和昌地产：深入一线城市拿地，2020年销售目标500亿元

2016-09-06 16:27 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

2016年9月1日，和昌集团对外发布了公司未来的发展战略。对外提出了“和社区”的核心价值，正式发布四大系统，即和沐人居系统、和美生活系统、和乐成长系统、和善分享系统，并同步在项目中践行“和社区”的全新生活理念，实现”共享社区美学“的愿景。

和昌集团此次新品战略发布会上同步亮相的还有基于土地、资源和客户需求打造的和昌四大产品系，分别为以“将城心繁华与居住舒适度完美结合”为出发点的云端系、以“为了居住者提供一生居住所需”为出发点的城邦系、以“专注完美、品质于心”为出发点的匠心系和以“在优雅的环境中放松心灵” 为出发点的云舒系。

和昌集团副总裁兼和昌地产执行总裁胡博对外宣布，未来公司将积极进入北上广深拿地，并密切关注重点二线城市的机会，在重回报的前提下迅速壮大公司规模。公司预计今年销售目标将突破100亿元，2017年将达到200亿元；而在2020年，和昌集团预计有望达成500亿元的销售业绩目标。

和昌进入快车道

位于北京的和昌集团，成立于2007年9月，目前集团下辖三大产业：和昌地产、和昌物业、和昌资本。和昌集团主营业务为房地产开发及运营、房地产生产资料及终端服务提供、房地产投资业务及金融服务业务。

一直以来，和昌集团坚持全国化发展战略，选择进驻具有发展潜力的区域经济中心城市，2015年以来，和昌集团积极开拓南京、苏州市场，进一步完善全国化布局，持续加大土地储备力度。

资料显示，和昌集团已在华北、华中、华东区域落子十城，在售项目达20余个。2015年集团实销售收入73.2亿。2016年上半年在洛阳、苏州、郑州、杭州、济南等地通过招拍挂、旧改及合作等方式获得土地15宗，共1500亩，对应可开发建筑面积220万方。

自2016年开始，和昌集团发展进入了快车道：上半年，和昌集团再下一城，首次进入杭州市，深化了在华东地区的布局。2016年下半年，和昌集团在进一步完善原有区域布局的基础上，将持续深耕新进入的城市，重点关注快速发展的二线城市，择机进入一线城市，进一步巩固集团在重点城市的领先地位和竞争优势。

继进驻全国房地产综合实力百强和运营效率十强后，和昌集团再登亿翰智库2016年1-4月典型房企销售面积百强榜92名、2016上半年品牌影响力百强77名，其发展速度赢得了专家组的高度赞誉。

同时，加速度的优异表现和资金渠道的进一步拓宽，使得和昌集团的融资成本在2016年同比去年降低了约5个百分点。资金的优势加强为和昌集团未来的规模加速扩张进一步打下了基础。

深入一线

值得注意的是，今天站在台前的胡博，生于1981年，是业内极为年轻的地产总裁之一。但面对80后总裁的光环，胡博始终强调，“我不愿只被看做是一个80后地产总裁，我首先是一个80后的客户。”

“深入一线”是他在谈公司发展优势时提及最多的词语。学建筑学出身的胡博，从事房地产行业的时间已超过十年。十余年的经验浓缩成一句话：“造好房子、做好社区，就是用心对待客户的每一天和每一个生活细节。”而要做到这一点，就必须深入一线：“必须频繁地踩楼盘、见客户、下工地”——这是胡博给全集团提出的要求。

自2015年11月上任和昌集团以来，胡博就带头深入一线。“我的一天，不是在开会或看项目，就是在开会或看项目的路上。”胡博如是说。无论在办公室或家里，他的身边永远都有一只拉杆箱，“这是为了方便我出差开会，踩楼盘和下工地。”

2016年的春天，春游的好时光，胡博在三个月内跑遍全国看了40个项目，极致状态下曾经一天看13个项目。而到了夏天，他则开始带头不惧炎热地四处“突袭”下工地，平均一周能跑5～6个工地。“这是我们能做出好产品的保障。”胡博如是说。

一线城市拿地

2015年，和昌集团销售面积为101.5万平方米，在2015房企销售面积TOP100中名列89名。跻身百强，对于全国上万家房企而言，和昌集团堪称业绩靓丽的实力房企。但排在房企百强的尾部，胡博坦承，“对于大部分知名房企而言，我们还只是个小兵。”

实际上，和昌集团是一个清楚认识自己的强壮“小兵”。它的最大优势是在这个合作的时代里“足够灵活”。

当土拍的价格越来越高，这必然是一个房企合纵联横的时代，联合拿地成为趋势，合作、收购、兼并也愈加频繁。这正是和昌集团借势迅速发展的好时机。

“从去年到现在，我们已经和多家知名房企合作在多个城市获取项目，目前还有大量合作项目在谈。”胡博透露，许多房企都愿意找和昌合作。相对百强外的房企，和昌集团有实力能确保自己的操盘能力，可以吸引到有好土地的房企与和昌积极合作。而与知名大房企合作时，和昌策略灵活，“操盘、冠名、财务投资人，都可以商谈”。

未来，和昌将以合作拿地、合作开发为主，进一步加速规模扩张。而面对当前的土地和楼市的波动，和昌也都一一灵活应对。“我们会对城市的现有市场、发展潜力判断我们的城市战略选择，会根据项目本体的情况，精确判断开发周期和项目收益，重点关注股东回报。”胡博如是说，“获取的每一个项目都能够抗击任何市场风险。”