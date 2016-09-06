“电解铝”为何会成为习奥会的关键词？

经济观察网 记者 李紫宸 9月的第一个周末，杭州因为G20峰会吸引了全球的目光。G20正式开幕前的9月3日，在西湖国宾馆，国家主席习近平与美国总统奥巴马进行的会晤成为外界关注的最大焦点。

此次的习奥会，双方在宏观经济问题上达成了多项重要共识，其中，过剩产能问题在这次会晤中被专门提及。会晤中提到，中美双方认识到全球经济复苏缓慢和市场需求低迷使得包括一些行业产能过剩在内的结构性问题更加严重，这些问题对贸易和工人产生了负面影响。中美双方认识到，产能过剩是一个全球性问题，需要集体应对。

尤其引人关注的是，除了钢铁之外，“电解铝”在习奥会晤中也被专门提及。根据此次会晤达成的35项成果清单，中美双方认识到，由于全球经济复苏缓慢和市场需求低迷，电解铝行业产能过剩增加，成为全球性问题，需要集体应对。

规格如此之高的G20峰会，尤其是在备受关注的这次中美元首会晤中，“电解铝”缘何成为了一个关键词？

习奥会为何专提电解铝？

就在G20杭州峰会召开之前的一个月，美国商务部发布公告，对华铝型材作出反倾销反补贴第一次快速日落复审终裁，裁定若取消双反措施，涉案产品的倾销、补贴及其对美国产业的损害会继续或再度发生，因此决定继续维持对涉案产品的双反措施，裁定加权倾销幅度为33.28%。

这不是今年上半年发生的唯一一起针对中国铝材的反倾销案件——除了美国之外，澳大利亚、阿根廷均对中国出口的铝制品进行了反倾销的裁决或调查。

律师杨晨所在的金诚同达律所，在过去多年参与了诸多国际贸易争端领域的诉讼案件，同时他本人也是此次杭州B20的法律顾问。杨晨告诉经济观察网：“包括钢铁、铝材在内的金属相关产品是最容易发生国际贸易争端的领域之一。仅从今年来看，全球各个国家针对中国的钢铁产品发起的双反调查（反倾销反补贴）大概在四十起左右，这个数量是惊人的。”

杨晨律师认为，此次会晤专门提及电解铝，显然与习近平呼吁自由贸易、反对贸易保护主义的主张有关：“电解铝是一个典型的过剩产能产业。事实上，过剩产能的问题一直是近几年、尤其是近三年来，中美、中欧双边和多边对话当中经常谈到的话题。当某一个国度出现产能过剩，肯定会寻找产品的出口，大量进入国际市场是一种必然，由此很可能会冲击到其他国家的国内产业。从保护本国产业的角度来说，受到冲击的国家必然希望与相关产品出口国‘共同解决’问题。”

在全球，铝是产量和用量都仅次于钢铁的有色金属。过去几年，尽管中国原铝的出口较少，但铝加工制品的出口量却不低，其中，铝贸易争端主要集中在铝型材（铝挤压材）领域。

根据我的有色网向经济观察网提供的数据，过去五年中，除了2012年铝材出口同比有所下降之外，其余年份均呈增长态势。“中国已经成为世界最大的铝材生产国和消费国，但海外市场对国内生产企业而言依然非常重要，尤其是在国内市场放缓，企业利润下滑甚至是亏损的情况下，海外市场的重要性不言而喻。”我的有色网铝业高级分析师李旬告诉经济观察网。

“从反倾销发起国来看，加拿大，美国这样的发达国家，本国产品以精加工为主。但中国电解铝技术与铝制品的加工技术都已处于较高的水平，同时，生产成本低于国外，对国外市场必然会造成冲击。”李旬说。

不过，中国铝材产品进口国的相关反倾销裁定究竟是否公平公正则存在疑问，杨晨律师向经济观察网表示：“在目前的反倾销调查裁定中，中国还被看作是非市场经济国家，因此，在反倾销案中计算中国企业的倾销幅度时，采用的也是替代国的方法，这种方法是不公平的。根据我们的了解，绝大部分中国企业出口的产品是有利润的，并不能算作严格意义上的倾销行为。”杨晨律师说，“当然，相关进口国的裁定办法，也是依据国际贸易的相关规则进行的。即，对中国采用替代国的方法依据的是《中国入世议定书》中第15条的规定。今年12月11日，这一规定即将到期，如果届时相关国家不再对中国使用替代国方法，企业的相关产品被认为倾销产品的可能性就会更小。”

去产能与“阶段性过剩”

贸易争端的背后，中国铝材产量在过去几年一直呈现上升态势。根据中国产业信息研究网的数据，2012年中国铝材产量为3073.31万吨，同比增长15.87%，2013年中国铝材产量为3962.42万吨，同比增长24.04%，2014年中国铝材产量为4845.52万吨，同比增长18.57%，2015年中国铝材产量为5236万吨，增幅出现下降，不过， 2016年上半年中国铝材产量2802.7万吨，增幅又回归了两位数，达到12.9%。

从增长情况来看，过去几年，全球电解铝的增长主要集中在中国，而全球其他地区的电解铝产量过去基本稳定在2400万吨左右。

产量增长的背后，中国铝业的去产能步伐却一直没有放松。相关数据显示，截至2015年底，国内累计关停电解铝产能达815万吨。其中，永久关停产能为336万吨，建成但未投产的产能为128万吨，实施弹性生产的产能达351万吨。

从国内需求看，在“十五”至“十二五”期间，我国工业化和城镇化进程的快速推进，对铝的需求呈加速增长的趋势，铝消费增速大幅超过同期GDP的增长水平。进入“十三五”，中国经济步入工业化后期，铝消费增速呈现放缓趋势。不过，在这期间，国内铝消费增速与其他国家相比仍处于较高的水平。

“目前，铝业的产能过剩是一种相对过剩，下游还有很多需求增长的空间，例如，轨道交通、装饰材料、电子、机械、包装材料。电线电缆等，这些下游市场对于铝制品的消费拉动力依然存在。由于2013——2014年电解铝新增产能明显，导致行业基本面并不太好，企业盈利能力较差。随着国家对于去产能的力推，从去年开始整个电解铝产业投资逐渐减少，供给侧改革在持续进行中。”李旬告诉经济观察网。

李旬分析说，2016年全年，以绝对值看，电解铝的产量很可能会同比有所增长，但另一方面，电解铝的需求也在增加。从供需平衡的角度讲，2016年供需关系在进一步走向平衡。2015年，全行业电解铝供应过剩大约有120多万吨，今年大概在70—80万吨左右。