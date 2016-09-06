中国精准扶贫攻坚 典范经验助推七千万人“摘帽”

贫困乃现代化之梗。“十三五”既是我国全面建成小康社会的决胜期，也是脱贫攻坚的冲刺期。国家最高层曾多有强调，要坚持精准扶贫、精准脱贫。这意味着未来5年，中国精准扶贫进入深水区，7000万贫困人口建档立卡，“贫困县”摘帽已提上日程。

不过，精准扶贫在解决了“要扶谁”和“谁来扶”的问题后，“怎么扶”成为关键和更大的难题，怎样的扶贫政策、措施才是精准而有效的，目前仍有待探索。9月5日，由中国人民对外友好协会、清华大学、中国宋庆龄基金会主办，经济观察报社、清华大学公益慈善研究院、海惠•小母牛承办的“世界公益慈善论坛•精准扶贫分论坛”在清华大学隆重举行，聚焦精准扶贫的中国经验与全球治理，对“怎么扶”提供了有效答案。

这一论坛对接权威智库、建立科学评价体系，广泛征集在战略、创新、商业模式等方面最具减贫效果、最具典范意义的精准扶贫案例，并评选出其中的佼佼者，为国家扶贫战略拾遗补缺，为社会参与扶贫提供镜鉴。

在论坛“精准扶贫典范企业（机构）”发布仪式上，中国民生投资股份有限公司（下称“中民投”）、中国东方航空集团公司（下称“东航”）、亿利资源集团有限公司（下称“亿利”）、北京恒昌利通投资管理有限公司（下称“恒昌”）、汇丰银行获评为“精准扶贫典范企业”；国家认证认可监督管理委员会、中国扶贫基金会、紫金矿业慈善基金会获评为“精准扶贫典范机构”。

综观上述典范企业、机构已有扶贫事实可发现，它们基于自身优势和思考，结合扶贫对象的资源禀赋和切实诉求，正探索乃至形成有效的精准扶贫路径。其中，中民投开创“光伏+”扶贫模式，通过旗下公司中民新能在宁夏投资建设全球最大的单体光伏电站，并通过新居建设、增加就业和金融服务形成扶贫完整链条，实现扶贫、生态发展与清洁能源建设的崭新结合，形成切实的“造血”扶贫。东航自2003年开始参与国家定点扶贫开发工作，对云南省临沧市沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县进行帮扶创新、产业支撑“造血”扶贫，在示范村建设、基础设施改造、基础教育、产业发展等方面提供实际帮扶。而恒昌积极探索互联网金融与精准扶贫相结合的新型模式，通过小额分散的金融服务，将金融的力量注入低收入人群的“肌体”，助力农村发展。

不止如此，在这样一张张拼图有效衔接而成的中国减贫图景上，还有诸多浓彩勾勒。比如国家认监委围绕认可认证的特点，以发展有机产业为抓手，助推贫困区农民脱贫致富；中国扶贫基金会借助“互联网+”，形成电商扶贫模式。而亿利通过“公益+商业”的方式，导入生态产业带动沙区农牧民创业就业、“掘金”沙漠、脱贫致富。汇丰银行的价值链和社区综合发展模式，亦让人耳目一新。

在论坛上，参会的政府官员、专家学者、企业家等一致认为，这些已取得实质成效的扶贫案例，在具体模式上积极创新，因地制宜、因人施策，已不局限于传统的“雪中送炭”，而是更注重类似于“造血再塑肌体”，通过长期的产业带动帮扶等实质举措，不止扶贫还“扶智”，对贫困户（区）进行持久扶贫，直至他们最终脱贫。

此外，针对典范扶贫案例与精准扶贫的结合和延伸，参会的政府官员、专家学者、企业家等还就大国减贫新国策、精准扶贫中的商业力量、精准扶贫与国际合作等议题，进行了深入交流和探讨，对如何更好地发挥市场在资源配置中发挥决定性力量，进一步加强国际合作，做好中国经验与全球治理相结合，扎实推进中国减贫脱贫目标尽快实现等提出了各自见解。