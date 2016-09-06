龙门资本朱丽洁：“现在轮到你了，你会如何选择？”

2016-09-06 18:32 来源： 经济观察网 作者： 朱丽洁 编辑： 经济观察网

导语：

前几天，一位在国内久负盛名的基金经理和我在微信上聊起了与“剪电线”相关的创

业者信用的话题，他说：“丽洁，不如你把你的想法写出来。”我想，关于创业者信

用的问题，已经有很多严肃的文章告诉了我们很多的道理。今天，我就分享在纽约、

阿拉斯加、和伦敦发生过的三个小故事吧。

第一个故事 ： 纽约哈佛俱乐部 | 油画中的大人物

人潮汹涌的纽约第五大道，我穿出拥挤的人流，在 44 街转了一个弯，很快人潮消退、

一派庄严。这是我第一次走进哈佛俱乐部，这个全球精英的顶级殿堂。高大的穹顶、

暗红的木墙，一个个真人比例的人像油画首先映入了眼帘，他们一个个神情淡定，面

带笑容。我当时的老板 Aufhauser 先生就是哈佛俱乐部的会员，也是一位经济学博士，

他对墙壁上的这些校友如数家珍。

哈佛俱乐部内景

“这位就是西奥多·罗斯福总统，1880 年从哈佛毕业，你应该可以认出他。”

Aufhauser 指向了一幅骑马的油画，“没有多少人见过他骑马，你只有在这里可以看到

这幅画。”

“是的。您有这么多位总统校友，一定觉得非常荣耀吧？”我怯生生地问到。

年过花甲的 Aufhauser 一脸通透地看着我笑了一下，意味深长又不失幽默地说道，

“总有一天你会明白，他们要消灭很多人才会被摆在那里。”

我心里咯噔地颤动了一下，不知该做何反应。这句话却深深地刻在了我的脑海里。

初到纽约的时候，我的脸被炸豆腐的热油烫伤了。Aufhauser 是我遇到的第一个愿意提

供帮助的人。他的家族具有德国犹太血统，是全球石油的原料供应商之一。就是他把

我带入了华尔街。

“你一定要看到这里最好的，也应该看到那些不好的，然后你就可以开始在这里工作

了。”

在 Aufhauser 证券公司工作的第一天，我的老板给我展示了过去 30 年所有账户的收益

曲线。每一支基金的表现都一目了然。我的目光自然落到了那些历史表现最佳的曲线

上，看着它们一路上升，然后嘎然而止。是的，在这个有买有卖的自由市场，以 30 年

的维度来看，那些最吸引眼球的基金，往往会面临更大的风险，也常常会突然一败涂

地。

Aufhauser 淡淡地说：“华尔街就是这样，能够一直活下去你就赢了。你不是两眼放光

地对我说要做一个伟大的游戏吗？现在轮到你了，你会作何选择？”

编者按：其实不只是华尔街，在瞬息万变的市场中，能坚持下去就已经很好了。资本

市场从来不缺钱，稀缺的永远是那些知道怎么聪明用钱的人。有的人一将功成万骨枯、

把自己的画像挂在金字塔尖，但是他们每成就一个神话，就有一片人倒下。在眼下的

资本寒冬中，面对生死考验，此时做出的选择，才最能反映出一个人真实的价值观。

第二个故事 ： 阿拉斯加冰原 | 照片中定格 的笑脸

北纬 68°的一片冰原，这里是美国宇航局参与投资的 Toolik Lake 北极研究站。这是

一个神秘的地方，人们很难在百度搜索中找到任何有关它的中文信息，但我在阿拉斯

加读森林冻土硕士学位时，它却是我们夏季考察经常落脚的营地。

盛夏的 Toolik Lake

这个营地坐落在北极荒凉的冰川平原中，方圆几百里都了无人烟。从阿拉斯加中部的

费尔班克斯市往北开车到这里大约 10 个小时，然后再开 6 个小时可以抵达北冰洋。虽

然地处边远、气候寒冷，但从另一个角度来说，这里却是一个风光旖旎、一尘不染、

美食丰富、按需分配的天堂。

在这个熊比人多的地方，金钱毫无用处。

走进木制结构的营地中心，每个人都会被照一张相，然后贴在营地的墙上，临走时可

以拿走或者扔掉。人口每天都在流动，留在营地的一般不超过 100 人，除了工作人员

和参观访问的学生，几乎每一个人都是极地科学工作者。

这个研究站麻雀虽小、五脏俱全。有食堂、超市、电影放映厅、乒乓球室、健身房、

音乐演奏间、以及桑拿室。一切都是免费的。9 点以后桑拿室里不限男女。从这里能带

走的生活用品很多，但不一定有什么用处，周围也没有其它的落脚之地，所以往往带

走的东西再原样带回来。对于野外作业的科学家来说，宁愿减重、不求负累。

有一天，人们像往常一样开着卡车或乘坐直升机奔向自己的考察点，可是我的一个同

事却很晚才回到营地。那一天我们都没有见到他。听说，他们的直升机降落在一片苔

原上，苔原的土丘裂缝导致飞机失衡，螺旋桨打到地上又弹了回来，直接削掉了副驾

驶的半个脑袋。一个年轻的生命就突然终止了。

惊愕之余，我终于知道为什么每个人的照片都贴在营地中心的墙上了。从概率的角度

来看，个体事故的偶然，可能在群体中变成了必然。以前以为“为科学献身”不过是

一句口号，没有想到生命如此脆弱，一不小心就献了。

我的那位同事当时坐在直升机的后排，心有余悸。他回忆说，出事故的那一刻，好像

他 30 年的生活被快速回放了一遍。后来过了不久，他就开始信教了。

“那一刻你最放不下的是什么？”我问。

“太多了！”他说，“我感觉自己还是挺喜欢人类社会的。人气旺旺，虽然复杂，但

也有趣呀。”

编者按：人生起落，没有谁是永远的赢家，其实市场也是。到最后那一刻，你最放不

下的，才是最珍贵的。当人类的需求被压缩到了最低，金钱和物质已经变得可以被减

负甚至抛弃，而留存心底深处、最为人所珍惜的是人本身。

第三个故事： 伦敦泰晤士河畔 | 金钱永不眠

Sion Hall

Sion Hall 座落在伦敦泰晤士河几字形大拐弯的北岸，是一座教堂一般庄重的巴洛克风

格的红砖建筑，有很多刻意打造的繁复线条和彩色琉璃，建筑师的精雕细刻让这座楼

成为河岸的一道美丽景观。而他的主人 Olaf Rogge，就是饰演在《金钱永不眠》中赚

了大钱又笑到最后的华尔街大亨的那位演员。不，他的正职并不是演员，他饰演的其

实是自己真实的人生。

当我在伦敦为 Rogge 工作的时候，我们的团队有 34 个人管理 60 亿美元资产。2009 年，

当欧洲和美国都深陷经济危机的时候，也正是这位老板愿意出演《金钱永不眠》的那

个时期，Rogge 全球伙伴的资产管理规模已经达到了 490 亿美元。一生低调的 Rogge，

终于通过了电影向世界透露了他的秘密——经济危机其实是最好的赚钱机会。

当我第一天走进 Sion Hall 的办公楼，感觉自己好像进入了哈利波特的图书馆。沿着

正门长长的楼梯，可以直达三楼的“馆长办公室”。主要的部门都分布在三楼。三楼

分为两层，像是一个大剧场，楼上可以一目了然地看到楼下的情况。正门在舞台的位

置，天顶下方有一个由多角的办公桌拼成的超大的会议桌，几乎每个桌子上都有两个

显示屏、一个电扇、一个台灯、一个电话和一摞文件夹。我的办公桌在三楼二层面对

舞台的位置，应该是属于大众席位。二层的两侧有很多带落地玻璃的包间，是属于管

理者的、有很多私人空间的办公室。

星期一到星期五总是在不知不觉中就过完了。我每天早晨都 7 点半起床，坐 8 点 10 分

的船去上班，8 点半会在十字路口碰到 Matthew，然后到办公室打开电脑的时间是 8 点

40，周围的同事也开始陆陆续续地进来。我不停地做研究写报告，然后会在 10 点钟左

右去厨房喝杯咖啡或奶茶，然后继续做研究。中午又去厨房热热饭喝喝水，然后继续

写报告。然后这一天就过完了。我坐 6 点 14 分的船回家，到家 7 点钟。

在这样一个古老又低调的投资公司工作，所有的职能都是标准化、流程化的，运营手

册甚至细化到怎样打开电脑。从宏观到微观、到行业、到具体公司，每一层风险都主

要由程序来管理，不同部门的工作人员只负责不断地优化程序。我们主要的投资标的

是政府债券和企业债券，低买高卖、或是卖空。

办公桌上那些无声无息的资产负债表，每一个数字背后都代表生活。别人妻子和孩子

们的喜怒哀乐，当然不在报表的计算之中。道理虽然是非常简单，但是这种投资模式

所需要的时间和经验却十分难以复制。在过去的 30 年中，有一些国家消失了，也有新

的政府出来，投资这些政府债券的点点滴滴的经验，一切都记录在公司庞大又细腻的

系统之中。

我问 Rogge：“你有几十年来积累起来的巨大财富，你觉得什么对你来说最有价值？”

Rogge 笑笑说：“在精明的投资者面前，金钱只是一个数字，未来它会向哪一个方向变

化，才是每个人都想要知道的答案。”

编者按：不知不觉的，其实我们每一个人的生活都在被记录着。那些带给我们惊喜或

是灾难的，或许是多年前一个非常不经意的伏笔。在复杂多变的市场上，随时有意想

不到的事情发生，然而把尺度放大，把时间轴拉长，市场和人心始终有着相通的铁律。

在 Rogge 冷眼旁观过的这几十年市场变迁中，无论是金钱还是尊重，始终还是会流向

那些为人认同的价值观，和那些抱持这些价值观，始终不变的人。

我的故事讲完了。有关对创业者信用的看法，我的想法很简单。珍惜那些相信你的人，

这世界上的价值，有什么是比信任更昂贵的呢？

(作者朱丽洁系龙门资本董事总经理)