总经理李京介绍，泰禾·西府大院位于北京西三环丽泽桥西北角，紧邻玉璞公园，一路之隔便是三环内唯一成片开发的世界金融地标的“新地图”——丽泽金融商务区，占据着北京三环乃至四环内几近绝版的土地资源。园区整体规划为“一院九园”，繁华深处，5米院墙围合一方私密奢华的私家府宅，遴选北国和江南的经典名胜植入园内，形成“九州盛景”汇一园的瑰丽生活家园。室内全面引入了领衔世界的生态及智能化配置，旨在全新提升项目的人居舒适度。

目前，约4000平米超五星会所已经实景呈现，宽60米、高8.8米的门景气势恢宏，成为泰禾“大院系”产品极具识别性的符号。会所内部私家影院、私家诊疗、禅意茶室、特色餐饮、星级健身、恒温泳池等一应俱全，未来仅对内开放，将成为同质圈层的顶级社交场。

泰禾再出“杀手锏” 大院系问鼎顶豪市场之巅

据了解，“大院系”是泰禾集团志在打造的城市第一豪宅产品系，以过往十数载造院经验为基石，进行了大胆创新与升华，从基址到规划，从园林到建筑，并引入了领衔国际生态及智能化配置……诸多全新的理念与高端配置，赋予了“大院系”产品全新的生命力。首创“九州盛景”汇一院的园林景观、首家配备私人影院的顶豪社区、首次引入高端私家诊疗、首个共享泰禾旗下国际超高规格“医疗特权”等唯一性，更将让泰禾“大院系”成为顶豪市场的一个新标杆，重塑中国顶豪格局。

对于大院系，黄其森信心满满，他表示，大院系除了可以看到泰禾在产品方面的精心打造以外，更重要的是提供给业主一生的服务、极致的服务，可以说今后一定能带给业主很多惊喜。

“我希望能够跟我们的业主共同成长，当然前提，泰禾具备这样的眼光，具备这样的实力，更重要的有这方面的理想和情怀，还有坚持。”黄其森说。