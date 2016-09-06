完美世界拟收购今典传媒：又一个游戏巨头发力影视产业了

2016-09-06 20:22 来源： 经济观察网 作者： 白金蕾 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 白金蕾 完美世界（股票代码：002624）从7月5日起开始停牌筹划的重大资产购买事宜，9月5日终于露出了端倪。完美世界于昨日发布的延迟复牌公告中称，此次本次重大资产重组的标的资产是时代今典传媒有限公司（以下简称今典传媒）的三个影视方面的资产，具体包括今典院线、今典文化及今典影城，双方已经签署《收购意向协议》

相较于多元化的腾讯、网易等游戏巨头，习惯于轻舟简行的完美世界一直在游戏领域发力。但2016年1月，完美世界却以120亿装入完美环球，并更名为完美世界，开始加强旗下影视与游戏业务的联系，配合公司“影游联动”的新战略。从2016年上半年财报分析，完美世界在电影领域较为薄弱，电视剧营收为1.6亿元，电影收入仅为3987万元。完美世界董事长兼创始人池宇峰也曾公开表示：“未来完美环球的电视剧业务会持续增长，但是占比会降低。今明两年电影是发力的重点”。因此，分析人士视此次重大并购为完美世界加强电影领域布局的重大举措。

公告还披露，本次交易初步方案为以支付现金的方式购买标的公司股权及目标债权，交易不会导致完美世界控制权发生变更，也不会涉及发行股份。但由于交易方案尚未最终确定，标的资产的范围可能有所调整。鉴于交易还在沟通和协商中，完美世界向深圳证券交易所申请延期复牌，其股票将于 2016 年 9 月 5 日开市起继续停牌。

今典院线、今典文化的直接控股股东为时代今典传媒有限公司,今典影城的直接控股股东为时代今典影院投资有限公司(以下简称 “今典影投”),今典影投为今典传媒子公司。公告中显示，张宝全及王秋杨间接持有今典传媒100%股权,两人持股比例及表决权比例均为 50%，但两人无一致行动关系，标的公司无实际控制人。张宝全更为人熟知的身份是三亚湾第一家民营五星酒店红树林度假世界的创办人。

时代华夏今典院线是2009年经原广电总局批准成立的，也是最早开拓三、四线城市的院线之一，在电影院线尚未饱和的三、四城市有一定的影响力。过去3年，今典院线的票房收入复合增长率超过55%。截止2015年年底，今典院线下属影院226家，有1200多块银幕。