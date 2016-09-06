移动医疗价值之争？七乐康欲将医生变为“合伙人”

2016-09-06 17:26 来源： 经济观察网 作者： 温淑萍 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 温淑萍 纷纷扰扰的移动医疗市场，伴随着盈利模式的追寻，各家也正在寻求独自的特点，七乐康近日推出新模式，期望通过价值“比拼”，欲将医生变为“合伙人”。

价值之争

7月末，在湖北巴东县的患者陈东（化名）倒在了自己的房间，深度昏迷。这个三年精神分裂史的村民急坏了亲戚朋友和当地医生，因为医生们没法判定他是由于精神病突发而导致的晕厥还是对药物产生了不适反应。

不过僵局最后被打破了，当天晚上，陈东哥哥的朋友选择了七乐康医生，并请求其提供医疗方面的协助。七乐康医生平台立即邀请专家医生前往诊断，途中还利用平台的软件发起远端会诊，咨询跟进的医生。最终认为，陈东很可能出现了不适应药品的情况。

此时，对陈东而言，转诊成了最紧急的需求。七乐康医生又帮忙联系了当地更好的医院，协助陈东进行转诊。最后，陈东逐渐苏醒并且脱离了危险。

周末上午9点，刘林（化名）在家里，像往常一样穿上烫得整齐的白衬衫，打开手机，准备新一天的工作。刘林不是做直播的网红，而是一名三家医院的医生。就在3个月前，刘林也加入“移动医疗”大军，入驻了七乐康互联网医院，为自己的慢性病患者进行远程线上问诊并开具电子处方。

让刘林觉得颇为惊喜的是，每个月，七乐康医生这个平台可以为他增加至少5000元收入。另外让刘林颇有感慨的是，相对于以往坐在医院一天接待60名患者，月收入不足万元来讲，七乐康互联网医院的收入似乎更加合理。效率提高数倍， 现在刘林可以让自己的医术服务到广东省以外，甚至远在青海省的患者。而刘林的额外收入恰恰基本来源于异地患者。

“对于患者，我们是便捷的，七乐康医生既能帮他找到合适的医生进行诊断治疗，又能把药配送到消费者手中；对于医生，七乐康能提供的不仅是让他们多了一个多点执业、收入阳光化的平台，更能借助后台的大数据，帮医生做好病患的病情、用药追踪，加强医生和患者的粘度。”在七乐康董事长石振洋看来，七乐康医生应该是国内首家能实现医患药闭环的平台，一直致力于给医生和患者提供最大化的价值。

让医生的价值得到最大化，石振洋这句话背后大有深意。“互联网医疗模式之争，到最后还是‘价值’之争，哪种模式能为医生和患者带来更大的价值，哪种模式就更有生命力。”

“医生是非常特殊的群体，他们的价值不应该仅仅体现在诊金上，七乐康医生希望和有梦想的医生一起成长。”

医、患、药闭环

目前，七乐康医生描摹的“打通医疗行业核心环节，实现医、患、药闭环”的版图已经慢慢清晰化。今年5月，七乐康医生宣布与广州市荔湾区中心医院合作共建国内首个2.0版复合型模式的互联网医院——荔湾七乐康互联网医院。七乐康医生APP成为，唯一授权指定官方APP应用入口，会将七乐康医生上所有注册的全国范围内有医师资质的合格医生资源以及全国范围内的患者资源注入。

中华医学会原会长、中国工程院院士钟南山教授在为七乐康互联网医院启动仪式上发布的视频内容里表示：“七乐康正在做一件惠普大众的公益事业，并为此感谢七乐康的努力，为医生创造更高价值！”钟院士觉得互联网医疗作为广州一个增长点的重头戏，七乐康互联网医院启动也是顺应形势。因为在2015年国务院就提出要在各个领域发展互联网技术，刘延东副总理今年初在医改会上特别讲到要发展互联网，解决分级诊疗和促进远程医疗这方面，从另一个角度提高医改质量以及提高医疗诊治的水平。在二甲及三甲医院，医务人员的诊治水平比较高，但是在基层就诊治水平相对比较低，这需要一个过程，因为我们中国金字塔式的医疗网络现在还没有很好地建起来，塔底开始有了，塔体这方面还需要大大加强，塔尖现在也做得比较好。所以如何更好弥补这个不足，同时又使得基层患者得到及时诊疗，能够节省时间，互联网会起到一个非常大的作用，所以七乐康集团能够抓住这个机会，在荔湾中心医院，以这个为基地开展起这么一个互联网医院，既顺应形势，也有着非常积极的意义。他觉得互联网医疗会对我们加强分级医疗、远程会诊，解决病人的问题起到非常大的作用。

就闭环中的“医生”这个环节，七乐康医生在不断加码。为了更好地激励医生群体，七乐康公布了医生合伙人计划。

那么什么样的医生能成为七乐康的医生合伙人？据七乐康方面介绍，医生合伙人招募主要是针对副主任医师以上以及活跃的医生两类。前者会就医生的患者数量、患者点赞数、收入、管理能力和号召力作综合评判；后者则会衡量医生的患者数量、患者活跃程度以及收入。

七乐康董事长石振洋透露，七乐康将寻找10000名医生合伙人，而这10000名合伙人必将获得七乐康的重点扶持。

据记者了解，这些扶持包括帮助医生做个人品牌的推广、打造云工作室、给医生创造科研合作的机会等。另据七乐康相关人士透露，医生成为七乐康合伙人后，甚至可获得一定数量的七乐康期权，且七乐康将出资开设医生私人诊所。

另外，石振洋还剧透了七乐康已经建立完成业内最齐全的药品数据库，数据库包括超过3万种药品的详细资料，包括供应商、生产厂家、商业公司所有信息都会在数据库上显示，同时企业资质等GSP要提供的所有资料都能够查询到，此外，药品的病理、使用分类、用法用量、储存、运输条件等与药品安全、使用等信息都在里面。

“未来，基于这个数据库，我们会继续开发并连接整个链条：包括医生、患者（可穿戴设备提供的身体情况）、药企、监测、PBM、保险、医保、检测机构各个环节。”石振洋称，通过收集沉淀整个链条数据，根据数据实时向各个端口反馈最新数据情况，让患者、医生、药厂、检测机构、七乐康医生、七乐康互联网医院实时联动，实时提供精准数据，让患者可以得到最及时、最合适的服务。