【权威解读】看各大券商首席这样解读G20峰会公报

经济观察网 刘鹏/文 9月4——5日二十国集团峰会（下称，“G20会议”）在中国杭州举行，会后发布了G20杭州峰会公报。公报全文13200字。

公报将如何影响中国乃至全球经济发展和金融治理，经济观察网选取了三家券商首席经济学家或分析师进行解读。

方正证券首席经济学家任泽平点评：减少货币依赖，推动创新增长

1）会议的背景是国际金融危机8年后，全球货币宽松走到尽头，各国供给侧改革和创新增长的呼声渐高但又难以付诸行动。今年以来，IMF连续下调全球经济增长率预期，最新的预测值为3.1%的较低水平，全球贸易增长更是连续5年低于全球经济增长。“8年后的今天，世界经济又走到一个关键当口。上一轮科技进步带来的增长动能逐渐衰减，新一轮科技和产业革命尚未形成势头。主要经济体先后进入老龄化社会，人口增长率下降，给各国经济社会带来压力。经济全球化出现波折，保护主义、内顾倾向抬头，多边贸易体制受到冲击。金融监管改革虽有明显进展，但高杠杆、高泡沫等风险仍在积聚。”

2）会议提出避免货币依赖，加强财政政策；未来以财政为主、货币为辅，中国发力PPP（参见方正宏观报告《发力PPP》）。2008年面对“百年一遇”的国际金融危机，伯南克说“我们找到了避免大萧条的办法”，随后美国实施零利率和QE、欧洲日本实施负利率和QQE，全球在货币宽松的路上越走越远、用到极致，但全球经济仍然脆弱，并积累了房市、股市、债市等资产价格泡沫，全球5亿人生活在负利率。2014年斯蒂格利茨提出“我们避免了大萧条，却陷入了大萎靡。”因此，未来全球宏观政策可能逐渐转向以财政为主、货币为辅，中国财政政策的发力点可能在PPP和扩大基础设施投资。G20会议公告提出“货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，与中央银行的职责保持一致，但仅靠货币政策不能实现平衡增长。在强调结构性改革发挥关键作用的同时，我们还强调财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。我们正在灵活实施财政政策，并实施更为增长友好型的税收政策和公共支出，包括优先支持高质量投资，同时增强经济韧性并确保债务占国内生产总值的比重保持在可持续水平。”

3）避免竞争性贬值，美联储加息是全球最大的不确定性。现在全球经济的基本格局是，在欧日中及新兴经济体仍然低迷的情况下，美国经济走出独立行情，而且正开启加息进程，美国和其他经济体不在一个经济和货币政策周期轨道上，这将产生两个方面的影响：一方面美联储加息对其他经济体货币再度宽松构成制约，在欧洲银行业、新兴经济体房地产市场等存在脆弱性的情况下，美联储加息将极大地增加全球经济金融不稳定性。上世纪80年代美联储加息把拉美加爆了，90年代把东南亚加爆了，2008年把自己加爆了。另一方面，这将加大其他经济体汇率贬值压力和资本流出压力。因此，对中国经济而言，外部最大的不确定性来自美联储加息，内部来自汇率和房市。会议公告提出“汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定。我们的有关部门将就外汇市场密切讨论沟通。我们重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。”

4）全球经济的希望在于重启供给侧改革和创新增长，更重要的是付诸行动。会议公告给出的药方是“实现有活力的增长并创造更多就业，必须挖掘增长新动力。”“支持发展中国家能力建设，改进技能和人力资本。”“支持就以科技创新为核心、涵盖广泛领域的创新议题开展对话和合作。”“为抓住新工业革命为工业特别是制造业和相关服务业带来的机遇，我们制定《二十国集团新工业革命行动计划》。”“为释放数字经济潜力，我们在安塔利亚峰会工作的基础上，制定了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。”“我们重申结构性改革对提高二十国集团成员生产率、潜在产出以及促进创新增长的关键作用。”

5）产能过剩是全球性问题，需要共同应对。在9月4日发布的《中美元首杭州会晤中方成果清单》中，中美双方认识到全球经济复苏缓慢和市场需求低迷使得包括一些行业产能过剩在内的结构性问题更加严重，政府或政府支持的机构提供的补贴和其他类型的支持可能导致市场扭曲和造成全球产能过剩问题。欧洲委员会主席让-克洛德·容克在9月4日表示，中欧钢铁产能双边监督机制须尽快启动工作。欧盟也即将要讨论针对中国的反倾销和反补贴政策。欧盟领导人面临自于欧洲钢铁产业施加的巨大压力，5月12日，欧洲议会全体会议通过非立法性决议，反对承认中国市场经济地位。自去年年底中央经济工作会议提出“三去一降一补”五大任务后，去产能作为供给侧结构性改革的重要任务，正在国内加快推进。

6）中美投资协定BIT谈判交换第三轮负面清单出价。商务部表示中美双方刚刚在9月交换了双边投资协定谈判的第3轮负面清单。中美投资协定谈判自2008年正式启动，迄今已举行了28轮谈判。2013年7月，在两国元首的共同推动下，双方宣布以“准入前国民待遇加负面清单模式”为基础进入实质性谈判阶段。中美BIT谈判的难点在于负面清单，中美分歧在国企与私企是否享受同等待遇上、金融信息、互联网规定、服务业开放等。

华泰证券首席策略分析师戴康点评：G20，远不止于君子协定

1）杭州G20 强调结构性改革是经济动力转换、方式转变的前提

杭州G20峰会于9月5日圆满落幕，此次会议议题包括汇率（避免竞争性贬值）、利率（全球负利率时代的危机应对）、多边贸易、气候变化等经济发展、社会民生的诸多内容。在经济后危机时代，呼吁全球协同货币政策的同时，中国作为主办方着重强调了国内坚定不移推进改革的决心，尤其是今年以来的供给侧改革，是经济发展新动力，结构转换新方式的前提条件。

2）政策组合拳将持续推进，G20远不止君子协定

此次杭州G20领导人峰会，重申并强调了供给侧改革的必要性，彭博援知情人士称，G20将为解决全球钢铁产能过剩问题设定时间表，敦促中国在已承诺的基础上进一步减产。当今全球经济面临着英国脱欧后经济复苏缓慢，市场需求低迷等问题，中国从主动（国内经济结构转型）和被动（国际对中国去产能承诺的监督压力）两方面有动力率先推动供给侧改革，杭州G20领导人峰会不止是各国首脑的君子协定，我们认为供给侧改革后续政策有望超预期推进。

3）经济较平稳阶段，汇率有序贬值对A股影响不大

2月财长会议对应用货币工具实现经济增长、落实金融部门改革以及避免竞争性贬值等议题充分沟通，达成共识，此后在7月财长会议附加了48条指导原则和指标设置，此次杭州G20延续前期财长会议对促进经济稳健增长的议题的探讨，肯定世界贸易组织的核心地位，维持积极财政政策和灵活适度的货币政策没有变化。市场有观点认为汇率在会后有可能贬值到7，我们认为在经济运行相对平稳阶段，汇率的有序贬值对A股的影响不大。

4）G20强调需要化解企业债务问题，我们认为债转股是重要抓手

杭州G20中方强调供给侧改革的目的之一是企业去杠杠以及应对相关的银行业挑战，化解企业债务问题尤为重要。我们认为债转股将是继供给侧改革限产政策之后的第二拳，将成为重要抓手解决企业债务问题。债转股有利于降低企业财务成本，显著提高企业的盈利能力，长期来看有助于改善银行资产负债率，有利于保护龙头企业额和优质资源，有利于淘汰落后的产能和员工分流，也有利于保住稳增长和稳就业的底线。

5）钢铁产量过剩问题，中方面临国际压力

今年7月的欧盟委员会主席荣克在与中国的峰会中就曾对中国钢铁低价进入欧盟市场提出不满，杭州G20“习奥会”美方也提及对政府或者其他形式的补贴造成的市场扭曲和全球产能过剩问题的关注。我们从世界钢铁协会2016年1-7月粗钢产量的数据来看，中国粗钢产量4.66亿吨，占全球66个国家总体粗钢产量（9.30亿吨）的50%，与去年同期相比中国粗钢产量同比减少0.5%，而全球其他国家减少幅度为1.2%，由此可见，以钢铁为代表的产能过剩行业，在需求减少产能利用率降低，压缩产量的需求是全球性，中国面临的不仅是自身调结构的需求，也面临着其他国家希望或者要求的压力。

6）供给侧改革政策组合拳将持续推进，供给侧慢牛进行时

我们在供给侧慢牛系列报告中提出，一个确定性（即供给侧改革信号更为清晰将降低投资者对长期不确定性的担忧，从而降低A股风险溢价）正在印证，有利于A股估值的回升。以限产、PPP、债转股为代表的供给侧模式多样化以及路径疏通将逐步获得市场的认可，此次杭州G20峰会领导人再次强调坚决完成煤炭钢铁去产能目标,可见包括去产能在内的供给侧改革将按期按量持续推进。

国泰君安首席债券分析师徐寒飞点评：四大共识将改变未来

1）全球仍面临低增长风险，G20最大议题是经济增长，各国一致认为仍需要更多、更广泛的增长，需综合运用货币、财政和结构性工具，光靠货币政策无法实现平衡的增长。事实上，自08年以来，全球超宽松货币政策和多轮QE已引发市场过度追求收益，导致信贷错误定价和资产估值压力，加大了金融不稳定性风险并阻碍全球经济复苏，在未来，全球积极财政刺激将会发力，以对冲结构性名义需求不足，全球基础设施投资将会扩大，但政府财政赤字率仍将面临进一步上升。

2）全球关注钢铁去产能，OECD将牵头成立针对钢铁产能过剩的全球论坛，将去产能进行到底。截止15年末中国粗钢产能12亿吨，计划用3-5年缩减1.5亿吨，16年去产能目标是4500万吨左右，但上半年仅完成47%，下半年各省出台的去产能目标总和已超过全国总和，预计去产能力度将进一步加大，控制增量、优化存量的思路，将带动企业微观盈利将继续改善。

3）通过SDR改革货币体系，峰会前世界银行首发人民币SDR债券，10月人民币也将正式纳入SDR，将进一步扩大人民币交易和储备需求，加速人民币国际化进程，实现人民币的全球投资，预计未来以人民币为载体的全球资产配置将明显加速，以低于人口红利消失、国内投资回报率下滑等风险，有利于扩大金融开放、实现企业走出去和转型升级。

4）避免竞争性贬值，加强全球政策协调，扩大贸易投资的增长。金融危机时隔8年，全球多数国家并未真正走出衰退，反全球化和反贸易自由化等思潮出现，加强政策协调有利于稳定市场预期，降低贸易与投资的风险溢价。