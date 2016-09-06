G20峰会指路普惠金融 众托帮大数据赋能互助保障

2016-09-06 14:36 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 景天 G20召开，中国和其他成员国共同制定的《G20数字普惠金融高级原则》于9月5日全文发布，得到了包括世界银行、国际货币基金组织在内的国内外金融界、财经界的高度认可与支持。数字普惠金融由此上升为国际战略的信号也已基本明确。

近日，众托帮创始人兼CEO乔克接受经济观察网采访点出，帮助传统金融机构无法服务到的人，雪中送炭才是普惠金融。“像孟加拉的穷人银行，中国的蚂蚁金服等，门槛降到最低，才能体现普惠特质。”

以“预存10元加入最高30万元互助保障”为主打的众托帮“抗癌互助医疗计划”，7月1日平台正式上线，55天缴费用户已成功突破100万大关，一跃成为互助保障行业的第一平台。“由此也可以看出，很多人都非常渴望有一份保障，关键是低门槛，不需要徘徊犹豫太久就可以加入。这就是我们对于普惠的理解。”

而另一方面，乔克补充认为，“数字普惠金融的要义在于大数据在推动普惠金融进程中所起到的作用。因此，要真正践行数字普惠金融，技术能力必不可少。”

10元即可加入，低门槛践行“普惠”

根据产品介绍，众托帮的“抗癌互助医疗加护”涵盖111种大病，是目前行业内同类型平台中保障范围最广的产品。该产品只需要用户预存10元，即可获得最高30万元的健康保障，预计每年每个用户均摊金额在60-90元左右。

“就像你交手机费一样，账户余额不足的时候，我们会提醒您，续费10到20元都可以。每次互助事件每个用户账户扣取不超过3元。但和传统保险不同的是，一旦归零就算退出了互助社群。而传统保险是每年交完保费就获得一份保障。以众托帮为例，结合众托帮互助社群成员平均年龄和性别等因素，每个用户基本上一年需要均摊支出60-90块钱左右。但随着平台用户年龄、性别比例等因素的变化，预计的金额也会随着变化。用户人数越多，均摊互助金就越少。”众托帮产品人士告诉经济观察网。

乔克表示，“原来我在保险公司担任高管。每次我去理赔现场，看到工作人员把理赔金递给客户的家属，都感到遗憾和愧疚。因为我很清楚，虽然客户家属们都很感动，但我们的保障依旧是十分不足的。很可能他住院花了30万，我们才赔了5万，他还要四处拼凑，整个家庭都有可能因贫致病，甚至无法翻身。”

但与此同时，作为是一个新兴事物，许多人质疑互助保障的形式同样也是保险产品存在的本质，互助保障平台是否有意取代商业保险。乔克却认为，互助社群更应该看做是商业保险的一种补充。

“就像网络借贷之于银行一样，我们解决的是小频率发生的高额事件，比如重大疾病、意外事故等万分之几甚至更低概率的事件，而商业保险的优势在于有遍及全国的网络、服务人员，可以解决高频率发生理赔的事件，比如感冒发烧住院医疗、门诊医疗。前者我们可以解决，而后者则需要丰富的网点和很强的运营能力才能服务，商业保险才有能力服务。”乔克补充说明，“前者是普惠金融，我们可以把加入门槛拉到较低，几乎不影响用户现金流。而后者是商业保险，家庭商业保险的支出则一般根据用户收入水平来定。”

同样处于成本考量，商业保险有前端调查和后端调查，而众托帮的风控流程更多的是依靠后端流程。

“一旦涉及互助事件互助金给付环节，我们会有三重风控：首先，第三方权威调查机构会负责进行调查，调取这个病人的过往病例，并出具报告，这个环节和保险公司的理赔调查是一样的。与此同时，报告会由会员代表大会进行审查。审查通过之后，我们会放到官网、微信和APP上进行公示，公示之后直到没有会员质疑，就交有托管银行把30万的互助金直接打给申请互助事件的申请人。 ”上述产品负责人介绍。

技术引领，数据先行

“众托帮速度”背后是其强大的数据技术实力，众托帮也因此被认为有望成为这一领域的蚂蚁金服。

业内人士分析认为，和蚂蚁金服一样，众托帮的核心竞争力同样是数据挖掘和技术风控的能力，“而最重要的是，众托帮同样是‘跨界打劫’，采用互联网技术对传统金融的长尾市场进行补充。”

一直以来，互助平台需要确保的两个问题：一是保证数据真实不被篡改，二是保证系统安全，免受黑客攻击。

“区块链与其需求天然吻合。”乔克表示，“众托帮的底层技术采取的区块链技术。传统的数据库可以完成四个功能：增删改查。而区块链如果看作一个数据库，则只能完成‘增’和‘查’，不能改、不能删，这就很好地解决了真实性问题。而作为比特币最重要的核心技术，09年推出的比特币社区运行至今7年时间没有宕机过1秒。”

乔克介绍，用户从注册个人账号开始，所有信息都将通过加密形式，实时存储到公开的区块链数据网络中。所有的用户能够在区块链网络查询到所有人的信息。“但当他查询别人的时候，只能查到公开信息，敏感信息会作加密处理，而查询自己的时候可以通过密钥看见自己在区块链当中的信息是怎样的。当用户发生理赔事件需要公示的时候，这些信息会非常有价值。”

“随着平台用户数量的快速增加，下一步我们将细分人群需求。”乔克表示透露，众托帮正在计划加入更多的玩法和尝试，例如搭建用户线上互动交流渠道，乃至组建线下的交流、聚会活动，让社群的用户真正产生交流，强化社群认同感。

根据众托帮首份温问卷查及数据显示，众拖帮的用户聚焦在25到35岁的互联网深度用户，即80后、90为主，地域主要集中在东部、中部经济较为发达的省份，男女比例基本持平，重点分布在IT、服务、教育、时尚、广告营销、保险等行业。值得一提的是，保险行业人员有相当用户比例。

“根据我们对用户画像的分析，用户受众的心理需求一是渴望自我实现，二是被人尊重，三是安全感。”乔克表示，“相对于60、70后更注重经济收益的心理，现在的年轻人在此基础上还需要有一种心理的收益。我获得保障的同时，还帮助了别人，因此获得一种成就感和满足感，就是一种心理的收益。80后、90后很多用户加入互助保障平台就是怀着这种双向目标的初衷。相较而言，无论是慈善、众筹、援助还是购买商业保险，都是单向。”

“我们的愿景是普惠保障医疗，幸福亿万家庭。”乔克介绍，“除了通过互助一些重大疾病和意外事件，让因病致贫和意外致贫的家庭低门槛获得一份保障，我们还可以用新模式、新技术和新方法让互助变得更加有趣有益，并且能把对某些事情天然有兴趣的、有爱好的、有共同价值观的人群，通过大数据、通过标签，让他们自然聚合成一个相应的社群，在这个社群当中会变得更有益趣，同时让保障变得无压力。这也是我们打造众托帮平台的初心。”